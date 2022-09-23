"Это ружье обязательно выстрелит": политолог Корнилов объяснил, в чем суть СВО на Украине - 23.09.2022 Украина.ру
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"Это ружье обязательно выстрелит": политолог Корнилов объяснил, в чем суть СВО на Украине
"Это ружье обязательно выстрелит": политолог Корнилов объяснил, в чем суть СВО на Украине - 23.09.2022 Украина.ру
"Это ружье обязательно выстрелит": политолог Корнилов объяснил, в чем суть СВО на Украине
Суть спецоперации заключается в том, чтобы демилитаризацию и денацификацию всей Украины провести, сказал политолог Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
2022-09-23T05:30
2022-09-23T05:30
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По его словам, освобожденными территориями ограничивать операцию Россия не планирует, "пока не будет устранена экзистенциональная угроза для Российской Федерации, которую Запад создал на Украине".Полный текст интервью можно прочитать здесь.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сво, россия
Новости, Украина, СВО, Россия

"Это ружье обязательно выстрелит": политолог Корнилов объяснил, в чем суть СВО на Украине

05:30 23.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Суть спецоперации заключается в том, чтобы демилитаризацию и денацификацию всей Украины провести, сказал политолог Владимир Корнилов в интервью Украина.ру
Суть спецоперации заключается в том, чтобы демилитаризацию и денацификацию всей Украины провести. На данный момент цели никто не менял. И если будет продолжаться курс на вооружение Украины, накачку ее оружием, то рано или поздно это ружье на стене выстрелит.
Владимир Корнилов интервью
Владимир Корнилов
политолог
По его словам, освобожденными территориями ограничивать операцию Россия не планирует, "пока не будет устранена экзистенциональная угроза для Российской Федерации, которую Запад создал на Украине".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
- РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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