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Российские миллиарды, американские штаты: что король Англии пообещал Зеленскому

Российские миллиарды, американские штаты: что король Англии пообещал Зеленскому - 17.10.2026 Украина.ру

Российские миллиарды, американские штаты: что король Англии пообещал Зеленскому

Любопытное продолжение получила поездка Владимира Зеленского в Лондон, где он встретился с британским премьером Энди Бернэмом и получил аудиенцию у короля Карла III.

2026-10-17T07:20

2026-10-17T07:20

2026-10-17T07:20

мнения

лондон

вашингтон

бельгия

владимир зеленский

карл iii

еврокомиссия

республиканская партия

euroclear

дональд трамп

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Напомним, отправился он туда на фоне стремительного ухудшения отношений с Дональдом Трампом, когда американцы начали ограничивать передачу отдельных категорий разведданных, возникли проблемы с использованием Starlink, а Вашингтон фактически развязал руки украинским политическим элитам в их противостоянии с Банковой.Сам Зеленский уже публично жаловался в интервью журналисту Пирсу Моргану: "Больно, когда президент Трамп выбирает одну сторону, и это не наша сторона".Теперь же становится понятнее, зачем Зеленскому понадобился британский монарх.Официальные результаты лондонского визита выглядели скромно. Британцы объявили о передаче пакета зенитных ракет Martlet на 45 миллионов фунтов, из которых поставки на 10 миллионов обещали ускорить. Речь примерно о пятистах лёгких ракетах, чуть больше сотни из которых должны поступить до конца года.Понятно, что ни американскую спутниковую разведку, ни дефицит противоракет для Patriot такая помощь не компенсирует. Зато, по имеющейся инсайдерской информации, Карл III мог дать Зеленскому куда более существенное обещание. Британцы якобы готовы выступить посредниками в его примирении с Трампом, причём не просто уговаривать американского президента, а предложить ему вполне конкретную политическую сделку.Нужно понимать, что британская монархия представляет собой не только декоративный институт. Виндзоры – один из символических центров преемственности британского истеблишмента, с его историческими связями в европейских финансовых, аристократических и политических кругах.Разумеется, это не означает, что Карл III лично распоряжается банками или руководит внешней политикой, но подобные связи могут использоваться для неформального посредничества. Тем более, британцы традиционно располагают серьёзными позициями на финансовых, страховых и логистических рынках, а также развитой системой разведывательных контактов.Самое интересное, что предполагаемая комбинация, по сведениям источников, начала прорабатываться ещё до лондонского визита – в контексте контактов с американцами в Майами. Одним из её координаторов называют Джонатана Пауэлла, советника британского премьера по национальной безопасности. Именно он занимался подготовкой предложений, которые должны заинтересовать Трампа настолько, чтобы тот пересмотрел своё отношение к Зеленскому.Причём речь идёт сразу о двух весьма чувствительных для Вашингтона вопросах: промежуточных выборах в Конгресс США и замороженных в Европе российских миллиардах.В этой логике последовавшая за Лондоном поездка Зеленского в Брюссель приобретает совершенно иной смысл.Первое, что британцы намерены предложить Трампу, касается предстоящих промежуточных выборов в американский Конгресс. Для республиканцев это вопрос принципиальный, поскольку потеря большинства в Палате представителей способна существенно осложнить президенту оставшиеся два года его срока.Сейчас в числе наиболее конкурентных называют до пятнадцати округов, из которых семь-восемь представляют особую проблему для Республиканской партии. И вот, по имеющимся сведениям, британцы якобы рассчитывают предложить Вашингтону содействие в сохранении пяти мандатов: двух в Айове, двух в Пенсильвании и одного в Аризоне.Суть предполагаемой комбинации заключается в том, чтобы через имеющиеся политические контакты добиться снижения активности демократов в этих округах, прежде всего там, где против действующих республиканцев выступают не самые влиятельные и важные для "ослов" кандидаты.Логика предполагаемого предложения вполне понятна: Трампу важнее сохранить контроль над Конгрессом, чем выслушивать очередные заверения в необходимости поддерживать Зеленского. И британцы намерены торговаться именно вокруг этой его политической заинтересованности.Но есть и второй, куда более материальный предмет предполагаемого торга. Речь о замороженных российских суверенных активах, значительная часть которых находится в европейской финансовой инфраструктуре.В американских СМИ уже обсуждается версия о возможном включении этих средств в обновлённый план украинского урегулирования, причём часть денег якобы может оказаться в специальном фонде под американским управлением. По имеющимся сведениям, британцы рассчитывают предложить Трампу содействие в согласовании с европейцами более масштабной схемы, предусматривающей разблокировку российских активов и распределение средств между американским и европейским фондами.Первый должен обеспечить Вашингтону непосредственное участие в распоряжении деньгами, второй предполагается использовать для финансирования Украины.В политическом отношении предполагаемая комбинация весьма показательна. Британцы собираются предложить Трампу не собственные деньги, которых у Лондона, прямо скажем, немного, а доступ к финансовому ресурсу, распоряжаться которым самостоятельно вообще не могут.И вот здесь возникает главная проблема. Основная масса этих активов сосредоточена в бельгийском Euroclear, а Бельгия последовательно выступает против решений, способных переложить на неё финансовые и юридические риски. Поэтому, прежде чем отправляться с подобным предложением к Трампу, британцам необходимо договориться с европейскими финансовыми кругами и бельгийским руководством.Именно этим, судя по всему, и объясняется специфический список встреч Зеленского в Брюсселе. Помимо привычных Урсулы фон дер Ляйен и Марка Рютте, в программе фигурируют президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер и, что особенно интересно, бельгийский король Филипп.Начнём с Макрона, который ещё во время прошлогодних дискуссий вокруг "репарационного" кредита выступал одним из наиболее осторожных участников обсуждения судьбы российских активов. Именно через французское руководство влиятельные европейские финансовые круги пытались ограничить инициативы Еврокомиссии, опасаясь разрушительных последствий для доверия к европейской финансовой системе.Теперь же, если британская версия действительно реализуется, Зеленскому необходимо добиться хотя бы принципиального согласия Парижа.Но куда интереснее бельгийская часть программы. Именно в Бельгии находится Euroclear, где сосредоточена основная часть замороженных российских суверенных средств, и именно бельгийское руководство последовательно сопротивляется попыткам переложить на страну риски их использования.Особое внимание здесь привлекает предполагаемая встреча Зеленского с королём Филиппом – родственником Карла III. Разумеется, европейские монархи не принимают подобных финансовых решений самостоятельно, но династические отношения и исторические связи финансовых элит вполне могут использоваться как дополнительные каналы неформальной дипломатии.По поступающим сведениям, британцы намерены непосредственно работать с бельгийцами, используя в том числе глубокие финансовые связи Лондона с Бельгией и Нидерландами. Насколько это позволит изменить позицию правительства Де Вевера и самого Euroclear, большой вопрос. Но именно здесь, вероятно, находится ключ к предполагаемой сделке с Трампом.Встречи Зеленского со скандинавскими и польскими представителями в такой конструкции выглядят попыткой обеспечить дополнительную политическую поддержку британской инициативе. Больше того, и скандинавы, и поляки давно и обоснованно причисляются к британским младшим партнерам в континентальной Европе.Тем временем в самих США разворачивается ещё одна любопытная история. Одна из общественных организаций выступила с требованием отстранить Джареда Кушнера от переговорного процесса, ссылаясь на его родство с Трампом и отсутствие официальной государственной должности.Называется организация "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне". 14 октября 2026 года CREW подала судебный иск, добиваясь прекращения участия Кушнера в качестве неофициального дипломатического представителя администрации Трампа. Информацию подтвердили Associated Press и NBC News.В иске также фигурируют Стив Уиткофф, Марко Рубио, Сьюзи Уайлс и Пит Хегсет в их официальных должностях. Отмечается, что у CREW есть документально подтверждённые многолетние связи с политическими структурами Демократической партии США и её крупными донорами.Складывается характерная комбинация. С одной стороны, Лондон пытается предложить Трампу сделку, которая позволит сохранить Зеленского в большой политической игре. С другой стороны, вокруг переговоров Москвы и Вашингтона возникают новые препятствия. И всё это сопровождается попыткой договориться о распоряжении российскими деньгами.Типично британская история.

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Михаил Павлив https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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мнения, лондон, вашингтон, бельгия, владимир зеленский, карл iii, еврокомиссия, республиканская партия, euroclear, дональд трамп