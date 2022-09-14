https://ukraina.ru/20220914/1038721248.html

Обещанное Украиной наступление началось. Пойдут на Донецк? — Юрий Кнутов

Обещанное Украиной наступление началось. Пойдут на Донецк? — Юрий Кнутов - 14.09.2022 Украина.ру

Обещанное Украиной наступление началось. Пойдут на Донецк? — Юрий Кнутов

Украина.ру, 14.09.2022

2022-09-14T12:40

2022-09-14T12:40

2022-09-14T13:31

украина

интервью

россия

спецоперация

всу

наступление

контрнаступление

харьковская область

балаклея

изюм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1a/1038162830_65:15:882:475_1920x0_80_0_0_4b33d0adbad2cf6d9450479a4ad31ab3.jpg.webp

На каких направлениях и какие подразделения ВСУ начали контрнаступление, готовы ли мы рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру.— Юрий Альбертович, контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении нельзя назвать победой, тем не менее некоторые поселки ВСУ были заняты, готовят ли они вторую атаку? — ВСУ достаточно долго готовились к проведению наступательной операции. Численность украинской армии была доведена до 1 млн человек. Призывать стали даже женщин, причем не только медиков, связистов и поваров, но и менеджеров, продавцов, а также представителей других специальностей. Все это очень напоминает ситуацию накануне Курской битвы в 1943 г., когда гитлеровский режим провел тотальную мобилизацию, набрав в армию в том числе представителей слабого пола.Надо сказать, что на Харьковском направлении ВФУ смогли скрытно сосредоточить до 30 тыс. военнослужащих, которых разместили непосредственно в самом областном центре и в различных населенных пунктах. Как правило, солдаты и офицеры расквартировывались в жилых домах и социальных объектах. В гражданских постройках и общественных зданиях была спрятана боевая техника.Неоднократно применяемая ВСУ тактика живого щита не позволила ВКС России нанести удары по занимаемым украинскими военными жилым кварталам. Усложняло задачу наличие у противника средств ПВО. Зенитные ракетные комплексы типа «Бук-М1» и огромное количество ПЗРК свели к минимуму действия фронтовой авиации. Авиация ВКС России с больших высот не могла точно поражать военные объекты. Ее удары привели бы к большим потерям среди гражданского населения.Серьезную помощь Киевскому режиму оказали США и другие страны НАТО. Специально для наступления в Харьковской и Херсонской областях были поставлены разведывательные и ударные беспилотники, барражирующие боеприпасы американского производства. Особую роль сыграла тяжелая артиллерия и РСЗО, в первую очередь американские М270 MLRS, M142 HIMARS и немецкие MARS II.— Можно чуть подробнее, почему все именно так вышло?— 6 сентября 2022 г. Киевский режим начал активные боевые действия в Харьковской области. Подготовку и руководство операцией осуществляли американские и британские военные. Пентагон организовал передачу ВСУ спутниковой разведывательной информации практически в режиме онлайн. Для нанесения высокоточных ударов по местам дислокации Союзных сил, складам и пунктам управления в район боевых действий были переброшены американские реактивные установки типа HIMARS, а также немецкие, французские и англо-польские САУ калибра 155 мм.Основными направлениями для атаки были выбраны стратегически важные города — Балаклея и Изюм. Для продвижения на контролируемую Союзными силами территорию ВФУ использовали малые мобильные тактические группы. Они представляют собой одну-две БМП или несколько бронеавтомобилей HMMWV с крупнокалиберными пулеметами. Иногда в их состав может включаться танк. Личный состав группы насчитывает, как правило, один-два взвода и вооружен ПТРК и ПЗРК.Союзные силы на Балаклеевском и Изюмском направлениях не имели сплошной линии обороны. В основном это были хорошо укрепленные опорные пункты. Украинские военные не стали штурмовать российские позиции. Столкнувшись с сопротивлением, они тут же обходили их, просачиваясь в тыл Союзных сил. Подойдя к городу или к населенному пункту, малые мобильные тактические группы сосредотачивались в нескольких местах и атаковывали его с разных направлений.Надо сказать, что эта тактика не новая. Она применялась в годы Великой Отечественной войны в 1941—1942 гг. войсками вермахта, когда танковые клинья не штурмовали, а обходили советские укрепрайоны. В 1944—1945 гг. Красная армия активно применяла эту тактику предпочитая обходить немецкие города-крепости, чтобы не ввязываться в кровопролитные бои.Несмотря на то, что ВФУ смогли на севере Харьковской области выйти к границе с Россией, а на востоке линия соприкосновения с российскими войсками теперь проходит по реке Оскол, победой этот кажущийся успех Киевского режима назвать сложно. Потери ВФУ уже составили несколько тысяч человек, что несопоставимо с военным значением взятых под контроль Киевским режимом территорий.— Российские подразделения благоразумно вывели из начинающегося окружения и перевели в Донбасс, ВСУ тоже сделали новые тактические шаги?— Западные военные эксперты признают, что часть территорий была оставлена российскими войсками без серьезного сопротивления. Это подтверждает заявление Министерства обороны России о перегруппировке сил, которые из Харьковской области были переброшены на Донбасс.После занятия части Харьковской области наиболее боеспособные части ВФУ были переброшены на другие участки фронта для нового наступления.Киевский режим утверждает, что ему якобы удалось обмануть российское командование. Украинские пропагандисты громогласно заявляют, что атака украинской армии на Херсонском направлении была отвлекающим маневром. Если это действительно так, то возникает резонный вопрос о бесчеловечном отношении президента Зеленского и его военного руководства к украинским военнослужащим. Согласно данным Минобороны РФ потери армии Украины с 6 по 10 сентября 2022 г. в Херсонской и Харьковской областях составили 4 тыс. убитыми и 8 тыс. ранеными. Тяжелые потери ВСУ подтверждают и западные СМИ.— Есть ли сейчас активные наступательные действия ВСУ? — На сегодняшний день Киев, опьяненный успехом под Харьковом, пытается развить наступление. Основная цель атак по всему фронту (а это примерно 1100 км) — не дать российскому командованию определить направление еще одного главного удара. Сегодня тяжелые бои идут за Красный Лиман, на Угледарском, Запорожском и Херсонском направлениях.Наиболее ожесточенное сражение развернулось за Красный Лиман. Цель украинской армии — захватить город для последующего продвижения на ЛНР. Еще одно направление атак ВФУ — Святогорск. От него можно развить наступление вдоль левого берега Оскола.Возросло количество украинских атак в районе Угледара. На линии соприкосновения действуют диверсионно-разведывательные группы противника. Украинские саперы приступили к снятию ранее установленных ими мин. Это говорит о возможной подготовке наступления на Угледарском направлении. В том случае, если это не отвлекающий удар, основная задача ВФУ состоит в том, чтобы прорваться через линию обороны Союзных сил и перерезать автотрассу Донецк — Мариуполь. Для этого на Угледарский участок фронта уже прибыло около двух тысяч военнослужащих из состава 53-й омбр и 110-й омбр.На Запорожском направлении украинская армия концентрирует силы и проводит разведку боем с целью определить наиболее уязвимые места в обороне Союзных сил. Киевский режим открыто заявляет, что его основная задача — установить контроль над ЗАЭС, запустить два остановленных реактора и подать электроэнергию на территорию Украины.— А на Херсонском направлении, я так понимаю, особых успехов у них нет?— В Херсонской области продолжаются бои на Андреевском плацдарме. ВФУ за время наступления смогли продвинуться здесь на 12 км. Они также сумели навести понтонную переправу через реку Ингулец возле населенного пункта Давыдов Брод, но на этом успехи украинских войск закончились. Основная задача ВСУ на Херсонском участке фронта — измотать российские войска, расположенные между реками Днепр и Ингулец. Благодаря численному преимуществу украинские подразделения периодически атакуют российские позиции. В ответ российская артиллерия, РСЗО и армейская авиация уничтожают врага. Киевский режим рассчитывает, что через какое-то время у российских артиллеристов начнется снарядный голод. Это позволит украинским силам ценой больших потерь прорваться к Херсону. Чтобы затруднить подвоз боеприпасов, украинские военные периодически обстреливают HIMARS'ами Антоновский мост и мост через дамбу на Каховской ГЭС, вынуждая российскую армию использовать только понтонные переправы, пропускная способность которых в разы меньше чем у железобетонных мостов.Анализ поступающих с восточной Украины военных сводок показывает, что наиболее вероятным направлением нового главного удара ВФУ после Харьковского направления уже в ближайшие дни может стать Донецк. Об этом говорит целый ряд факторов. Так, на железнодорожной станции в Покровске разгрузился состав с военнослужащими и военной техникой для переброски в направлении главного города ДНР. Кроме того, Киевский режим перебросил дополнительные силы в район Песок и Марьинки. В Пески уже прибыли военнослужащие 42-го батальона 57-й омпбр ВСУ.— Укрепления в ДНР разве позволят им пробиться к Донецку?— Кроме того, украинские войска предприняли несколько неудачных попыток захвата Донецкого аэропорта. Для этого использовались малые тактические группы в количестве до 50 человек при поддержке легкой бронетехники.Внезапный удар украинских войск по Донецку с целью его блокирования и последующего захвата мог бы стать переломным моментом во всей военной компании на Донбассе. Вероятнее всего противник попытается прорваться к главному городу ДНР на Авдеевском направлении, захватив для этого Ясиноватую и, возможно, Макеевку. Второй удар может быть нанесен со стороны Марьинки с возможным выходом на Еленовку. Это позволит ВФУ взять Донецк в оперативное окружение, когда Донецкая кольцевая автомобильная дорога (ДКАД), также как и все остальные дороги, ведущие в город, будут простреливаться украинской артиллерией. Третий удар ВФУ вероятнее всего планируют нанести со стороны Песок. Он будет лобовой и призван пробить брешь в обороне города с целью дать возможность украинским войскам войти в городские кварталы.— Чем мы можем ответить?— В создавшихся условиях российские части максимально быстрыми темпами перебрасываются с Харьковского направления на Донецкое. Для обеспечения благоприятных условий перегруппировки Союзных сил ракетные войска и артиллерия, а также ВКС России используют все средства для ведения дистанционной войны. Только за прошедшие сутки было уничтожено около 800 военнослужащих ВФУ и иностранных боевиков. Продолжается массированное огневое воздействие по противнику в Соледаре и Артемовске. Главная задача Союзных сил — сорвать наступление ВФУ на Донецк, Луганскую Народную Республику, а также на Запорожском и Херсонском направлениях.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

https://ukraina.ru/20220912/1038656440.html

https://ukraina.ru/20220912/1038643606.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Светлов

Александр Светлов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

украина, интервью, россия, спецоперация, всу, наступление, контрнаступление, харьковская область, балаклея, изюм, харьков