https://ukraina.ru/20220923/1038972684.html

"Это ружье обязательно выстрелит": политолог Корнилов объяснил, в чем суть СВО на Украине

"Это ружье обязательно выстрелит": политолог Корнилов объяснил, в чем суть СВО на Украине - 23.09.2022 Украина.ру

"Это ружье обязательно выстрелит": политолог Корнилов объяснил, в чем суть СВО на Украине

Суть спецоперации заключается в том, чтобы демилитаризацию и денацификацию всей Украины провести, сказал политолог Владимир Корнилов в интервью Украина.ру

2022-09-23T05:30

2022-09-23T05:30

2022-09-23T05:30

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По его словам, освобожденными территориями ограничивать операцию Россия не планирует, "пока не будет устранена экзистенциональная угроза для Российской Федерации, которую Запад создал на Украине".Полный текст интервью можно прочитать здесь.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

https://ukraina.ru/20220921/1038918955.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, россия