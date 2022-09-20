"Изюм сделают второй Бучей": Гаспарян озвучил результаты "человеколюбия" российских ВС - 20.09.2022 Украина.ру
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"Изюм сделают второй Бучей": Гаспарян озвучил результаты "человеколюбия" российских ВС
"Изюм сделают второй Бучей": Гаспарян озвучил результаты "человеколюбия" российских ВС - 20.09.2022 Украина.ру
"Изюм сделают второй Бучей": Гаспарян озвучил результаты "человеколюбия" российских ВС
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру назвал большой ошибкой расчет России на нравственность и сознание в борьбе с украинскими нацистами
2022-09-20T07:15
2022-09-20T07:15
новости
украина
спецоперация
россия
борьба
нацисты
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По его мнению, нужно было утром 24 февраля парализовать всё: взорвать мосты, разрушить железнодорожное сообщение, ликвидировать электростанции. Это было бы с гуманитарной точки зрения некомфортно людям, признает политолог, но в результате этого гуманизма российские ВС получают нынешнюю картину - сегодня из Изюма готовы сделать вторую Бучу, обвинив Россию во всевозможных военных преступлениях.Полный текст интервью с Арменом Гаспаряном читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220917/1038830354.html
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новости, украина, спецоперация, россия, борьба, нацисты
Новости, Украина, Спецоперация, Россия, борьба, нацисты

"Изюм сделают второй Бучей": Гаспарян озвучил результаты "человеколюбия" российских ВС

07:15 20.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру назвал большой ошибкой расчет России на нравственность и сознание в борьбе с украинскими нацистами
По его мнению, нужно было утром 24 февраля парализовать всё: взорвать мосты, разрушить железнодорожное сообщение, ликвидировать электростанции.
Это было бы с гуманитарной точки зрения некомфортно людям, признает политолог, но в результате этого гуманизма российские ВС получают нынешнюю картину - сегодня из Изюма готовы сделать вторую Бучу, обвинив Россию во всевозможных военных преступлениях.

Если нам просто торопиться некуда – это одна история. Но в результате этого неторопления происходят вещи, которые многим, мягко говоря, действуют на нервы. Вы посмотрите, какая истерика в обществе, Вы посмотрите, что творится все эти дни. Потому что - в результате нашего этого человеколюбия - они сейчас Изюм сделают второй Бучей.

Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
Полный текст интервью с Арменом Гаспаряном читайте на сайте Украина.ру.
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 20:04
Сергей Марков о том, с какой целью в Изюме представляют очередную фальсификацию "геноцида"
 
НовостиУкраинаСпецоперацияРоссияборьбанацисты
 
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Заголовок открываемого материала
07:15"Изюм сделают второй Бучей": Гаспарян озвучил результаты "человеколюбия" российских ВС
07:00Марков о захоронениях в Изюме: Украина попыталась одним ударом убить двух зайцев
06:45Преподаватель музыки рассказал, запрещают ли в России произведения украинских композиторов
06:30Марков: Запад хочет ликвидировать Россию с помощью новой "Бучи"
06:15"Хватит их ублажать": Гаспарян предложил дополнить недостающими фактами историю мемориала "Катынь"
06:00Мухин: Франция и Германия могут наказать ЕС за нарушение прав россиян
05:45Безвыходная ситуация: Осетинский снайпер объяснил, почему иностранные наемники ВСУ бьются до последнего
05:30Виновные будут наказаны: Мухин рассказал, как справиться с украинским терроризмом на освобожденных землях
05:15"Один раз ответить так, чтобы мало не показалось": Гаспарян о желаемой реакции России на польские выпады
05:00Мухин: России нужно сменить статус специальной военной операции на Украине
04:45Осетинский снайпер рассказал, почему его земляки принимают участие в спецоперации
04:30Мухин объяснил, почему только Лиз Трасс обеспечит Украине поддержку британского оружия
04:22Олег Царев о том, кто стоит за обысками у украинского олигарха Коломойского
04:15"Ничего против них не имею": осетинский снайпер рассказал о судьбе грузинских наемников под Сиротино
04:07"Там они очень боятся": политолог о том, почему Россия не бьет по Генштабу в Киеве
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