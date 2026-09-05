Уиткофф и Кушнер летят, Украина пообещала не запускать беспилотники. Хроника событий на утро 5 сентября - 05.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260905/vizit-uitkoffa-i-kushnera-i-prekraschenie-ognya-khronika-sobytiy-na-utro-5-sentyabrya-1083023855.html
Уиткофф и Кушнер летят, Украина пообещала не запускать беспилотники. Хроника событий на утро 5 сентября
Уиткофф и Кушнер летят, Украина пообещала не запускать беспилотники. Хроника событий на утро 5 сентября - 05.09.2026 Украина.ру
Уиткофф и Кушнер летят, Украина пообещала не запускать беспилотники. Хроника событий на утро 5 сентября
СМИ сообщили о визите спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию и на Украину, позднее визит подтвердил президент США Дональд Трамп. Украина объявила одностороннее прекращение огня
2026-09-05T10:00
2026-09-05T11:13
эксклюзив
хроники
джаред кушнер
стив уиткофф
владимир зеленский
bloomberg
rt
сбу
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/06/1074019534_27:0:774:420_1920x0_80_0_0_f668a2d51aac9f3c09ea0a329521809a.jpg
О грядущем визите спецпосланников американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев сообщил ряд западных СМИ в пятницу, 4 сентября."Спецпосланники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в эти выходные отправятся в Москву и Киев для переговоров о прекращении войны", — сообщил портал Axios со ссылкой на чиновников.Агентство Bloomberg заявило, что Уиткофф и Кушнер, как ожидается, прибудут в Москву для переговоров в субботу.О визите американцев сообщил и телеканал RT — со ссылкой на источники."Посланники США Уиткофф и Кушнер, как ожидается, поедут в Москву и Киев в ближайшие дни", — говорилось в публикации.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что будут обсуждать переговорщики от США."Наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность", — заявил он.Позднее о визите заявил и сам президент США Дональд Трамп. Он назвал тему разговора.При этом он указал, что предложение не будет новым. Также Трамп сообщил, что у США "есть идея по достижению мира".Визит американцев подтвердил и Владимир Зеленский."Мы обсудили сегодня, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву и в воскресенье посетят Киев", — заявил он в вечернем обращении 4 сентябряПо информации газеты The New York Times, американцы во время визита попросили о прекращении огня."По словам официальных лиц, переговоры об этой поездке шли неделями. Соединенные Штаты настаивали, чтобы украинская сторона на время пребывания обоих в России приостановила атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты страны, а российская сторона аналогичным образом прекратила ракетные удары по Киеву", — отмечалось в сообщении.На Украине уже заявили, что делают такую уступку.Прекращение налётовВ вечернем обращении Зеленский, комментируя визит Уиткоффа и Кушнера, заявил о прекращении налётов беспилотников."Так же, как это было во время предыдущих дипломатических визитов американской стороны, мы обеспечим нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы переговорщики могли безопасно прибыть. Мы заботимся именно о них, а не о России. С нашей стороны воздушных ударов не будет", — пообещал Зеленский.Он заявил, что Россия "должна зеркально обеспечить тишину без её воздушных ударов на то время, которое нужно для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, которые связаны с этим американским визитом".Зеленский также назвал цель Украины."Наша цель — максимально конструктивный, содержательный визит и переговоры с американской стороной. Нужно искать реальные варианты, как эту войну направить к окончанию. Посмотрим, какие предложения есть у Стива, у Джареда, и что им скажут на это в Москве", — подытожил Зеленский.Ряд украинских СМИ сообщил о том, что даже украинским солдатам на фронте даны указания по прекращению огня. Но на деле украинские беспилотники продолжают атаковать регионы России."В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря", — указывалось в утренней сводке Минобороны РФ.Не верят в искренность Зеленского и военные эксперты."В свете прибытия миротворческих Уиткоффа и Кушнера в Москву, Зеленский объявил о прекращении воздушных ударов, которое у ряда бьюти-блогеров трансформировалось в двустороннее прекращение огня. В данный момент вообще не понятно о чем речь, о остановке ударов по воздушному сообщению ранее анонсированному Зеленским, которое малореально на практике, или речь идет о использовании дронов и ракет в отношении Москвы/Киева и объектов энергетической инфраструктуры. Или вообще что-то среднее", — отметил автор посвящённого военной авиации телеграм-канала Fighterbomber.Он обратил внимание на то, что происходит сейчас."Можно констатировать что удары обоими сторонами не наносятся по столицам государств. Точнее не наносились пока с нулей часов сегодня", — указал эксперт.По состоянию на 10:00 по московскому времени информации о прибытии в столицу России американских переговорщиков не было.Об украинских атаках — в статье Михаила Павлива "Украина развязала новую войну с Россией – и проиграла".
https://ukraina.ru/20260903/my-potrebuem-eti-dengi--tramp-potreboval-ot-es-vernut-milliardy-za-pomosch-ukraine--1082996717.html
россия
москва
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/06/1074019534_120:0:680:420_1920x0_80_0_0_86d6403620b1d130a83a1bc537bcb587.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, джаред кушнер, стив уиткофф, владимир зеленский, bloomberg, rt, сбу, россия, москва, сша
Эксклюзив, Хроники, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, bloomberg, RT, СБУ, Россия, Москва, США

Уиткофф и Кушнер летят, Украина пообещала не запускать беспилотники. Хроника событий на утро 5 сентября

10:00 05.09.2026 (обновлено: 11:13 05.09.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.ру / Перейти в фотобанкСтивен Уиткофф и Джаред Кушнер
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.ру
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
СМИ сообщили о визите спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию и на Украину, позднее визит подтвердил президент США Дональд Трамп. Украина объявила одностороннее прекращение огня
О грядущем визите спецпосланников американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев сообщил ряд западных СМИ в пятницу, 4 сентября.
"Спецпосланники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в эти выходные отправятся в Москву и Киев для переговоров о прекращении войны", — сообщил портал Axios со ссылкой на чиновников.
Агентство Bloomberg заявило, что Уиткофф и Кушнер, как ожидается, прибудут в Москву для переговоров в субботу.
О визите американцев сообщил и телеканал RT — со ссылкой на источники.
"Посланники США Уиткофф и Кушнер, как ожидается, поедут в Москву и Киев в ближайшие дни", — говорилось в публикации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что будут обсуждать переговорщики от США.
"Наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность", — заявил он.
Позднее о визите заявил и сам президент США Дональд Трамп. Он назвал тему разговора.
"Они везут с собой предложение о завершении войны", — заявил американский президент.
При этом он указал, что предложение не будет новым. Также Трамп сообщил, что у США "есть идея по достижению мира".
Визит американцев подтвердил и Владимир Зеленский.
"Мы обсудили сегодня, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву и в воскресенье посетят Киев", — заявил он в вечернем обращении 4 сентября
По информации газеты The New York Times, американцы во время визита попросили о прекращении огня.
"По словам официальных лиц, переговоры об этой поездке шли неделями. Соединенные Штаты настаивали, чтобы украинская сторона на время пребывания обоих в России приостановила атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты страны, а российская сторона аналогичным образом прекратила ракетные удары по Киеву", — отмечалось в сообщении.
На Украине уже заявили, что делают такую уступку.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
3 сентября, 19:54
"Мы потребуем эти деньги!" — Трамп пригрозил ЕС возвратом миллиардов за помощь УкраинеПрезидент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен потребовать от европейских союзников компенсировать средства, которые администрация его предшедственника Джо Байдена направила на военную поддержку Украины. Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social
Прекращение налётов
В вечернем обращении Зеленский, комментируя визит Уиткоффа и Кушнера, заявил о прекращении налётов беспилотников.
"Так же, как это было во время предыдущих дипломатических визитов американской стороны, мы обеспечим нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы переговорщики могли безопасно прибыть. Мы заботимся именно о них, а не о России. С нашей стороны воздушных ударов не будет", — пообещал Зеленский.
Он заявил, что Россия "должна зеркально обеспечить тишину без её воздушных ударов на то время, которое нужно для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, которые связаны с этим американским визитом".
Зеленский также назвал цель Украины.
"Наша цель — максимально конструктивный, содержательный визит и переговоры с американской стороной. Нужно искать реальные варианты, как эту войну направить к окончанию. Посмотрим, какие предложения есть у Стива, у Джареда, и что им скажут на это в Москве", — подытожил Зеленский.
Ряд украинских СМИ сообщил о том, что даже украинским солдатам на фронте даны указания по прекращению огня. Но на деле украинские беспилотники продолжают атаковать регионы России.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря", — указывалось в утренней сводке Минобороны РФ.
Не верят в искренность Зеленского и военные эксперты.
"В свете прибытия миротворческих Уиткоффа и Кушнера в Москву, Зеленский объявил о прекращении воздушных ударов, которое у ряда бьюти-блогеров трансформировалось в двустороннее прекращение огня. В данный момент вообще не понятно о чем речь, о остановке ударов по воздушному сообщению ранее анонсированному Зеленским, которое малореально на практике, или речь идет о использовании дронов и ракет в отношении Москвы/Киева и объектов энергетической инфраструктуры. Или вообще что-то среднее", — отметил автор посвящённого военной авиации телеграм-канала Fighterbomber.
Он обратил внимание на то, что происходит сейчас.
"Можно констатировать что удары обоими сторонами не наносятся по столицам государств. Точнее не наносились пока с нулей часов сегодня", — указал эксперт.
По состоянию на 10:00 по московскому времени информации о прибытии в столицу России американских переговорщиков не было.
Об украинских атаках — в статье Михаила Павлива краина развязала новую войну с Россией – и проиграла".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиДжаред КушнерСтив УиткоффВладимир ЗеленскийbloombergRTСБУРоссияМоскваСША
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:07Уиткофф и Кушнер сели во Внуково: Москва принимает эмиссаров Трампа
14:02Сколько кланов было у Брежнева? Стоякин и Млечин - о кадровой политике эпохи застоя
13:57Вступить в войну или выгнать скрипачей: канцлер Германии Мерц загнал себя в угол
13:15Живущий в России отец экс-главкома ВСУ Сырского оказался на грани смерти: что известно
12:44Украина не сможет противостоять России в 2027 году
12:32"Скорректируем операцию": Зеленский поиграл в "перемирие" и снова угрожает
12:23Рябков: США должны учитывать реалии на земле, где ситуация не в пользу Киева
12:00История на радио: Пётр Калнышевский – последний кошевой и православный святой 10:34
11:44Разоблачения в Венеции, Шекспир в Полтаве, Потап с Настей в шоке
11:43Германия против туристов из РФ: Берлин обещает закрыть россиянам путь в Европу
11:23МАГАТЭ: вступило в силу локальное прекращение огня в районе ЗАЭС
10:34Поклад по кличке "душитель": чем прославился новый глава СБУ
10:22Украина ввела режим тишины: что скрывается за внезапным перемирием
10:00Уиткофф и Кушнер летят, Украина пообещала не запускать беспилотники. Хроника событий на утро 5 сентября
10:00Вечер в хутор: Полтава без вареников, депутаты в борделях, "пасхалка" в стратегии Драпатого
09:00Воздух: документальный фильм
07:00Михаил Поликарпов: Скоро Россия возьмет Доброполье, но за Орехов и Николаевку ВСУ будут держаться зубами
05:35Командир танка Юрий Лунин: Уничтожаем врага, расчищаем путь для пехоты
05:03Ни денег, ни оружия: Европа больше не может содержать Украину
00:00В Литве на табло электрички заметили объявления на русском языке
Лента новостейМолния