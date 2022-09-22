Пулемётчик ЛНР "Айс" о том, что было бы в 2014 году с Украиной, если бы тогда началась СВО - 22.09.2022 Украина.ру
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Пулемётчик ЛНР "Айс" о том, что было бы в 2014 году с Украиной, если бы тогда началась СВО
Пулемётчик ЛНР "Айс" о том, что было бы в 2014 году с Украиной, если бы тогда началась СВО - 22.09.2022 Украина.ру
Пулемётчик ЛНР "Айс" о том, что было бы в 2014 году с Украиной, если бы тогда началась СВО
Если бы в 2014 году у военнослужащих России было такое оружие, какое есть сейчас в СВО и такие подготовленные бойцы, то еще в те года они бы разобрались с Украиной за три-четыре дня, сказал замкомандира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР с позывным "Айс" в интервью Украина.ру
2022-09-22T04:30
2022-09-22T04:30
новости
украина
2014
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Он рассказал, что в 2014 году в конфликте участвовали "афганцы", военные, служившие в Чечне и добровольцы.Он добавил, что у противника тогда еще не было массовых поставок оружия и киевский режим не обращался к иностранцам за помощью.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220921/1038929327.html
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Новости, Украина, 2014

Пулемётчик ЛНР "Айс" о том, что было бы в 2014 году с Украиной, если бы тогда началась СВО

04:30 22.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
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© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Если бы в 2014 году у военнослужащих России было такое оружие, какое есть сейчас в СВО и такие подготовленные бойцы, то еще в те года они бы разобрались с Украиной за три-четыре дня, сказал замкомандира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР с позывным "Айс" в интервью Украина.ру
Он рассказал, что в 2014 году в конфликте участвовали "афганцы", военные, служившие в Чечне и добровольцы.
Если бы тогда у нас было такое же оружие, которое есть сейчас, и были бы подготовленные бойцы, конечно, мы бы тогда разобрались с Украиной за три-четыре дня. У нее не осталось бы армии.
позывной "Айс"
замкомандира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР
Он добавил, что у противника тогда еще не было массовых поставок оружия и киевский режим не обращался к иностранцам за помощью.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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