https://ukraina.ru/20220922/1038930464.html
Пулемётчик ЛНР "Айс" о том, что было бы в 2014 году с Украиной, если бы тогда началась СВО
Пулемётчик ЛНР "Айс" о том, что было бы в 2014 году с Украиной, если бы тогда началась СВО - 22.09.2022 Украина.ру
Пулемётчик ЛНР "Айс" о том, что было бы в 2014 году с Украиной, если бы тогда началась СВО
Если бы в 2014 году у военнослужащих России было такое оружие, какое есть сейчас в СВО и такие подготовленные бойцы, то еще в те года они бы разобрались с Украиной за три-четыре дня, сказал замкомандира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР с позывным "Айс" в интервью Украина.ру
2022-09-22T04:30
2022-09-22T04:30
2022-09-22T04:30
новости
украина
2014
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Он рассказал, что в 2014 году в конфликте участвовали "афганцы", военные, служившие в Чечне и добровольцы.Он добавил, что у противника тогда еще не было массовых поставок оружия и киевский режим не обращался к иностранцам за помощью.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220921/1038929327.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, 2014
Пулемётчик ЛНР "Айс" о том, что было бы в 2014 году с Украиной, если бы тогда началась СВО
Если бы в 2014 году у военнослужащих России было такое оружие, какое есть сейчас в СВО и такие подготовленные бойцы, то еще в те года они бы разобрались с Украиной за три-четыре дня, сказал замкомандира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР с позывным "Айс" в интервью Украина.ру