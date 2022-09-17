Экономист рассказал о катастрофической ситуации в ЕС из-за дефицита электроэнергии
Электроэнергия в Европе подорожала примерно в 10 раз. Такими данными поделился экономист, директор Института Нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру
"По крайней мере, если судить по Германии, то там газ подорожал в 10 раз, электрическая энергия в 15 раз, такие были данные, это всё за год. Ситуация, прямо скажем, катастрофическая", - сказал экономист.
По его словам, Европейский союз рассчитывает, что он будет по-прежнему морально давить на Россию: сообщать, что сжиженный природный газ имеется в избытке в хранилищах, что хранилища близки к стопроцентному заполнению.
"Но дело всё в том, что газ из хранилища – он даст примерно 15-20% от требуемых объёмов в течение зимы. И газ будет всё-таки в дефиците. Электрическая энергия будет тоже дорогой в Европейском союзе этой зимой. И, в общем, никакого выхода нет", - объяснил Колташов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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