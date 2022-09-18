https://ukraina.ru/20220918/1038831920.html

Армен Гаспарян об итогах недели: Мы хорошо себя вести больше не будем

Армен Гаспарян об итогах недели: Мы хорошо себя вести больше не будем - 18.09.2022 Украина.ру

Армен Гаспарян об итогах недели: Мы хорошо себя вести больше не будем

Украина.ру, 18.09.2022

2022-09-18T08:30

2022-09-18T08:30

2022-09-18T08:30

украина

армен гаспарян

интервью

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В отношениях с Западом и с его ставленниками Москве следует вести себя гораздо более жестко и последовательно, так как "партнеры" давно уже забыли о сантиментах и отбросили все приличия, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.- Армен Сумбатович, вопрос об итогах саммита ШОС. Иран вступает в организацию, лидер Поднебесной пообещал оказать поддержку России, а Путин высказался за Единый Китай… Выполнены ли задачи, которые были поставлены перед саммитом, и как ШОС повлияет на формирование дальнейшего мироустройства?– По той истерике, которая последовала на Вашингтонщине, они понимают далеко идущие перспективы всего этого процесса. Для них это, конечно, категорически катастрофно выглядит, потому что Иран, который они обкладывали-обкладывали санкциями, просто трудились безостановочно, теперь в ШОС.Туда же идёт Беларусь, которая тоже под кучей санкций, там же Россия – абсолютный рекордсмен по числу санкций. И там же Китай, который в перспективе получит много-много санкций, потому что единый Китай – это серьёзная очень такая история.Меня, конечно, умиляют Соединённые Штаты, которые в рамках борьбы за мир накачивают всех оружием. Это все равно, что для борьбы с алкоголизмом алкоголику подвозить авоську водки ежедневно.На этой же неделе они там в Конгрессе уже готовы голосовать за то, чтобы оружие Тайваню поступало. Ну очевидно, что это уж, если ещё не последние, то предпоследние доводы короля, потому что сделать ты с этим ничего не можешь.Упадок мировой экономики, который есть уже сейчас, он - более, чем серьёзный. Инфляция в Европе вышла за десять процентов, фунт стерлингов опустился на позицию 1985 года по отношению к доллару.Это ещё Лиз Трасс ничего делать не начинала, она только пришла. И вот в этой связи мне стало очень понятно, что после 24 февраля мир не будет прежним. Хотя продолжается всё то же самое: какие-то угрозы, какие-то жалобы, какие-то глубокомысленные размышления... Но они никому не интересны, никому - ни в России, ни в Китае, ни в Иране, ни в Белоруссии, нигде.Если доходит до того, что Фон дер Ляйен предлагает всем выслать свои возросшие платёжки по ЖКХ в Москву. Это решение экономических вопросов, серьёзно? Им бы вот об этом думать, но думать-то не получается. Сколько ты ни думай, очевидно, что это нерешаемая задача вообще. Поэтому - что остаётся? Остаётся с ослиным упрямством всем грозить.Но никому это не интересно. Осень идёт, холода. Вы видели, какие инструкции правительство Швеции своим гражданам рассылает? Я уже примеряюсь, так сказать, такой шалаш делать. Стол, плед - и под этим спать. Вот об этом бы стоило им говорить, но понимаете, а что ты здесь скажешь. Зато можно исторгать проклятия по отношению ко всем, говорить, что вы себя плохо ведёте.Да, мы плохо себя ведём. И что? Мы хорошо себя больше вести не будем. У нас теперь может быть плохо и очень плохо. Вот пока мы ведём себя плохо, скоро будем вести себя очень плохо, судя по всему.– В ночь на 13-е сентября вновь вспыхнул конфликт между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвиняют друг друга в нанесении первого удара. И Пашинян, правительство Армении, обратилось к России и к ОДКБ, а в Ереване в это время вспыхнули снова антиправительственные протесты. Какую позицию в этом конфликте должна занять Россия, кому придётся это расхлёбывать?– Ну, до тех пор, пока там будет Пашинян, совершенно очевидно, что расхлёбывать будет Россия. Понимаете, это безнадёжный человек, с точки зрения политики – это человек-катастрофа. Что у него хорошо получается, это пиар и шоубизнес.Вот на этой неделе, вместо того, чтобы вопросы решать, у него там большой концерт... вот это у него получается. А всё, к чему он прикасается с точки зрения государства, всё время оборачивается крахом.Очередное обострение не вызывает ровным счётом никакого удивления. Потому что, во-первых, они с 1988 года находятся в состоянии конфликта. Конфликт еще очень далёк от финальной стадии. Во-вторых, у одной и у другой стороны есть люди, которым, извините, нужен кампф до конца. Они есть, их не может не быть, если это 30 лет происходит.Третье - вместо того, чтобы ныть безостановочно, господину Пашиняну стоит задуматься, а что вообще он сделал? Вот мне интересно. У него была армия, где она? Ну ладно, осенью 2020 года она почему-то на войну не пришла. Но какие-то выводы для себя кто-то сделал там. Почему спустя два года опять я вижу то же самое, опять я слышу ту же самую риторику?Плюс к тому, товарищ Пашинян, может быть, уже в состоянии определиться с тем, к кому он обращается. Если он обращается к России, зачем тогда он лезет к Блинкену. Он что - считает, что Россия сейчас с Соединёнными Штатами будет за столом сидеть при нынешней американской позиции?Теперь – оппозиция. Опять я не понял. Два года назад бегали, мне в эфире рассказывали, у нас же прямые включения были – что "политические часы Пашиняна сочтены". Лето прошлого года, выборы – опять мне орали в эфирах, что - всё, ставки на победу Пашиняна даже не принимаются, он никто.Теперь третий заход, опять они ему ультиматум предъявляют. Слушайте, не надо уже ультиматумов. Если вы в состоянии отстранить Пашиняна от власти – сделайте. Если не в состоянии – не выходите. Это комедия просто какая-то, понимаете. Опять я слышу – "политические часы Пашиняна сочтены".Слушайте, ну сколько можно, надо совесть какую-то иметь. Я смотрю два года подряд за этой дьявольской пляской, и думаю, когда же уже что-то внятное прозвучит. А всё - только проклятья.Конечно, ситуация для Армении поганая. Но надо спрашивать с того, наверное, кто до этого довёл? А если по итогам этого всего - Пашинян получил 80% на выборах, значит, народ это устраивает…– Анджей Дуда заявил, что теперь не только Германия, но ещё и Россия должна выплатить Польше репарации за ущерб, нанесённый во времена Второй мировой войны. Может быть, нам теперь потребовать репараций за развязывание Польско-советской войны 1919 года? Почему Польша так активно пытается у всех повыклянчивать денег, неужели у них всё настолько плохо?– Ну какая Советско-польская война 1919 года, ну вы о чём? Сколько человек у нас в стране может что-то внятное сказать по поводу тех событий? Сколько? Сто! Я сильно сомневаюсь, что больше.Надо не по поводу войны 1919 года требовать, а надо вызвать посла Польской республики в МИД, на столе уже должна лежать папочка, документы все есть, я один из них уже показывал у себя в телеграме , кому интересно – посмотрите. И вот этими документами по харе бить… И это надо было сделать не сегодня, а минимум 15 лет назад, когда поляки в первый раз об этом заговорили. Теперь мы получили репарации.Может быть, надо "круглый стол" какой-то организовать, может надо подсказать кое-кому, где все эти документы лежат, может они не знают. Мне странно видеть всё то, что происходит. Вот заявление Володина о том, что это реабилитация нацизма – ну да, это оно и есть! Но это было 15 лет назад. Ребята, почему мы молчали все эти годы? Что такого произошло сегодня, что все так перевозбудились? Вы не знали, как Польша себя ведёт? Вы никогда до этого не слышали требования репараций к России, серьёзно? Вы никогда не слышали польские претензии к России? Ну, может быть, надо как-то политически взрослеть, всё-таки - и один раз ответить так, чтобы (больше вопросов не было — Ред.).Хорошо, не можете вы вызвать посла - ладно, бывает, не знаю, дипломатический кодекс не позволяет, бусидо. Можно внести правки в Катынский мемориал? Я вас уверяю, даже не надо бульдозер будет туда гнать. Надо просто выйти и объявить, что в связи с пожеланиями миллионов граждан России - потому что, действительно, очень многим это не нравится - мы готовы пересмотреть кое-что в этой истории.Что пересмотреть? Добавить материала. Там же очень многого не хватает, получается однобокая позиция. А есть же документы, которые можно туда донести - не только по поводу того, как их шлёпнули и кого там за это наградили, а документы о том, как они там оказались и за что.Но мы же опять стесняемся. Слушайте, ну ладно бы этот музей был бы не под Смоленском, а где-нибудь, я не знаю, в Гвадалахаре, это я мог бы ещё понять, что далеко ехать. Но он на нашей территории, чего мы стесняемся? Я понимаю, мы все эти годы пытались как-то лебезить перед поляками, как-то их ублажить... Это невозможно, понимаете, невозможно. Просто надо один раз ответить так, чтобы мало не показалось.– О ходе спецоперации. Были обесточены населённые пункты Харьковской, Сумской, Полтавской и Запорожской областей. Харьковское метро остановилось, перестали работать трамваи и троллейбусы. И это огневое поражение ТЭЦ случилось ровно через сутки после заявления Зеленского о том, что будет осуществляться некий экспорт электроэнергии в Польшу. Получается, электричество – это привилегия, а не право? Но всё же, почему не получается "отрубить" Украину на более продолжительное время, почему всё через несколько суток восстановилось?– А потому, что не наносили критический удар.– А почему не наносили?– По той же причине. Мы почему-то рассчитываем на нравственность, мы почему-то рассчитываем на какое-то сознание. Хотя посмотрите, пожалуйста, на лица этих... которые там собраны.Я считаю - это ошибка, большая. Это надо было делать прямо с утра 24 февраля, просто парализовать всё. Взорвать мосты, разрушить железнодорожное сообщение, ликвидировать электростанции. Да, наверное, было бы не комфортно людям, я согласен, с гуманитарной точки зрения. Владимир Владимирович (Путин — Ред.) – гуманист. Но просто получается странно, я так скажу, получается несколько необычно.Если нам просто торопиться некуда – это одна история. Но в результате этого неторопления происходят вещи, которые многим, мягко говоря, действуют на нервы. Вы посмотрите, какая истерика в обществе, Вы посмотрите, что творится все эти дни. Потому что - в результате нашего этого человеколюбия - они сейчас Изюм сделают второй Бучей. А это очень легко сделать.Когда был нанесён этот удар (по ТЭЦ — Ред.), активность хутора (сторонников киевского режима — Ред.) в телеграме сразу пошла в ноль – света не было, экономили ресурсы. Так вот, я считаю, что надо один раз шарахнуть так, чтобы - при свете лучины. Чтобы мобильный телефон заряжали от попугаячьих крылышек, если смогут.– Но есть же более гуманное решение, можно, например, ударить по Генштабу конкретно.– Очень многие совещания уже давно и в МИДе, и в Генштабе, и в Минобороны, и в Офисе президента Зеленского проходят онлайн. Они очень боятся прилёта. Опять же, я говорю, что это надо было сделать прямо 24 февраля.– Хорошо, а когда Зеленский в Изюме был - почему там нельзя было ударить? Они там кучкой собрались?– Это не ко мне вопрос, я не знаю. Для меня это загадка. Я не знаю - почему. Сначала мне говорили, что - мы не хотели, чтобы пострадали люди. Так там не было людей. Там был Зеленский, и были нацисты. Кого мы в результате оберегали-то, я вот этот момент так и не уяснил.

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Кристина Маркович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Маркович

украина, армен гаспарян, интервью