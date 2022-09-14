Эксперт: России нужно огородиться от освобожденных территорий границей
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Эксперт объяснил, почему РФ пока не может снять таможенные ограничения с освобожденными территориями
Эксперт: России нужно огородиться от освобожденных территорий границей
Эксперт объяснил, почему РФ пока не может снять таможенные ограничения с освобожденными территориями
Оружие, поставляемое Украине Западом, не только продается на черном рынке, но и активно оседает у местных радикалов. И Москве нужно сконцентрироваться на этой теме, считает глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-14T06:00
2022-09-14T06:00
иван лизан
россия
освобождённые регионы украины
граница
оружие
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Сейчас, пояснил эксперт, ФСБ и Росгвардия активно изымают схроны, однако убрать таможенную границу между Россией и освобожденными областями, еще долго не получится."Все равно нужно будет сохранять пункты для досмотров исходящих оттуда грузов. Потому, что неизбежно это оружие будет выплескиваться в Россию. А любая граница – это барьер на движении товаров. Соответственно, это будет стоить энного процента роста ВВП. Это не смертельно, но это все равно неприятно. Справится ли Россия с этой задачей? Ну да, вполне, потому что все знаем опыт Чечни, где тоже этого оружия было будь здоров, и люди были очень обозлёнными, и федеральную власть ненавидели. Ну теперь львиная доля мужчин из Чеченской республики кричит "Ахмат – сила" и занимается борьбой с украинскими националистами", - заявил специалист.
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иван лизан, россия, освобождённые регионы украины, граница, оружие
Иван Лизан, Россия, освобождённые регионы Украины, граница, оружие

Эксперт объяснил, почему РФ пока не может снять таможенные ограничения с освобожденными территориями

06:00 14.09.2022
 
© из личного архива И.ЛизанаИван Лизан
Иван Лизан
© из личного архива И.Лизана
Читать в
Оружие, поставляемое Украине Западом, не только продается на черном рынке, но и активно оседает у местных радикалов. И Москве нужно сконцентрироваться на этой теме, считает глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Сейчас, пояснил эксперт, ФСБ и Росгвардия активно изымают схроны, однако убрать таможенную границу между Россией и освобожденными областями, еще долго не получится.
"Все равно нужно будет сохранять пункты для досмотров исходящих оттуда грузов. Потому, что неизбежно это оружие будет выплескиваться в Россию. А любая граница – это барьер на движении товаров. Соответственно, это будет стоить энного процента роста ВВП. Это не смертельно, но это все равно неприятно. Справится ли Россия с этой задачей? Ну да, вполне, потому что все знаем опыт Чечни, где тоже этого оружия было будь здоров, и люди были очень обозлёнными, и федеральную власть ненавидели. Ну теперь львиная доля мужчин из Чеченской республики кричит "Ахмат – сила" и занимается борьбой с украинскими националистами", - заявил специалист.
Иван Лизан интервью
10 сентября, 11:24
Иван Лизан об оружии: Гранатомет и гранаты сразу придают веса в дипломатии
 
Иван ЛизанРоссияосвобождённые регионы Украиныграницаоружие
 
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