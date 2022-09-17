В Пентагоне выступили против передачи Киеву ракет большой дальности - 17.09.2022 Украина.ру
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В Пентагоне выступили против передачи Киеву ракет большой дальности
В Пентагоне выступили против передачи Киеву ракет большой дальности - 17.09.2022 Украина.ру
В Пентагоне выступили против передачи Киеву ракет большой дальности
Руководство Пентагона высказалось против передачи Украине ракет большой дальности, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники
2022-09-17T10:28
2022-09-17T10:28
новости
пентагон
украина
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Как считают чиновники Пентагона, если баллистические ракеты ATACMS появятся у Украины, то они могут быть применены против объектов на территории России, что, возможно, приведет к эскалации.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта, в таком случае Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами.
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Новости, Пентагон, Украина

В Пентагоне выступили против передачи Киеву ракет большой дальности

10:28 17.09.2022
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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Руководство Пентагона высказалось против передачи Украине ракет большой дальности, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники
"Администрация (президента США Джо) Байдена отложила запрос Украины на поставку ракет большей дальности из-за опасений, что это может спровоцировать опасную реакцию России, высшие должностные лица Пентагона против этой идеи", - говорится в сообщении телеканала.
Как считают чиновники Пентагона, если баллистические ракеты ATACMS появятся у Украины, то они могут быть применены против объектов на территории России, что, возможно, приведет к эскалации.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта, в таком случае Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами.
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Вчера, 17:17
Оружие течёт на Украину с Запада рекой, но Киеву уже сейчас есть о чём беспокоиться
 
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