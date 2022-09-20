https://ukraina.ru/20220920/1038855318.html
"Изюм сделают второй Бучей": Гаспарян озвучил результаты "человеколюбия" российских ВС
"Изюм сделают второй Бучей": Гаспарян озвучил результаты "человеколюбия" российских ВС - 20.09.2022 Украина.ру
"Изюм сделают второй Бучей": Гаспарян озвучил результаты "человеколюбия" российских ВС
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру назвал большой ошибкой расчет России на нравственность и сознание в борьбе с украинскими нацистами
2022-09-20T07:15
2022-09-20T07:15
2022-09-20T07:15
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украина
спецоперация
россия
борьба
нацисты
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По его мнению, нужно было утром 24 февраля парализовать всё: взорвать мосты, разрушить железнодорожное сообщение, ликвидировать электростанции. Это было бы с гуманитарной точки зрения некомфортно людям, признает политолог, но в результате этого гуманизма российские ВС получают нынешнюю картину - сегодня из Изюма готовы сделать вторую Бучу, обвинив Россию во всевозможных военных преступлениях.Полный текст интервью с Арменом Гаспаряном читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220917/1038830354.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, спецоперация, россия, борьба, нацисты
Новости, Украина, Спецоперация, Россия, борьба, нацисты
"Изюм сделают второй Бучей": Гаспарян озвучил результаты "человеколюбия" российских ВС
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру назвал большой ошибкой расчет России на нравственность и сознание в борьбе с украинскими нацистами
По его мнению, нужно было утром 24 февраля парализовать всё: взорвать мосты, разрушить железнодорожное сообщение, ликвидировать электростанции.
Это было бы с гуманитарной точки зрения некомфортно людям, признает политолог, но в результате этого гуманизма российские ВС получают нынешнюю картину - сегодня из Изюма готовы сделать вторую Бучу, обвинив Россию во всевозможных военных преступлениях.
Если нам просто торопиться некуда – это одна история. Но в результате этого неторопления происходят вещи, которые многим, мягко говоря, действуют на нервы. Вы посмотрите, какая истерика в обществе, Вы посмотрите, что творится все эти дни. Потому что - в результате нашего этого человеколюбия - они сейчас Изюм сделают второй Бучей.
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
Полный текст интервью с Арменом Гаспаряном читайте
на сайте Украина.ру.