https://ukraina.ru/20220916/1038763239.html

"Новая главная цель": военный эксперт предположил, куда в ближайшие дни ударит Киев

"Новая главная цель": военный эксперт предположил, куда в ближайшие дни ударит Киев - 16.09.2022 Украина.ру

"Новая главная цель": военный эксперт предположил, куда в ближайшие дни ударит Киев

Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру рассказал, какие факты указывают на то, что новой главной целью украинской армии может стать Донецк

2022-09-16T05:45

2022-09-16T05:45

2022-09-16T05:45

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донецк

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Анализ поступающих с восточной Украины военных сводок показывает, что наиболее вероятным направлением нового главного удара ВФУ после Харьковского направления уже в ближайшие дни может стать Донецк, заявил Кнутов. Об этом, добавляет он, свидетельствует целый ряд факторов. Так, на железнодорожной станции в Покровске разгрузился состав с военнослужащими и военной техникой для переброски в направлении главного города ДНР. Полное интервью с Юрием Кнутовым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220909/1038517505.html

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новости, украина, спецоперация, удар, киев, донецк