"Новая главная цель": военный эксперт предположил, куда в ближайшие дни ударит Киев - 16.09.2022 Украина.ру
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"Новая главная цель": военный эксперт предположил, куда в ближайшие дни ударит Киев
"Новая главная цель": военный эксперт предположил, куда в ближайшие дни ударит Киев - 16.09.2022 Украина.ру
"Новая главная цель": военный эксперт предположил, куда в ближайшие дни ударит Киев
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру рассказал, какие факты указывают на то, что новой главной целью украинской армии может стать Донецк
2022-09-16T05:45
2022-09-16T05:45
новости
украина
спецоперация
удар
киев
донецк
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Анализ поступающих с восточной Украины военных сводок показывает, что наиболее вероятным направлением нового главного удара ВФУ после Харьковского направления уже в ближайшие дни может стать Донецк, заявил Кнутов. Об этом, добавляет он, свидетельствует целый ряд факторов. Так, на железнодорожной станции в Покровске разгрузился состав с военнослужащими и военной техникой для переброски в направлении главного города ДНР. Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, спецоперация, удар, киев, донецк
Новости, Украина, Спецоперация, удар, Киев, Донецк

"Новая главная цель": военный эксперт предположил, куда в ближайшие дни ударит Киев

05:45 16.09.2022
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© NATO
Читать в
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру рассказал, какие факты указывают на то, что новой главной целью украинской армии может стать Донецк
Анализ поступающих с восточной Украины военных сводок показывает, что наиболее вероятным направлением нового главного удара ВФУ после Харьковского направления уже в ближайшие дни может стать Донецк, заявил Кнутов.
Об этом, добавляет он, свидетельствует целый ряд факторов. Так, на железнодорожной станции в Покровске разгрузился состав с военнослужащими и военной техникой для переброски в направлении главного города ДНР.

Кроме того, киевский режим перебросил дополнительные силы в район Песок и Марьинки. В Пески уже прибыли военнослужащие 42-го батальона 57-й омпбр ВСУ.

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО
Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.
Голышкин
9 сентября, 15:23
Как воюют на донецком фронте донбасские шахтеры
 
НовостиУкраинаСпецоперацияударКиевДонецк
 
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