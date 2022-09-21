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Пулемётчик ЛНР "Айс": Мы устали и нам страшно, но мое оружие пробьет любого противника

Пулемётчик ЛНР "Айс": Мы устали и нам страшно, но мое оружие пробьет любого противника - 21.09.2022 Украина.ру

Пулемётчик ЛНР "Айс": Мы устали и нам страшно, но мое оружие пробьет любого противника

фото аноним

2022-09-21T07:11

2022-09-21T07:11

2022-09-21T07:11

украина

россия

спецоперация

луганск

интервью

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Самое главное на войне – это мотивация. Дело не в том, боишься ты или не боишься. Самое главное, за что ты воюешь. Если тебя закинули на войну насильно, ты даже из окопа не вылезешь и не сможешь выстрелить. А мы защищаем свою землю. Мы даже на рожон лезем. Мы наступаем, враги обороняются, говорит замкомандира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР с позывным "Айс".Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Айс, ты сражаешься здесь с 2014 года. Как ты попал на войну?- Вообще я все время хотел стать военным. Хотел закончить учебу и пойти служить в армию по контракту, а тут 2014 год. Получается, что армию я прошел сразу на войне. Я изучал взаимодействие пехоты с танками и артиллерией. Все эти знания пришли ко мне с боевым опытом. После 2014 года я остался на службе. Я не ожидал, что так все произойдет. Я хотел дослужиться до пенсии и поехать домой. Мама у меня донская казачка, хотел ей помогать. Но, как видишь, я здесь.- Правду ли говорят, что в 2014-2015 году вы полностью сломили сопротивление украинской армии, и только некие политические договоренности не позволили вам дойти до Киева?- Политики у нас тоже много присутствовало. Кто шел воевать в 2014 году? "Афганцы", военные, служившие в Чечне, добровольцы. То есть у нас была мотивация. А у противника тогда еще не было массовых поставок оружия. Если бы тогда у нас было такое же оружие, которое есть сейчас, и были бы подготовленные бойцы, конечно, мы бы тогда разобрались с Украиной за три-четыре дня. У нее не осталось бы армии.- Получается, что за эти восемь лет и мы стали сильнее, и они стали сильнее?- Конечно. И мы, и они набрались опыта. И мы, и они стали лучше вооружены. Правда, тогда они еще к иностранцам не обращались. И мы делали все своими силами.- Ты мотострелок, занимаешься всем сразу. Какие конкретно боевые задачи ты выполняешь сейчас?- Я пулеметчик. У нас в подразделении мало кто умеет работать с таким хорошим оружием. Мне нужно занять позицию и подавить противника. Мой РПК калибра 7,62 на 54 и бронежилет, и вообще все пробивает.- Принято считать, что бои в Донбассе – это сплошные артиллерийские дуэли. В какой момент начинается стрелковый бой?- Стрелковый бой начинается в тот момент, когда люди пытаются прорваться и занять новую позицию на рубеже. Артиллерия отрабатывает по позициям противника, но тебе все равно нужно прорываться вперед. И ты начинаешь пристреливать разные точки. Если ты видишь, что где-то сидит пулеметчик или АГСник (автоматический станковый гранатомет), то ты открываешь огонь. Можно даже против легкобронированной техники пулемет применить.- А у кого пулеметчики лучше?- Недооценивать врага нельзя. И они молодцы, и мы молодцы. И у нас, и у них бывают провалы. Мы же сделаны из одного мяса и одного теста. Многое на войне зависит от везения. Бывает, что в двух метрах от тебя снаряд упадет и ты жив остался. А бывает, что в пятидесяти метрах снаряд упал и тебя убило. У меня в подразделении прибыли резервисты и добровольцы. У меня был 56-летний сосед, который сам пошел служить. Отслужил две недели и уже "двухсотый". Так что раз на раз не приходится.Вообще самое главное на войне – это мотивация. Дело не в том, боишься ты или не боишься. Самое главное, за что ты воюешь. Если тебя закинули на войну насильно, ты даже из окопа не вылезешь и не сможешь выстрелить. А мы защищаем свою землю. Мы даже на рожон лезем. Они обороняются, мы наступаем. У дворовых пацанов есть понятие, что нельзя оскорбить девушку или мать. Так вот нашу родину-мать сейчас оскорбили. Поэтому мы сейчас выясняем, кто отвечает за свои слова.- Ты принимал участие в освобождении ЛНР. Расскажи об этом подробнее.- Я был и в Рубежном, и в Северодонецке, и в Лисичанске. Сейчас я ездил в Соледар. Страшно. Люди меняются. Непонятно, что делать дальше. Но мы будем идти до конца и отстаивать свои границы.- А почему именно Попасная оказалась если не стерта с лица земли, то превратилась в мертвый город?- Потому что в центре города и на ж\д вокзале у них были закопаны оборонительные позиции. Шли поставки оружия. Вот и получается, что большинство разрушений прошло по центру города. Плюс, в Попасной было много панельных домов, которые просто рассыпались. Восстанавливать ее действительно дорого. Легче там все сравнять с землей и построить что-то новое.- Почему вообще освобождение ЛНР шло медленно, но предсказуемо, а с освобождением ДНР мы сначала забуксовали, а потом началось наступление противника?- На это влияет очень много факторов. Погода, настрой бойцов, мотивация. Мы были мотивированы и мотивированы сейчас, но немножко устали. Лично я с 24 февраля не был в отпуске. Если я куда-то и уезжал, то только для того, чтобы помыться и сразу вернуться назад, потому что надо работать.- Мы говорим о том, что воюем не с Украиной, а с НАТО. Это действительно так? Или мы таким образом себя несколько оправдываем?- Почему оправдываем? Мы же видим, что противник использует натовские патроны и натовские вооружения. Те же самые пушки. Но наше оружие не хуже и патронов у нас побольше. Артиллерия 155 калибра у них рано или поздно закончится. Если мы перережем поставки, как они смогут вести артиллерийскую войну?- А наемников ты видел?- В каком смысле? Я с ними не разговаривал. Видел ли я их трупы? Не знаю. Трупы все одинаковые. Повторюсь, мы же все сделаны из одного теста и из одного мяса. И документов у многих "двухсотых" с собой не оказывается.- Существует ли реальная угроза прорыва противника на территории Луганской области?- Нет. Вряд ли они сюда зайдут. Наша линия обороны крепка. Вряд ли они сюда кинутся. Даже если они что-то попробуют сделать, то мы им ничего уже не отдадим. Пацаны не зря клали свои жизни.- Чего вашему подразделению не хватало и чего сейчас не хватает?- Беспилотники нам особенно не нужны. У нас всего хватало. Но скоро зима и не будет хватать носков. Они то горят, то пропадают, то ты поставишь их сушиться, а их кто-то утаскивает (смеется).- Изменится ли интенсивность боевых действий этой зимой?- Они немного приостановятся. Зимой боевые действия всегда приостанавливаются, а весной они происходят с новыми силами и с новой волной. Зимой слишком сложно вести войну. Это сложнее для людей, они начинают мерзнуть. Но об этом должны думать не простые солдаты и офицеры, а головы повыше, которые просчитали сетку войны и понимают, как должны вестись боевые действия с теми или иными климатическими условиями. Всякое может произойти. Это война.

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

украина, россия, спецоперация, луганск, интервью