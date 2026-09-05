https://ukraina.ru/20260905/ryabkov-ssha-dolzhny-uchityvat-realii-na-zemle-gde-situatsiya-ne-v-polzu-kieva-1083025679.html
Рябков: США должны учитывать реалии на земле, где ситуация не в пользу Киева
Рябков: США должны учитывать реалии на земле, где ситуация не в пользу Киева - 05.09.2026 Украина.ру
Рябков: США должны учитывать реалии на земле, где ситуация не в пользу Киева
Администрация США обязана исходить из реальной обстановки на линии боевого соприкосновения, которая складывается не в пользу Киева. Об этом 5 сентября заявил замглавы МИД России Сергей Рябков
2026-09-05T12:23
2026-09-05T12:23
2026-09-05T12:23
новости
москва
киев
сша
сергей рябков
стив уиткофф
джаред кушнер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073525501_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_1a2a6d163bd9eadf330809fd097630fb.jpg
"Вопрос главный — насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего и реалии на земле. Не только первопричины, о которых мы говорим постоянно, но и ту ситуацию, которая меняется постоянно, и меняется не в пользу Киева", — подчеркнул он, комментируя возможный визит американских переговорщиков в Москву.Рябков отметил, что Москве предстоит понять, насколько Вашингтон "готов держаться здравых рамок и не поддаваться конъюнктуре, в том числе обработке со стороны противников урегулирования".Ранее The New York Times сообщала, что Уиткофф и Кушнер встретятся с Владимиром Путиным в Москве 5 сентября, а на следующий день отправятся в Киев. Трамп заявил, что его эмиссары везут "предложение положить конец войне", но новых инициатив не анонсировал.О визите американских эмиссаров в Москву – в материале Украина ввела режим тишины: что скрывается за внезапным перемириемБольше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
москва
киев
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073525501_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_d6c02c4fa67e091b68be9e82e5519546.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, киев, сша, сергей рябков, стив уиткофф, джаред кушнер
Новости, Москва, Киев, США, Сергей Рябков, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Рябков: США должны учитывать реалии на земле, где ситуация не в пользу Киева
Администрация США обязана исходить из реальной обстановки на линии боевого соприкосновения, которая складывается не в пользу Киева. Об этом 5 сентября заявил замглавы МИД России Сергей Рябков
"Вопрос главный — насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего и реалии на земле. Не только первопричины, о которых мы говорим постоянно, но и ту ситуацию, которая меняется постоянно, и меняется не в пользу Киева", — подчеркнул он, комментируя возможный визит американских переговорщиков в Москву.
Рябков отметил, что Москве предстоит понять, насколько Вашингтон "готов держаться здравых рамок и не поддаваться конъюнктуре, в том числе обработке со стороны противников урегулирования".
Ранее The New York Times сообщала, что Уиткофф и Кушнер встретятся с Владимиром Путиным в Москве 5 сентября, а на следующий день отправятся в Киев.
Трамп заявил, что его эмиссары везут "предложение положить конец войне", но новых инициатив не анонсировал.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.