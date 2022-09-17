https://ukraina.ru/20220917/1038803741.html

Экономист рассказал о катастрофической ситуации в ЕС из-за дефицита электроэнергии

Экономист рассказал о катастрофической ситуации в ЕС из-за дефицита электроэнергии - 17.09.2022 Украина.ру

Экономист рассказал о катастрофической ситуации в ЕС из-за дефицита электроэнергии

Электроэнергия в Европе подорожала примерно в 10 раз. Такими данными поделился экономист, директор Института Нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру

2022-09-17T07:30

2022-09-17T07:30

2022-09-17T07:30

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"По крайней мере, если судить по Германии, то там газ подорожал в 10 раз, электрическая энергия в 15 раз, такие были данные, это всё за год. Ситуация, прямо скажем, катастрофическая", - сказал экономист.По его словам, Европейский союз рассчитывает, что он будет по-прежнему морально давить на Россию: сообщать, что сжиженный природный газ имеется в избытке в хранилищах, что хранилища близки к стопроцентному заполнению.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220914/1038706350.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

колташов, новости, эксперт, электроэнергия, ес