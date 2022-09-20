"Сумрак", "Сталинград" и "Опустошитель": стало известно как Россия ведет загоризонтный бой - 20.09.2022 Украина.ру
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Чем воюют на Украине
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"Сумрак", "Сталинград" и "Опустошитель": стало известно как Россия ведет загоризонтный бой
"Сумрак", "Сталинград" и "Опустошитель": стало известно как Россия ведет загоризонтный бой - 20.09.2022 Украина.ру
"Сумрак", "Сталинград" и "Опустошитель": стало известно как Россия ведет загоризонтный бой
В ходе проведения спецоперации на Украине снайперы союзных сил уже уничтожили несколько десятков высокоприоритетных целей с помощью сверхдальнобойных винтовок SVLK-14S "Сумрак" компании Lobaev Arms, позволяющих точно поражать цели дальностью свыше 3000 метров. Об этом 20 сентября сообщили РИА "Новости"
2022-09-20T09:24
2022-09-20T10:07
чем воюют на украине
новости
винтовка
вс рф
спецоперация
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Разработчик уточнил, что снайперские подразделения союзных сил используют одновременно несколько различных моделей винтовок Lobaev Arms. В частности, вместе с «Сумраком» работают TSVL-8 M1 «Сталинград» под патроны .338 LM /.300 WM или DXL-5 «Опустошитель» с патроном .50 BMG (12,7х99 мм образца НАТО).
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новости, винтовка, вс рф, спецоперация
Чем воюют на Украине, Новости, винтовка, ВС РФ, Спецоперация

"Сумрак", "Сталинград" и "Опустошитель": стало известно как Россия ведет загоризонтный бой

09:24 20.09.2022 (обновлено: 10:07 20.09.2022)
 
© © lobaevarms.ruвинтовка "Сумрак"
винтовка Сумрак
© © lobaevarms.ru
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В ходе проведения спецоперации на Украине снайперы союзных сил уже уничтожили несколько десятков высокоприоритетных целей с помощью сверхдальнобойных винтовок SVLK-14S "Сумрак" компании Lobaev Arms, позволяющих точно поражать цели дальностью свыше 3000 метров. Об этом 20 сентября сообщили РИА "Новости"

«На сегодняшний день винтовки Lobaev Arms, которые применяются союзными силами в специальной военной операции, показывают высокую результативность. В частности, из SVLK-14S "Сумрак" уже уничтожены десятки высокоприоритетных целей, несмотря на ограниченное количество этих винтовок на передовой», — рассказали в компании.

Разработчик уточнил, что снайперские подразделения союзных сил используют одновременно несколько различных моделей винтовок Lobaev Arms. В частности, вместе с «Сумраком» работают TSVL-8 M1 «Сталинград» под патроны .338 LM /.300 WM или DXL-5 «Опустошитель» с патроном .50 BMG (12,7х99 мм образца НАТО).
 
Чем воюют на УкраинеНовостивинтовкаВС РФСпецоперация
 
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