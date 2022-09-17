https://ukraina.ru/20220917/1038823277.html
В Пентагоне выступили против передачи Киеву ракет большой дальности
В Пентагоне выступили против передачи Киеву ракет большой дальности - 17.09.2022 Украина.ру
В Пентагоне выступили против передачи Киеву ракет большой дальности
Руководство Пентагона высказалось против передачи Украине ракет большой дальности, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники
2022-09-17T10:28
2022-09-17T10:28
2022-09-17T10:28
новости
пентагон
украина
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Как считают чиновники Пентагона, если баллистические ракеты ATACMS появятся у Украины, то они могут быть применены против объектов на территории России, что, возможно, приведет к эскалации.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта, в таком случае Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами.
https://ukraina.ru/20220916/1038801069.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пентагон, украина
Новости, Пентагон, Украина
В Пентагоне выступили против передачи Киеву ракет большой дальности
Руководство Пентагона высказалось против передачи Украине ракет большой дальности, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники
"Администрация (президента США Джо) Байдена отложила запрос Украины на поставку ракет большей дальности из-за опасений, что это может спровоцировать опасную реакцию России, высшие должностные лица Пентагона против этой идеи", - говорится в сообщении телеканала.
Как считают чиновники Пентагона, если баллистические ракеты ATACMS появятся у Украины, то они могут быть применены против объектов на территории России, что, возможно, приведет к эскалации.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта, в таком случае Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами.