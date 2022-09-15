https://ukraina.ru/20220915/1038750477.html

Василий Колташов о странностях энергополитики Украины: Предлагать Европе то, чего самим не хватает

Василий Колташов о странностях энергополитики Украины: Предлагать Европе то, чего самим не хватает - 15.09.2022 Украина.ру

Василий Колташов о странностях энергополитики Украины: Предлагать Европе то, чего самим не хватает

Украина.ру, 15.09.2022

2022-09-15T15:56

2022-09-15T15:56

2022-09-15T15:57

интервью

колташов

экономика

кризис

ес

украина

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США одерживают победу в своей специальной операции, направленной против Европейского Союза. Штаты избавляются от Европы как от родины индустрии, а сами остаются главным индустриальным центром на Западе. Украину при этом рассматривают лишь как источник ресурсов, не более того, считает экономист, директор Института Нового общества Василий Колташов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Василий Георгиевич, вопрос о ситуации в странах Евросоюза в связи с остановкой "Северного потока". Есть ли новый план по борьбе с энергокризисом в странах ЕС?– Вы знаете, как ни удивительно, но новый план по борьбе с энергокризисом предложил Владимир Зеленский. Он сказал, что раз Украина находится в столь прекрасном состоянии, что может снабдить зерном Европейский Союз - под видом того, что снабжает им беднейшие страны, находящиеся в ситуации преддверия голода, то Украина может снабдить Европейский Союз электрической энергией, которая у неё в избытке. Пока ещё, да, пока ещё.Так что - вот такое предложение последовало. Переговоры Олафа Шольца и Эммануэля Макрона об обмене газа на электрическую энергию, о разных подобных операциях, у кого что будет в избытке - они, на самом деле, ничего не дали, потому что Европейский Союз испытывает общий дефицит энергоресурсов.Это касается электрической энергии, которая стоит запредельно дорого, подорожала примерно в десять раз. По крайней мере, если судить по Германии, то там газ подорожал в 10 раз, электрическая энергия в 15 раз, такие были данные, это всё за год. Ситуация, прямо скажем, катастрофическая и, если не относиться с юмором к некоторым моментам, например, к предложению Зеленского, которое выглядит весьма натянутым, то очевидно, что выхода нет.И Европейский союз рассчитывает только на одно, что он будет по-прежнему морально давить на Россию: сообщать о том, что сжиженный природный газ имеется в избытке в хранилищах, что хранилища близки к стопроцентному заполнению, и, соответственно, волноваться особенно нечего, мы как-нибудь пройдём (зиму – Ред.) без российского газа.Но дело всё в том, что газ из хранилища – он даст примерно 15-20% от требуемых объёмов в течение зимы. И газ будет всё-таки в дефиците. Электрическая энергия будет тоже дорогой в Европейском союзе этой зимой. И, в общем, никакого выхода нет.Предвидя, что всё так может получиться, я в первые дни специальной военной операции, комментируя события, говорил о том, что, скорее всего, Европейский Союз и особенно Германия – они воздержатся от какого-то радикального участия в событиях, возьмут дистанцию, по-настоящему возьмут дистанцию, потому что иначе они нанесут слишком тяжёлый удар по собственной экономике.Этот удар нанесён, и сейчас мы должны приготовиться к удивительной картине, которую будем наблюдать, к стремительной деиндустриализации Европейского Союза, особенно Германии. Разрушение промышленности в Германии уже происходит. Поступают новости, что закрыто то одно, то другое предприятие химической промышленности, металлургической промышленности, проблемы даже с выпечкой хлеба.И эти проблемы – они внушают населению, что дальше будет хуже. На эти проблемы указывают периодически возникающий в Европейском Союзе дефицит туалетной бумаги. Как бы это смешно не звучало, но этот дефицит – он сигнализирует о чём? О том, что население правильно истолковало двукратное повышение цены этого продукта, и предполагает, что дальше цены будут расти ещё больше.Если цены на энергоресурсы выросли в 10 с лишним раз, то почему продукция, произведённая в Европейском Союзе, не должна подорожать хотя бы не в два, а в три, в четыре, в пять раз. Таковы ожидания. Это, конечно, сокрушительные инфляционные ожидания, это означает, что покупать будут везде, где можно, за пределами Европейского Союза, различные товары, а у себя при этом будут сокращать их производство, потому что у себя производить будет невыгодно.То есть, процесс медленного отказа от промышленности, который происходил в странах коллективного Запада на протяжении длительного времени, он теперь получает возможность ускориться. Раньше это был какой-то такой умышленный перенос производства в страны, которые называли развивающимися или странами третьего мира, а теперь непредумышленно теряются те сферы, которые как раз хотели сохранить, включая и машиностроение, и промышленное машиностроение.Как выживут эти отрасли, как они сохранятся при таких ценах на энергоресурсы, сколько будет стоить их продукция в конечном итоге? Получается, что европейские товары должны, в общем-то, очень сильно подешеветь для того, чтобы конкурировать, а они будут дорожать. А рецептов (спасения – Ред.) нет.И вот Европейский центральный банк принял решение повысить ключевую ставку сразу на три четверти процентных пункта, она составляет теперь 1,25%. Это поменьше, чем у Банка Англии, там 1,5%, но это повышение – оно является такой попыткой бороться с инфляцией. Инфляцией, которую они видят, потому что инфляция связана со спросом и предложением конкретных товаров. Они пытаются управлять этим спросом, и повышают ставку. И пытаются, кстати, предотвратить крушение евро, которое уже происходит - на наших глазах доллар и евро сравнялись, этого не было. Помню времена, когда за один евро давали полтора доллара, такое ведь было.А сейчас в Европейском Союзе растёт инфляция, будет расти безработица. Вопреки некоторым представлениям, высокая безработица и спад промышленности – они все равно могут порождать новое повышение цен, просто потому, что разрушение экономики будет иметь следствием обесценивание национальной валюты, транснациональной, общенациональной валюты – евро, потери ею товарного обеспечения. То есть, вы не можете ни произвести товары, ни реализовать их, всё сыплется. И деньги, в конечном итоге, теряют ценность. Это то, что будет, по всей видимости, происходить с евро.А повышение ставки – оно ведь бьёт по домашним хозяйствам, это значит, что обслуживание кредитов, которое раньше было достаточно небольшим по стоимости, теперь будет значительно больше.Да, повышение ставки, может быть, не очень большое происходит в ЕС, она была ноль ещё относительно недавно, потом полпроцента, теперь - процент с четвертью. Но понимаете в чём дело, европейский обыватель – он весь в кредитах, весь в долгах. Особенно велики долги за недвижимость, которую приобретают в ипотеку, и в этой ситуации баланс может просто нарушиться. И очень сильно повысилась цена электрической энергии, множество репортажей уже поступило из стран ЕС, они свидетельствуют о том, что люди не выдерживают.Люди сжигали просто эти платёжки, которые к ним приходят с новыми ценниками, с ценниками, которые превосходят в разы то, что было ещё месяц назад. В этой ситуации домашние хозяйства не выдержат, они будут разоряться. Как разоряются предприятия, которые сейчас начали останавливаться - особенно интересно и пугающе это в Германии происходит - так будут разоряться и домашние хозяйства.И безработица будет увеличиваться. Европейский Союз – они говорят про энергетический кризис, инфляционный кризис, их ещё ожидает кризис неплатежей, потому что все окажутся друг другу должны, и никто не сможет никому платить, при том, что деньги будут все равно будут терять ценность. Деньги – это евро, в данном случае.– Если говорить про потолок цен на энергоресурсы - вот Минфин США уже пригрозил санкциями частникам, различным компаниям, которые будут обходить этот потолок цен. Но поможет ли эта система избежать рисков зимнего подорожания нефти?– Сейчас мы наблюдаем интересную ситуацию на рынке нефти, потому что ещё в июле баррель нефти марки "Брент" стоил в моменте, в пиковом таком состоянии, 125 долларов. Потом цены пошли вниз, цены уходили до 91 доллара за баррель. Ныне они немножко отскочили, это - результат того, что организация ОПЕК+ скорректировала свою линию поведения в вопросе о цене. Ещё недавно ОПЕК+ говорила о том, что они в сентябре будут добычу нефти увеличивать. Приняли решение немного сократить добычу, в результате цены на нефть сдвинулись к 95 долларам за баррель.То есть, было продемонстрировано, что никакая игра Англии или Соединённых Штатов на каких-либо противоречиях внутри ОПЕК+ не приведёт к изменению поведения (этой организации – Ред.). Это поведение - будет бороться за цену.Эта идея бороться за цену – она очень важна, потому что американские меры против российской нефти, вот это ограничение цен, которое они хотят вместе с Евросоюзом и Англией ввести, они будут эффективны только тогда против нас, когда в мировой экономике будет избыточная масса нефти, нефти будет слишком много. И тогда можно будет против российской нефти применить просто какие-то меры, которые уберут её частично с рынка или сделают её дешевле. Такая большая игра на понижение.Но, понимаете, в чём дело, это ведь удар не только по российской нефти, это удар по нефти вообще, они стремятся к более низким ценам вообще на нефть, не на российскую нефть, а на любую нефть. В данном случае удар наносится по нефти, которую экспортирует Российская Федерация. Следовательно, в других странах понимают, что они тоже, как экспортёры, находятся под ударом этой политики.Так что, скорее всего, эти меры – они не будут полными, будут буксовать. Но нужно быть готовыми к тому, что всё-таки будут пытаться установить некие запретительные барьеры для российской нефти, потому что Россия не будет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать некий максимум цены для этой нефти - нерыночным путём устанавливать, естественно.Так вот, если будут эти меры приниматься, то они могут привести, конечно, к уменьшению вывоза российской нефти – это раз. Второе – они могут привести к тому, что российскую нефть страны, которые даже примут эти меры, все равно будут покупать, и покупать по более высокой цене, чем они установят максимум - потому что в процессе движения из России в танкерах эта нефть будет превращаться из российской нефти в просто нефть.И в этом случае они будут сами обходить свои санкции. Но в случае, если Соединённые Штаты додавят, какую-то коалицию здесь создадут, то нужно быть готовыми к изменениям вообще в системе транспортировки грузов на морях и океанах.Сейчас там очень много судов, перевозящих грузы под различными офшорными флагами: Кипр, Греция, Мальта, какие-то острова, которые невозможно найти в Тихом океане, все вот эти латиноамериканские страны микроскопические. Эти все флаги - они, конечно, позволяют уходить от налогов, но они делают перевозчиков беззащитными. Против перевозчиков, которые перевозят российскую нефть, транспортируют её, если они осуществляют эти перевозки под такими вот слабыми флагами, могут применяться санкции.Нужно быть готовыми к этому, потому что будут бить по этой точке. Например, США могут установить предельный уровень цены для российской нефти и могут начать преследовать перевозчиков. И нужно быть готовыми - я говорю о России - принимать компании судовладельческие под свой флаг.Это касается, кстати, и Китая, и Индии. Вообще назревает такая революция флагов, когда суда и компании перестанут убегать от крупных государств, избегать налогов при помощи офшорной регистрации и меняя свой флаг с такого гордого национального - на непонятный флаг какого-нибудь офшора. Процесс должен будет пойти в обратную сторону.Суда под российским флагом, или под китайским флагом, под индийским флагом, под иранским флагом, бразильским – они будут защищены гораздо больше, чем суда под какими-то офшорными флагами. Таким образом, перевозка нефти – она может быть осуществлена компаниями, которые будут неуязвимы для Запада.Ну и в Евросоюзе мы видим сопротивление этой инициативе (потолка цен – Ред.). В частности, Австрия сопротивляется, Венгрия сопротивляется. Они понимают, что нефть, которая по трубопроводам поступает из России, им нужна. Понимают, что иначе они будут должны покупать нефть дороже в любом случае. И в условиях, когда организация ОПЕК достаточно консолидирована, можно рассчитывать на то, что эта попытка вызвать общее понижение цен на нефть, атакуя российскую нефть, приведёт лишь к стабилизации или к повышению цен на нефть.То есть, не удастся Соединённым Штатам, Англии, Брюссельской бюрократии сбить цены на нефть достаточно сильно. По крайней мере, я вижу эту ситуацию так.И в целом я думаю, что несмотря на трудности, которые есть сейчас не только в западных экономиках, и в экономике Китая, и в большом количестве стран, которые принято называть развивающимися, очевидно, что ОПЕК+ не заинтересована в серьезном снижении цен на нефть, и должен бороться за цену, которую считает для себя правильной. Так организация получит в своё распоряжение больше прибыли.К тому же события марта 2020 года показали ОПЕК+ и остальному миру, что, если цены на нефть вдруг оказываются низкими в результате падения, то это не приводит к оживлению роста мировой экономики по старой модели, когда Запад вздыхает с облегчением, говорит: боже, как много дешёвых ресурсов, мы начинаем расти. И он не вытягивает мировую экономику так, как прежде, у него просто нет ресурсов, он перегружен долгами… Огромный долг у Соединённых Штатов, там - 30 триллионов 600 миллиардов долларов. Большие очень долги у Англии, у Европейского Союза, у стран, входящих в Еврозону. И корпоративные долги большие.В общем, крайне обременённая эта вся компания, которая не в состоянии тянуть дальше мировую экономику, быть её локомотивом. Наоборот, план-то у них - пиратский, они не пытаются тянуть процессы мировой экономики, а пытаются добыть ресурсы у других стран, в том числе у России, в первую очередь, наверное. Эти ресурсы позволят им стабилизировать свою ситуацию. Кстати, Украина тоже рассматривается ими как источник ресурсов, не более того.– Интересное было заявление от Washington Post о пользе рецессии в Евросоюзе для борьбы США с инфляцией. Насколько вообще Евросоюз, страны Европы могут так долго тянуть вот эту политику себе в убыток?– Знаете, это потрясающая и очень важная новость, и в то же время – констатация. Потому что действительно, экономическая катастрофа, которая разворачивается сейчас в Европейском Союзе, она идёт во благо Соединённым Штатам. Можно даже сказать, что Соединённые Штаты одерживают победу в своей специальной операции, направленной против Европейского Союза.То есть, американская операция против Европейского Союза развивается успешно, потому что европейские руководители, подобно сумасшедшим, влезли в конфликт с Россией, поставили свои производственные мощности в крайне невыгодное положение, отказались от российских туристов - 95% потеряно... Они теряют и эффективность всей промышленности, они создали себе чудовищно дорогие условия существования, но Соединённые Штаты - на этом зарабатывают.Соединённые Штаты экспортируют в Европейский Союз сжиженный природный газ, с одной стороны, очень много на этом зарабатывают. С другой стороны, пугают капиталы в Европейском Союзе и в Англии, которые бегут в сторону Соединённых Штатов и Канады, это ещё одно преимущество. Ликвидируют дублирующие производственные мощности, разоряют просто промышленность в этих странах. Это уничтожение конкурентов, это ещё одно преимущество. Они избавляются от Европы, как от родины индустрии, и остаются сами на Западе таким главным индустриальным центром.Через какое-то время не только вооружение, но и многие другие промышленные товары, которые раньше производились в рамках коллективного Запада, смогут предложить преимущественно Соединённые Штаты. Вот такие результаты. Операция США против Европейского Союза, европейских наций - идёт блестяще. Блестяще сработали на Соединённые Штаты, на их интересы, брюссельская бюрократия, партийная номенклатура у зелёных, у социал-демократов, у всяких либерал, социал, у разных партий.В Германии особенно это видно - как они, абсолютно отрешаясь от собственных национальных и экономических интересов, которые состоят в том, чтобы скорее запустить "Северный поток" и сохранить немецкую промышленность – как они ведут какую-то борьбу, якобы за демократию, а на самом деле за разорение собственной экономики, за разорение собственного населения. И делают это абсолютно спокойно. То, что происходит сейчас в Европейском Союзе – это катастрофическое разрушение производства, разорение среднего класса. Хотя, тот самый "золотой миллиард" на Западе уже давно был "позолоченным миллиардом", выглядел таковым, но в Европейском Союзе - уже последняя позолота слетела.– И последний вопрос: с одной стороны, режим Зеленского бьёт по ЗАЭС, с другой стороны предлагает странам Евросоюза покупать электроэнергию. К чему это приведёт? И насколько тяжёлой будет зима для Украины?– Режим Зеленского ведёт себя чрезвычайно дерзко. Он, по сути, спровоцировал крайне жёсткие ответы со стороны России, сигналом которых стал недавний удар по теплоэлектростанции в Харькове, по некоторым другим объектам, по подстанциям, в том числе на территории Украины, ряд регионов оставили без электричества.Это своего рода предупреждение. Но оно направлено на то, чтобы сказать - мы так можем действовать и будем действовать. Потому что зима предстоит очень тяжёлая для населения Украины. Мало того, что производство разрушено, торговля разрушена в значительной мере, так будут обесцениваться деньги, будет дороговизна, примерно вдвое поднялись цены на многие товары.Но, по всей видимости, будет ещё дефицит не только тепла в домах, но и электроэнергии. Это будет связано с тем типом действий, которые Зеленский избрал, нанося удары по гражданским объектам Донбасса, где множество жертв, обстреливая атомную электростанцию Запорожскую. Зеленский спровоцировал более жёсткое поведение России в рамках специальной военной операции, и остаётся только его ожидать. Мы пока видели только пример подобных действий.Но, учитывая это весьма наглое заявление, что Зеленский будет поставлять электрическую энергию в Европейский Союз - ну, наверное, нужно быть готовыми, что Россия будет действовать более жёстко, и никакой электрической энергии Зеленский поставлять никуда не сможет. Он, наоборот, будет просить электрическую энергию у Европейского Союза, потому что взять её больше будет неоткуда.Вот к такому развитию событий всё приближается. И эти попытки контрнаступления, и вынужденный отвод российских войске – всё это весьма сильно раздражает Москву, потому что показывает, что бандеровцы не унимаются, они не понимают, с чем они имеют дело, им кажется, что всё это кровавая игра, в которую они всё не могут наиграться.Но в том-то и дело, что последуют такие удары, после которых военное сопротивление может оказаться бессмысленным для этих боевиков. И все их фантазии на предмет того, что они могут бесконечно воевать против России - будут разрушены.А что касается зимы, то зима может оказаться (для Украины – Ред.) крайне тяжёлой. Поэтому людям стоит запасаться продовольствием и - у кого есть возможность - запастись топливом и генераторами для того, чтобы обогревать свои отдельные дома, получать собственную электрическую энергию. Потому что может оказаться зима и без света, и без тепла, и без надежды на то, что быстро придёт электричество. Потому что конфликт вступил в такую фазу. Продолжительные удары режима Зеленского по гражданским объектам, по атомной электростанции – они, похоже, разбудили дракона.

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Александр Порунов

интервью, колташов, экономика, кризис, ес, украина