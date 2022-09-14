https://ukraina.ru/20220914/1038686715.html

Эксперт объяснил, почему РФ пока не может снять таможенные ограничения с освобожденными территориями

Эксперт: России нужно огородиться от освобожденных территорий границей

Эксперт объяснил, почему РФ пока не может снять таможенные ограничения с освобожденными территориями

Оружие, поставляемое Украине Западом, не только продается на черном рынке, но и активно оседает у местных радикалов. И Москве нужно сконцентрироваться на этой теме, считает глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-09-14T06:00

2022-09-14T06:00

2022-09-14T06:00

иван лизан

россия

освобождённые регионы украины

граница

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/35/1034063549_0:516:2035:1661_1920x0_80_0_0_49d39629ffacc1cc4acc4087ef79c7bf.jpg

Сейчас, пояснил эксперт, ФСБ и Росгвардия активно изымают схроны, однако убрать таможенную границу между Россией и освобожденными областями, еще долго не получится."Все равно нужно будет сохранять пункты для досмотров исходящих оттуда грузов. Потому, что неизбежно это оружие будет выплескиваться в Россию. А любая граница – это барьер на движении товаров. Соответственно, это будет стоить энного процента роста ВВП. Это не смертельно, но это все равно неприятно. Справится ли Россия с этой задачей? Ну да, вполне, потому что все знаем опыт Чечни, где тоже этого оружия было будь здоров, и люди были очень обозлёнными, и федеральную власть ненавидели. Ну теперь львиная доля мужчин из Чеченской республики кричит "Ахмат – сила" и занимается борьбой с украинскими националистами", - заявил специалист.

https://ukraina.ru/20220910/1038597503.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

иван лизан, россия, освобождённые регионы украины, граница, оружие