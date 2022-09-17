Рожин назвал срок и направление ближайшей атаки ВСУ - 17.09.2022 Украина.ру
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Рожин назвал срок и направление ближайшей атаки ВСУ
Рожин назвал срок и направление ближайшей атаки ВСУ - 17.09.2022 Украина.ру
Рожин назвал срок и направление ближайшей атаки ВСУ
ВСУ продолжают попытки контрнаступления, однако пока они безуспешны. Сможет ли Киев нарастить силы и перейти к новым активным действиям, в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин
2022-09-17T05:30
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новости
эксперт
рожин
всу
атака
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По его словам, бои сейчас идут на реке Оскол, в районе Студенка и Купянска. Продолжаются столкновения в районе Святогорска, Красного Лимана, Белогоровки и Лисичанска. Продолжаются попытки атак также в покровском направлении в районе Орехово Запорожской области.Пока, утверждает эксперт, все попытки украинского контрнаступления мало результативны, однако это не значит, что Киев намерен отступить.
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новости, эксперт, рожин, всу, атака
Новости, эксперт, Рожин, ВСУ, атака

Рожин назвал срок и направление ближайшей атаки ВСУ

05:30 17.09.2022
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AP
Читать в
ВСУ продолжают попытки контрнаступления, однако пока они безуспешны. Сможет ли Киев нарастить силы и перейти к новым активным действиям, в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин
По его словам, бои сейчас идут на реке Оскол, в районе Студенка и Купянска. Продолжаются столкновения в районе Святогорска, Красного Лимана, Белогоровки и Лисичанска. Продолжаются попытки атак также в покровском направлении в районе Орехово Запорожской области.
Пока, утверждает эксперт, все попытки украинского контрнаступления мало результативны, однако это не значит, что Киев намерен отступить.
"Накапливаются силы, так что возможен переход в ближайшую неделю к активным действиям на запорожском направлении", - резюмировал Рожин.
Борис Рожин интервью
Вчера, 07:11
Донецк, Лисичанск, Мелитополь? Куда хочет ударить ВСУ и есть ли резервы для этого? — Борис Рожин
 
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