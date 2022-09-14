https://ukraina.ru/20220914/1038701921.html

Эксперт о том, как успех наступление ВСУ будоражит спящих проукраинских активистов

Эксперт о том, как успех наступление ВСУ будоражит спящих проукраинских активистов - 14.09.2022 Украина.ру

Эксперт о том, как успех наступление ВСУ будоражит спящих проукраинских активистов

Завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью корреспонденту издания Украина.ру заявил, что данные опросов населения в Запорожской и Херсонской областях по поводу участия в референдумах могут быть не репрезентативны в условиях военного времени

2022-09-14T08:19

2022-09-14T08:19

2022-09-14T08:19

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Цифры говорят, что более 80% хотят прийти на предполагаемые референдумы и проголосовать за присоединение к России. Но в условиях военного времени эти опросы не совсем репрезентативны, считает эксперт.Те, кто хотел ответить - отвечали, те, кто не хотел — просто не брали трубку. Нужно представлять количество людей, которые согласились принять участие в опросе, и это даст более объективную картину, отмечает Скориков.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220905/1038449756.html

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новости, украина, спецоперация, референдум, всу, наступление