Эксперт о том, как успех наступление ВСУ будоражит спящих проукраинских активистов - 14.09.2022 Украина.ру
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Эксперт о том, как успех наступление ВСУ будоражит спящих проукраинских активистов
Эксперт о том, как успех наступление ВСУ будоражит спящих проукраинских активистов - 14.09.2022 Украина.ру
Эксперт о том, как успех наступление ВСУ будоражит спящих проукраинских активистов
Завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью корреспонденту издания Украина.ру заявил, что данные опросов населения в Запорожской и Херсонской областях по поводу участия в референдумах могут быть не репрезентативны в условиях военного времени
2022-09-14T08:19
2022-09-14T08:19
новости
украина
спецоперация
референдум
всу
наступление
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Цифры говорят, что более 80% хотят прийти на предполагаемые референдумы и проголосовать за присоединение к России. Но в условиях военного времени эти опросы не совсем репрезентативны, считает эксперт.Те, кто хотел ответить - отвечали, те, кто не хотел — просто не брали трубку. Нужно представлять количество людей, которые согласились принять участие в опросе, и это даст более объективную картину, отмечает Скориков.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220905/1038449756.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, спецоперация, референдум, всу, наступление
Новости, Украина, Спецоперация, референдум, ВСУ, наступление

Эксперт о том, как успех наступление ВСУ будоражит спящих проукраинских активистов

08:19 14.09.2022
 
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Празднование 5-й годовщины воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью корреспонденту издания Украина.ру заявил, что данные опросов населения в Запорожской и Херсонской областях по поводу участия в референдумах могут быть не репрезентативны в условиях военного времени
Цифры говорят, что более 80% хотят прийти на предполагаемые референдумы и проголосовать за присоединение к России. Но в условиях военного времени эти опросы не совсем репрезентативны, считает эксперт.
Те, кто хотел ответить - отвечали, те, кто не хотел — просто не брали трубку. Нужно представлять количество людей, которые согласились принять участие в опросе, и это даст более объективную картину, отмечает Скориков.
Конечно, сейчас эти успехи украинского наступления будут возбуждать спящих проукраинских активистов — диверсионные группы, теракты не прекращаются в Запорожской и Херсонской областях.
Иван Скориков
Иван Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 13:59
В Херсоне поставили референдум на паузуОсвобожденная от власти киевского режима Херсонская область готова к референдуму о самоопределении, но пока его проведение отложено. Об этом 5 сентября в эфире телеканала "Россия 1" заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов
 
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