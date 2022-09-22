https://ukraina.ru/20220922/1038930464.html

Пулемётчик ЛНР "Айс" о том, что было бы в 2014 году с Украиной, если бы тогда началась СВО

Пулемётчик ЛНР "Айс" о том, что было бы в 2014 году с Украиной, если бы тогда началась СВО - 22.09.2022 Украина.ру

Пулемётчик ЛНР "Айс" о том, что было бы в 2014 году с Украиной, если бы тогда началась СВО

Если бы в 2014 году у военнослужащих России было такое оружие, какое есть сейчас в СВО и такие подготовленные бойцы, то еще в те года они бы разобрались с Украиной за три-четыре дня, сказал замкомандира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР с позывным "Айс" в интервью Украина.ру

2022-09-22T04:30

2022-09-22T04:30

2022-09-22T04:30

новости

украина

2014

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Он рассказал, что в 2014 году в конфликте участвовали "афганцы", военные, служившие в Чечне и добровольцы.Он добавил, что у противника тогда еще не было массовых поставок оружия и киевский режим не обращался к иностранцам за помощью.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220921/1038929327.html

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новости, украина, 2014