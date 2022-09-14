Эксперт о том, как успех наступление ВСУ будоражит спящих проукраинских активистов
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПразднование 5-й годовщины воссоединения Крыма с Россией
Завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью корреспонденту издания Украина.ру заявил, что данные опросов населения в Запорожской и Херсонской областях по поводу участия в референдумах могут быть не репрезентативны в условиях военного времени
Цифры говорят, что более 80% хотят прийти на предполагаемые референдумы и проголосовать за присоединение к России. Но в условиях военного времени эти опросы не совсем репрезентативны, считает эксперт.
Те, кто хотел ответить - отвечали, те, кто не хотел — просто не брали трубку. Нужно представлять количество людей, которые согласились принять участие в опросе, и это даст более объективную картину, отмечает Скориков.
Конечно, сейчас эти успехи украинского наступления будут возбуждать спящих проукраинских активистов — диверсионные группы, теракты не прекращаются в Запорожской и Херсонской областях.
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
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