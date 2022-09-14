https://ukraina.ru/20220914/1038686715.html
Эксперт объяснил, почему РФ пока не может снять таможенные ограничения с освобожденными территориями
Эксперт: России нужно огородиться от освобожденных территорий границей
Эксперт объяснил, почему РФ пока не может снять таможенные ограничения с освобожденными территориями
Оружие, поставляемое Украине Западом, не только продается на черном рынке, но и активно оседает у местных радикалов. И Москве нужно сконцентрироваться на этой теме, считает глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-14T06:00
2022-09-14T06:00
2022-09-14T06:00
иван лизан
россия
освобождённые регионы украины
граница
оружие
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Сейчас, пояснил эксперт, ФСБ и Росгвардия активно изымают схроны, однако убрать таможенную границу между Россией и освобожденными областями, еще долго не получится."Все равно нужно будет сохранять пункты для досмотров исходящих оттуда грузов. Потому, что неизбежно это оружие будет выплескиваться в Россию. А любая граница – это барьер на движении товаров. Соответственно, это будет стоить энного процента роста ВВП. Это не смертельно, но это все равно неприятно. Справится ли Россия с этой задачей? Ну да, вполне, потому что все знаем опыт Чечни, где тоже этого оружия было будь здоров, и люди были очень обозлёнными, и федеральную власть ненавидели. Ну теперь львиная доля мужчин из Чеченской республики кричит "Ахмат – сила" и занимается борьбой с украинскими националистами", - заявил специалист.
https://ukraina.ru/20220910/1038597503.html
Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
иван лизан, россия, освобождённые регионы украины, граница, оружие
Эксперт объяснил, почему РФ пока не может снять таможенные ограничения с освобожденными территориями
Оружие, поставляемое Украине Западом, не только продается на черном рынке, но и активно оседает у местных радикалов. И Москве нужно сконцентрироваться на этой теме, считает глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Сейчас, пояснил эксперт, ФСБ и Росгвардия активно изымают схроны, однако убрать таможенную границу между Россией и освобожденными областями, еще долго не получится.
"Все равно нужно будет сохранять пункты для досмотров исходящих оттуда грузов. Потому, что неизбежно это оружие будет выплескиваться в Россию. А любая граница – это барьер на движении товаров. Соответственно, это будет стоить энного процента роста ВВП. Это не смертельно, но это все равно неприятно. Справится ли Россия с этой задачей? Ну да, вполне, потому что все знаем опыт Чечни, где тоже этого оружия было будь здоров, и люди были очень обозлёнными, и федеральную власть ненавидели. Ну теперь львиная доля мужчин из Чеченской республики кричит "Ахмат – сила" и занимается борьбой с украинскими националистами", - заявил специалист.