https://ukraina.ru/20261017/pytalis-utopit-moldavskaya-politsiya-spasla-ukraintsa-ubegavshego-ot-krovozhadnykh-pogranichnikov--1083880419.html

Пытались утопить: молдавская полиция спасла украинца, убегавшего от кровожадных пограничников

Пытались утопить: молдавская полиция спасла украинца, убегавшего от кровожадных пограничников - 17.10.2026 Украина.ру

Пытались утопить: молдавская полиция спасла украинца, убегавшего от кровожадных пограничников

Полиция Молдавии задержала увлёкшихся погоней за согражданином украинских пограничников, приставших к молдавскому берегу

2026-10-17T13:31

2026-10-17T13:31

2026-10-17T13:31

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новости

пограничники

пограничники

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Как сообщило молдавское издание Noi, в Молдавии задержали двоих украинских пограничников, за незаконное пересечение границы в районе села Холошница.Инцидент произошёл в четверг, около 15:00 (время совпадает с московским – Ред.). По информации Пограничной полиции Молдавии, в момент пересечения границы оба задержанных находились на моторной лодке. На место происшествия прибыл патруль Пограничной полиции, который задержал двух украинских пограничников и доставил их в отделение полиции в Косауцах для проведения предусмотренных законом процедур.Дело передали в прокуратуру. Та же распорядилась возбудить уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы — преступления, предусмотренного статьёй 362 Уголовного кодекса страны."В отношении этих двух лиц были применены процедуры, предусмотренные действующим законодательством, с соблюдением компетенции ответственных ведомств", – сообщило издание.При этом в ряде телеграм-каналов появились дополнительные сведения о том, почему украинские пограничники попали на территорию Молдавии. Так, согласно обнародованным видео, они гнались за бегущим с Украины мужчиной. Более того, они пытались утопить согражданина. Переплывавшего реку мужчину били веслом по голове.С молдавского берега за ситуацией наблюдали местные жители. Они подбадривали криком украинца, а когда пограничники увлеклись погоней и пристали к их берегу, не дали им уйти."Ты что, смеёшься? Тебе смешно?" – негодовали молдаванеИх возмутило поведение украинских пограничников"Ты пришёл в мою страну. Ты топишь людей! Ты – [недалёкий, ограниченный человек]", – выкрикивали они пограничникам.Те огрызались и сами ругали молдаван, утверждая, что на берег их вытащили сами молдаване. А местные эмоционально доказывали украинским пограничникам их неправоту, а также спрашивали, куда те подевали рюкзак беглеца."Этот бедный бежал не от хорошей жизни. Ты его тонул (топил – Ред.). Тебе сколько лет? Ты лучше дома сиди! У тебя дети есть? У меня есть дети. И у этого пацана есть дети. Он не убежал от хорошей жизни! Ты – г**** (плохой человек – Ред.)! Сейчас приедет полиция, и я тебя в**** (накажу – Ред.). Если ты попытаешься уплыть, я в твою лодку выстрелю!" – негодовал один из молдаван.Когда на место прибыли молдавские полицейские, местные жители, почти срываясь на крик, рассказали им о произошедшем.В итоге молдавские полицейские задержали украинских пограничников.

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молдавия, украина, новости, пограничники, пограничники