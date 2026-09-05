Рябков: США должны учитывать реалии на земле, где ситуация не в пользу Киева - 05.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260905/ryabkov-ssha-dolzhny-uchityvat-realii-na-zemle-gde-situatsiya-ne-v-polzu-kieva-1083025679.html
Рябков: США должны учитывать реалии на земле, где ситуация не в пользу Киева
Рябков: США должны учитывать реалии на земле, где ситуация не в пользу Киева - 05.09.2026 Украина.ру
Рябков: США должны учитывать реалии на земле, где ситуация не в пользу Киева
Администрация США обязана исходить из реальной обстановки на линии боевого соприкосновения, которая складывается не в пользу Киева. Об этом 5 сентября заявил замглавы МИД России Сергей Рябков
2026-09-05T12:23
2026-09-05T12:23
новости
москва
киев
сша
сергей рябков
стив уиткофф
джаред кушнер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073525501_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_1a2a6d163bd9eadf330809fd097630fb.jpg
"Вопрос главный — насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего и реалии на земле. Не только первопричины, о которых мы говорим постоянно, но и ту ситуацию, которая меняется постоянно, и меняется не в пользу Киева", — подчеркнул он, комментируя возможный визит американских переговорщиков в Москву.Рябков отметил, что Москве предстоит понять, насколько Вашингтон "готов держаться здравых рамок и не поддаваться конъюнктуре, в том числе обработке со стороны противников урегулирования".Ранее The New York Times сообщала, что Уиткофф и Кушнер встретятся с Владимиром Путиным в Москве 5 сентября, а на следующий день отправятся в Киев. Трамп заявил, что его эмиссары везут "предложение положить конец войне", но новых инициатив не анонсировал.О визите американских эмиссаров в Москву – в материале Украина ввела режим тишины: что скрывается за внезапным перемириемБольше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
москва
киев
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073525501_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_d6c02c4fa67e091b68be9e82e5519546.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, киев, сша, сергей рябков, стив уиткофф, джаред кушнер
Новости, Москва, Киев, США, Сергей Рябков, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер

Рябков: США должны учитывать реалии на земле, где ситуация не в пользу Киева

12:23 05.09.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкРоссия и США провели новую встречу, посвящённую двусторонней повестке, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия и США провели новую встречу, посвящённую двусторонней повестке, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Администрация США обязана исходить из реальной обстановки на линии боевого соприкосновения, которая складывается не в пользу Киева. Об этом 5 сентября заявил замглавы МИД России Сергей Рябков
"Вопрос главный — насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего и реалии на земле. Не только первопричины, о которых мы говорим постоянно, но и ту ситуацию, которая меняется постоянно, и меняется не в пользу Киева", — подчеркнул он, комментируя возможный визит американских переговорщиков в Москву.
Рябков отметил, что Москве предстоит понять, насколько Вашингтон "готов держаться здравых рамок и не поддаваться конъюнктуре, в том числе обработке со стороны противников урегулирования".
Ранее The New York Times сообщала, что Уиткофф и Кушнер встретятся с Владимиром Путиным в Москве 5 сентября, а на следующий день отправятся в Киев.
Трамп заявил, что его эмиссары везут "предложение положить конец войне", но новых инициатив не анонсировал.
О визите американских эмиссаров в Москву – в материале Украина ввела режим тишины: что скрывается за внезапным перемирием
Больше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМоскваКиевСШАСергей РябковСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:07Уиткофф и Кушнер сели во Внуково: Москва принимает эмиссаров Трампа
14:02Сколько кланов было у Брежнева? Стоякин и Млечин - о кадровой политике эпохи застоя
13:57Вступить в войну или выгнать скрипачей: канцлер Германии Мерц загнал себя в угол
13:15Живущий в России отец экс-главкома ВСУ Сырского оказался на грани смерти: что известно
12:44Украина не сможет противостоять России в 2027 году
12:32"Скорректируем операцию": Зеленский поиграл в "перемирие" и снова угрожает
12:23Рябков: США должны учитывать реалии на земле, где ситуация не в пользу Киева
12:00История на радио: Пётр Калнышевский – последний кошевой и православный святой 10:34
11:44Разоблачения в Венеции, Шекспир в Полтаве, Потап с Настей в шоке
11:43Германия против туристов из РФ: Берлин обещает закрыть россиянам путь в Европу
11:23МАГАТЭ: вступило в силу локальное прекращение огня в районе ЗАЭС
10:34Поклад по кличке "душитель": чем прославился новый глава СБУ
10:22Украина ввела режим тишины: что скрывается за внезапным перемирием
10:00Уиткофф и Кушнер летят, Украина пообещала не запускать беспилотники. Хроника событий на утро 5 сентября
10:00Вечер в хутор: Полтава без вареников, депутаты в борделях, "пасхалка" в стратегии Драпатого
09:00Воздух: документальный фильм
07:00Михаил Поликарпов: Скоро Россия возьмет Доброполье, но за Орехов и Николаевку ВСУ будут держаться зубами
05:35Командир танка Юрий Лунин: Уничтожаем врага, расчищаем путь для пехоты
05:03Ни денег, ни оружия: Европа больше не может содержать Украину
00:00В Литве на табло электрички заметили объявления на русском языке
Лента новостейМолния