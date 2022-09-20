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"Сумрак", "Сталинград" и "Опустошитель": стало известно как Россия ведет загоризонтный бой

"Сумрак", "Сталинград" и "Опустошитель": стало известно как Россия ведет загоризонтный бой - 20.09.2022 Украина.ру

"Сумрак", "Сталинград" и "Опустошитель": стало известно как Россия ведет загоризонтный бой

В ходе проведения спецоперации на Украине снайперы союзных сил уже уничтожили несколько десятков высокоприоритетных целей с помощью сверхдальнобойных винтовок SVLK-14S "Сумрак" компании Lobaev Arms, позволяющих точно поражать цели дальностью свыше 3000 метров. Об этом 20 сентября сообщили РИА "Новости"

2022-09-20T09:24

2022-09-20T09:24

2022-09-20T10:07

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Разработчик уточнил, что снайперские подразделения союзных сил используют одновременно несколько различных моделей винтовок Lobaev Arms. В частности, вместе с «Сумраком» работают TSVL-8 M1 «Сталинград» под патроны .338 LM /.300 WM или DXL-5 «Опустошитель» с патроном .50 BMG (12,7х99 мм образца НАТО).

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, винтовка, вс рф, спецоперация