https://ukraina.ru/20220921/1038930077.html

Владимир Корнилов: Референдум меняет статус присоединяемых территорий и основания его защиты от нацистов

Владимир Корнилов: Референдум меняет статус присоединяемых территорий и основания его защиты от нацистов - 21.09.2022 Украина.ру

Владимир Корнилов: Референдум меняет статус присоединяемых территорий и основания его защиты от нацистов

Украина.ру, 21.09.2022

2022-09-21T13:15

2022-09-21T13:15

2022-09-21T13:15

интервью

корнилов

политолог

эксперт

референдум

россия

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Ружье, висящее на стене, в конце концов выстрелит. Поэтому денацификации и демилитаризации должна быть подвергнута вся территория Украины, и референдумы в Донбассе - часть этой работы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Корнилов.- Владимир Владимирович, в ближайшее время состоятся референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Если эти регионы все же присоединятся к РФ, что изменится с этого момента для жителей этих территорий и России?- Россия расширит свою территорию, ДНР и ЛНР наконец-то вернутся на Родину в Россию, какой они ее и считали все это время. Россия приобретет настоящих патриотов своей страны, каковым значительная часть этого населения была всегда.Статус спецоперации, соответственно, будет изменен, поскольку теперь это будет борьба за освобождение российских территорий и российского народа.- Многие жители Донбасса с 2014 года уехали со своих родных земель. С вхождением их областей в состав России, люди начнут возвращаться в Донбасс?- Значительная часть людей уезжала не из-за того, что они были недовольны статусом республик, а из-за того, что там война идет. Само собой, вхождение этих территорий в состав Российской Федерации не заставит вернуться людей туда, где бомбят. А дальше все будет зависеть от того, как будет развиваться спецоперация.- Многие эксперты говорят, что вхождение освобожденных территорий в состав РФ позволит прекратить обстрелы на этих землях. Мне не совсем понятно, что технически может измениться, чтобы это произошло. Что это должно быть?- Побеждать надо. Нужно выполнить все цели, поставленные перед спецоперацией, провести денацификацию и демилитаризацию Украины. И логично, что как только там наступит мир, многие вернутся на свои родные земли. Это однозначно.- Вы сказали, что нужно провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Всей Украины? Или есть какая-то условная граница?- Суть спецоперации заключается в том, чтобы демилитаризацию и денацификацию всей Украины провести. На данный момент цели никто не менял. И если будет продолжаться курс на вооружение Украины, накачку ее оружием, то рано или поздно это ружье на стене выстрелит.Соответственно, только уже освобожденными территориями ограничивать операцию, наверное, никто не планирует, пока не будет устранена экзистенциональная угроза для Российской Федерации, которую Запад создал на Украине. Поэтому пока говорить о том, что мы свою задачу выполнили, невозможно.- Вы сказали про возможное изменение статуса спецоперации. Есть версия, что она станет контртеррористической. А какие еще варианты?- Много вариантов может быть, но само собой, как только статус спецоперации станет другим, например, антитеррористическим, то ресурсов будет задействовано гораздо больше.- Украина мстит людям, живущим на освобожденных территориях терактами: взрывают машины чиновников, убивают их и членов их семей. Есть пострадавшие, погибшие в результате терактов. В случае, если эти регионы станут Россией, что изменится в антитеррористической работе там?- Антитерростическая работа везде заключается в одних и тех же действиях. Мы и сейчас делаем определенные шаги по предотвращению подобных случаев и дальше будем, поскоку эта угроза в сторону России исходит от украинского государства на постоянной основе. Мы же видим, что и на территории РФ происходит подобное, убийство Дарьи Дугиной тому примерРабота, конечно, будет продолжаться, просто когда новые территории станут частью России, будут задействованы гораздо большие силы. Думаю, что соответствующие подразделения в Херсонской области и в Донбассе, конечно, смогут расшириться.- На любое наше действие Запад выдает нам все новые и новые пакеты санкций. За референдумы что можно ожидать? Осталось ли вообще что-то, что еще против нас не сделано?- Да, еще будут придумывать что-нибудь. Полное прекращение экспорта-импорта, наказание тех стран, которые продолжают с нами сотрудничать. Есть еще у них инструменты, связанные с военными действиями. Ресурсы на расширение санкций у них есть, правда и у нас есть возможные ответы на их санкции.- Запад еще не понял, что санкции не работают?- Они считают, что работают, во всяком случае в последнее время они в этом старательно убеждают свое население.

https://ukraina.ru/20220921/1038929709.html

https://ukraina.ru/20220921/1038917947.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

интервью, корнилов, политолог, эксперт, референдум, россия