https://ukraina.ru/20220917/1038795335.html

Рожин назвал срок и направление ближайшей атаки ВСУ

Рожин назвал срок и направление ближайшей атаки ВСУ - 17.09.2022 Украина.ру

Рожин назвал срок и направление ближайшей атаки ВСУ

ВСУ продолжают попытки контрнаступления, однако пока они безуспешны. Сможет ли Киев нарастить силы и перейти к новым активным действиям, в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин

2022-09-17T05:30

2022-09-17T05:30

2022-09-17T05:30

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эксперт

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всу

атака

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По его словам, бои сейчас идут на реке Оскол, в районе Студенка и Купянска. Продолжаются столкновения в районе Святогорска, Красного Лимана, Белогоровки и Лисичанска. Продолжаются попытки атак также в покровском направлении в районе Орехово Запорожской области.Пока, утверждает эксперт, все попытки украинского контрнаступления мало результативны, однако это не значит, что Киев намерен отступить.

https://ukraina.ru/20220916/1038774499.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, рожин, всу, атака