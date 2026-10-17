https://ukraina.ru/20261017/vyzhivayte-kak-mozhete-ukrainskie-pensionery-obrecheny-1083871332.html

Выживайте, как можете: украинские пенсионеры обречены

Выживайте, как можете: украинские пенсионеры обречены - 17.10.2026 Украина.ру

Выживайте, как можете: украинские пенсионеры обречены

"Пенсионная пропасть", "пенсионный кризис", "пенсия, которой не будет": примерно раз в месяц в каждом украинском деловом СМИ выходят статьи о проблемах национальной солидарной пенсионной системы. В целом они верно диагностируют проблемы, но все как один предлагают в качестве решения переход к системе накопительной.

2026-10-17T08:31

2026-10-17T08:31

2026-10-17T08:31

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Самое время разобраться, чем аргументируют это предложение авторы подобных публикаций. И в чем они не правы.Верный диагнозУ подобных публикаций есть общие нарративы.Во-первых, на Украине большие траты на выплату пенсий, и они лишь увеличиваются. В 2021 году общие расходы Пенсионного Фонда Украины (ПФУ) составили 520,9 млрд гривен – 35% от всех расходов страны. К 2025 году общие расходы ПФУ достигли 939,5 млрд гривен, увеличившись на 80%, тогда как расходы на образование выросли на 30%.При этом дефицит ПФУ покрывается средствами госбюджета, а размер этого покрытия из года в год растёт.Во-вторых, демографическая ситуация в стране стала хуже, из-за чего выросла нагрузка на одного работающего в рамках солидарной пенсионной системы, где пенсии неработающим платят работающие. Уже сейчас это соотношение – один к одному, но из 10 млн пенсионеров работают примерно 2,8 млн человек.В-третьих, минимальная пенсия – примерно в три с лишним раза меньше прожиточного минимума, на который, как известно, нигде в мире не проживёшь. Жизненные потребности пенсионера-диабетика и пенсионера без серьёзных хронических заболеваний – разные, а инфляция – у каждого своя, в зависимости от реального содержания продовольственной (и непродовольственной) корзины.Почти половина украинских пенсионеров получает меньше 5 тысяч гривен (9350 рублей) в месяц, пенсии свыше 10 тысяч гривен (18700 рублей) в месяц получают около 1,9 млн человек.Но во всей подобной аналитике есть ряд изъянов.Во-первых, её пишут экономисты и финансисты – люди, далёкие от физического труда. Во-вторых, часть авторов являются штатными сотрудниками различных НКО, финансируемых извне. В России они были бы вполне обоснованно зачислены в иноагенты.Проще говоря, размышление строится не с позиции того, кто будет получать пенсию из накопительного фонда, а с позиции, кто создаст эту систему, конструируя её как финансовый инструмент. Ценность для архитекторов представляют деньги работающих, которыми можно управлять, а не факт получения этими рабочими пенсии по достижению возраста.Отсюда и уверенность, что внедрение накопительной пенсионной системы –исключительно вопрос времени.План хороший, но руки кривыеЗа что бы ни брались власти Украины, у них непременно получается уголовное дело о коррупции и хищения в особо крупном размере. На Украине просто не осталось порядочных чиновников, которые связывали бы своё будущее со страной и не имели бы запасных аэродромов в других странах. Значит, и нести ответственность за страну, где они не будут жить в старости, такие чиновники не будут.Кроме того, на Украине не осталось провластных экономистов, чей мозг не был бы перепрошит неолиберализмом, а в карьеру не были бы вписаны грантовые НКО.Синтез грантовых НКО и ленивых чиновников-клептоманов особенно опасен. Из первых принесут несколько черновиков законопроектов с красивыми презентациями, а вторые, чтобы не напрягаться и не отвлекаться от воровства, выдадут их за результат своего интеллектуального труда.При этом проблемой станет и архитектура самой пенсионной системы. Это в солидарной системе работающие выплачивают пенсии неработающим, а оператором этих выплат является пенсионный фонд. В накопительной системе пенсию формирует и получает один и тот же человек.В первой системе проблемой является демография в виде соотношения между работающими и неработающими – вместе с возможностями государства покрывать кассовый разрыв. Но и во второй системе проблем – не меньше.Ошибка выжившего: активы и времяГлавных проблем, если исходить даже из идеального управления активами, две. Первая – активы для вложений. Вторая – время, которое необходимо обмануть.В капиталистической экономике цены непрерывно растут, значит, взносы в накопительную пенсионную систему необходимо инвестировать в актив, который будет приносить прибыль выше инфляции в разрезе десятилетий, а заодно обеспечить устойчивость локальной финансово-экономической системы (государства) в условиях крайне нестабильности мировой экономики и распада существующего миропорядка.Это задача даже не "со звёздочкой", а сродни математическим задачам тысячелетия.Начнём с активов. Около 15 лет назад предполагалось, что накопительные взносы будут вложены в облигации стран с кредитным рейтингом ААА. Тогда таким рейтингом обладали США, но теперь ни одно из трёх ведущих рейтинговых агентств не предоставляет США такой рейтинг – он ниже.Таким образом, возможности для вложений в облигации сокращаются, а именно облигации считаются самым надёжным инструментом сбережения больших сумм. Видимо, экономисты забыли, что госдолг США в 40 трлн долларов является проблемой не столько должника, сколько и его кредиторов.С акциями ситуация не легче. Акции Disneyв 2022 году рухнули на 44%, акции Volkswagen с пиковых для 2021 года 308 евро за штуку обвалились до 69 евро за бумагу, а американских IT-гигантов на фоне ИИ-бума взмыли в стратосферу. На Украине, если что, своего развитого фондового рынка никогда не было, а в России он есть, но котировки инвесторов не радуют.В общем, вкладываться в акции на десятилетия – крайне рискованно. И одно дело, когда рискует единичный трейдер, а другое дело, когда речь идёт о миллионах человек. Вот только пригодных для инвестирования активов в западных экономиках ещё до начала СВО не хватало, поэтому многие пенсионные фонды вкладывались в неликвид по типу коммерческой недвижимоссти.Теперь стоит уделить внимание времени.В качестве примеров того, как нужно строить накопительные пенсионные системы, приводятся США и страны Европы. Это логично, но неверно, так как является той самой "ошибкой выжившего", когда рассматривается лишь успешный опыт, а провалы игнорируются.Накопительные пенсионные системы в США и Европе формировались в эпоху, когда эти регионы находились в центре капиталистической системы и извлекали из этого выгоду. Именно это позволило западным корпорациям десятилетиями развиваться и выживать, несмотря на кризисы и ошибки менеджмента.Но теперь в центр этой системы ворвался Китай, чьи производственные мощности таковы, что никому другому места может просто не остаться.Евросоюз при этом лишился всех своих конкурентных преимуществ в виде доступа к российским трубопроводным энергоносителям, китайскому рынку, способному покупать европейские высокотехнологичные товары, и американского военного зонтика. Как следствие, ЕС будет резать социалку, а его корпорации уже вошли в период кризисов и болезненных трансформаций.Поэтому ориентироваться на опыт последних 36 лет Европы и США с их накопительными пенсионными системами в корне неверно. Эта система позволяет жить текущему поколению пенсионеров, но ничего не гарантирует будущим поколениям.В доиндустриальной экономике пенсий не бываетА теперь возвращаемся к украинским реалиям.Украина ведёт тотальную войну с Россией (это для России всё происходящее является СВО), 100% собираемых внутри денег в виде налогов и сборов идут на финансирование боевых действий.Война изменила структуру экономики, усилив в ней доиндустриальный компонент.Сельское хозяйство – под жесточайшим ударом из-за потери выхода в мировой океан. Промышленность, и до начала СВО не хватавшая звёзд с неба, уничтожена. Сфера услуг получила жесточайший удар в силу уничтожения распредцентров и складов, а также оттока и обнищания населения. Доиндустриальный экономический кластер – освоение внешней помощи, мародёрство, работорговля и экономика девиаций (порно, наркотики, колл-центры, трансплантология) генерируют денежный поток, но в казну он не поступает.Шансов создать что-либо похожее на венгерский OTPбанк, MOLили "Гидеон Рихтер" нет. Страна откатывается в доиндустриальную эпоху, где не было централизованной подачи коммунальных благ, а приоритетом для властей является воровство и мобилизация – ради продолжения того самого воровства.И в этих условиях предлагают перейти к накопительной пенсионной системе. Россия, где 10 лет назад данный эксперимент свернули, не достигла в этом деле успехов, став как раз примером неудачи, на опыт которой грантовые экономисты не желают обращать внимание.Тот кризис породил дело Бориса Минца, который инвестировал деньги пенсионеров подконтрольного ему частного пенсионного фонда в свои же активы, а затем убежал в Лондон.В общем, введение накопительных пенсий на Украине непременно закончится катастрофой.Единственное решениеПолучается, украинские пенсионеры обречены.Из-за отсутствия у Зеленского потребности в проведении выборов они стали не нужны как избиратели. Дефицит денег в бюджете рано или поздно сделает невозможным выделение субвенций ПФУ.Демография – нулевая рождаемость вместе с оттоком трудоспособного населения – приведет к коллапсу солидарной системы. Поэтому платить пенсии старикам будут их же дети, если их не убьют украинские политики.Единственное, что может помочь стабилизировать эту ситуацию (если смотреть на всё глазами циничного работяги), так это оккупация страны, обнуление её госдолга и военных расходов с вменяемыми чиновниками оккупационной администрации, которые не будут воровать.Но это уже явно из категории ненаучной фантастики, тем более, в масштабах всей оставшейся под контролем киевской власти территории постУкраины.

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эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, ес, пенсии