https://ukraina.ru/20220917/1038823277.html

В Пентагоне выступили против передачи Киеву ракет большой дальности

В Пентагоне выступили против передачи Киеву ракет большой дальности - 17.09.2022 Украина.ру

В Пентагоне выступили против передачи Киеву ракет большой дальности

Руководство Пентагона высказалось против передачи Украине ракет большой дальности, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники

2022-09-17T10:28

2022-09-17T10:28

2022-09-17T10:28

новости

пентагон

украина

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Как считают чиновники Пентагона, если баллистические ракеты ATACMS появятся у Украины, то они могут быть применены против объектов на территории России, что, возможно, приведет к эскалации.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта, в таком случае Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами.

https://ukraina.ru/20220916/1038801069.html

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2022

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новости, пентагон, украина