https://ukraina.ru/20260905/ryabkov-ssha-dolzhny-uchityvat-realii-na-zemle-gde-situatsiya-ne-v-polzu-kieva-1083025679.html

Рябков: США должны учитывать реалии на земле, где ситуация не в пользу Киева

Рябков: США должны учитывать реалии на земле, где ситуация не в пользу Киева - 05.09.2026 Украина.ру

Рябков: США должны учитывать реалии на земле, где ситуация не в пользу Киева

Администрация США обязана исходить из реальной обстановки на линии боевого соприкосновения, которая складывается не в пользу Киева. Об этом 5 сентября заявил замглавы МИД России Сергей Рябков

2026-09-05T12:23

2026-09-05T12:23

2026-09-05T12:23

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сша

сергей рябков

стив уиткофф

джаред кушнер

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"Вопрос главный — насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего и реалии на земле. Не только первопричины, о которых мы говорим постоянно, но и ту ситуацию, которая меняется постоянно, и меняется не в пользу Киева", — подчеркнул он, комментируя возможный визит американских переговорщиков в Москву.Рябков отметил, что Москве предстоит понять, насколько Вашингтон "готов держаться здравых рамок и не поддаваться конъюнктуре, в том числе обработке со стороны противников урегулирования".Ранее The New York Times сообщала, что Уиткофф и Кушнер встретятся с Владимиром Путиным в Москве 5 сентября, а на следующий день отправятся в Киев. Трамп заявил, что его эмиссары везут "предложение положить конец войне", но новых инициатив не анонсировал.О визите американских эмиссаров в Москву – в материале Украина ввела режим тишины: что скрывается за внезапным перемириемБольше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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