https://ukraina.ru/20220917/1038795335.html
Рожин назвал срок и направление ближайшей атаки ВСУ
Рожин назвал срок и направление ближайшей атаки ВСУ - 17.09.2022 Украина.ру
Рожин назвал срок и направление ближайшей атаки ВСУ
ВСУ продолжают попытки контрнаступления, однако пока они безуспешны. Сможет ли Киев нарастить силы и перейти к новым активным действиям, в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин
2022-09-17T05:30
2022-09-17T05:30
2022-09-17T05:30
новости
эксперт
рожин
всу
атака
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По его словам, бои сейчас идут на реке Оскол, в районе Студенка и Купянска. Продолжаются столкновения в районе Святогорска, Красного Лимана, Белогоровки и Лисичанска. Продолжаются попытки атак также в покровском направлении в районе Орехово Запорожской области.Пока, утверждает эксперт, все попытки украинского контрнаступления мало результативны, однако это не значит, что Киев намерен отступить.
https://ukraina.ru/20220916/1038774499.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, рожин, всу, атака
Новости, эксперт, Рожин, ВСУ, атака
Рожин назвал срок и направление ближайшей атаки ВСУ
ВСУ продолжают попытки контрнаступления, однако пока они безуспешны. Сможет ли Киев нарастить силы и перейти к новым активным действиям, в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин
По его словам, бои сейчас идут на реке Оскол, в районе Студенка и Купянска. Продолжаются столкновения в районе Святогорска, Красного Лимана, Белогоровки и Лисичанска. Продолжаются попытки атак также в покровском направлении в районе Орехово Запорожской области.
Пока, утверждает эксперт, все попытки украинского контрнаступления мало результативны, однако это не значит, что Киев намерен отступить.
"Накапливаются силы, так что возможен переход в ближайшую неделю к активным действиям на запорожском направлении", - резюмировал Рожин.