https://ukraina.ru/20220920/1038855318.html

"Изюм сделают второй Бучей": Гаспарян озвучил результаты "человеколюбия" российских ВС

"Изюм сделают второй Бучей": Гаспарян озвучил результаты "человеколюбия" российских ВС - 20.09.2022 Украина.ру

"Изюм сделают второй Бучей": Гаспарян озвучил результаты "человеколюбия" российских ВС

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру назвал большой ошибкой расчет России на нравственность и сознание в борьбе с украинскими нацистами

2022-09-20T07:15

2022-09-20T07:15

2022-09-20T07:15

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По его мнению, нужно было утром 24 февраля парализовать всё: взорвать мосты, разрушить железнодорожное сообщение, ликвидировать электростанции. Это было бы с гуманитарной точки зрения некомфортно людям, признает политолог, но в результате этого гуманизма российские ВС получают нынешнюю картину - сегодня из Изюма готовы сделать вторую Бучу, обвинив Россию во всевозможных военных преступлениях.Полный текст интервью с Арменом Гаспаряном читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220917/1038830354.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, спецоперация, россия, борьба, нацисты