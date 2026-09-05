https://ukraina.ru/20260905/vizit-uitkoffa-i-kushnera-i-prekraschenie-ognya-khronika-sobytiy-na-utro-5-sentyabrya-1083023855.html
Уиткофф и Кушнер летят, Украина пообещала не запускать беспилотники. Хроника событий на утро 5 сентября
Уиткофф и Кушнер летят, Украина пообещала не запускать беспилотники. Хроника событий на утро 5 сентября - 05.09.2026 Украина.ру
Уиткофф и Кушнер летят, Украина пообещала не запускать беспилотники. Хроника событий на утро 5 сентября
СМИ сообщили о визите спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию и на Украину, позднее визит подтвердил президент США Дональд Трамп. Украина объявила одностороннее прекращение огня
2026-09-05T10:00
2026-09-05T10:00
2026-09-05T11:13
эксклюзив
хроники
джаред кушнер
стив уиткофф
владимир зеленский
bloomberg
rt
сбу
россия
москва
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О грядущем визите спецпосланников американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев сообщил ряд западных СМИ в пятницу, 4 сентября."Спецпосланники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в эти выходные отправятся в Москву и Киев для переговоров о прекращении войны", — сообщил портал Axios со ссылкой на чиновников.Агентство Bloomberg заявило, что Уиткофф и Кушнер, как ожидается, прибудут в Москву для переговоров в субботу.О визите американцев сообщил и телеканал RT — со ссылкой на источники."Посланники США Уиткофф и Кушнер, как ожидается, поедут в Москву и Киев в ближайшие дни", — говорилось в публикации.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что будут обсуждать переговорщики от США."Наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность", — заявил он.Позднее о визите заявил и сам президент США Дональд Трамп. Он назвал тему разговора.При этом он указал, что предложение не будет новым. Также Трамп сообщил, что у США "есть идея по достижению мира".Визит американцев подтвердил и Владимир Зеленский."Мы обсудили сегодня, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву и в воскресенье посетят Киев", — заявил он в вечернем обращении 4 сентябряПо информации газеты The New York Times, американцы во время визита попросили о прекращении огня."По словам официальных лиц, переговоры об этой поездке шли неделями. Соединенные Штаты настаивали, чтобы украинская сторона на время пребывания обоих в России приостановила атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты страны, а российская сторона аналогичным образом прекратила ракетные удары по Киеву", — отмечалось в сообщении.На Украине уже заявили, что делают такую уступку.Прекращение налётовВ вечернем обращении Зеленский, комментируя визит Уиткоффа и Кушнера, заявил о прекращении налётов беспилотников."Так же, как это было во время предыдущих дипломатических визитов американской стороны, мы обеспечим нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы переговорщики могли безопасно прибыть. Мы заботимся именно о них, а не о России. С нашей стороны воздушных ударов не будет", — пообещал Зеленский.Он заявил, что Россия "должна зеркально обеспечить тишину без её воздушных ударов на то время, которое нужно для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, которые связаны с этим американским визитом".Зеленский также назвал цель Украины."Наша цель — максимально конструктивный, содержательный визит и переговоры с американской стороной. Нужно искать реальные варианты, как эту войну направить к окончанию. Посмотрим, какие предложения есть у Стива, у Джареда, и что им скажут на это в Москве", — подытожил Зеленский.Ряд украинских СМИ сообщил о том, что даже украинским солдатам на фронте даны указания по прекращению огня. Но на деле украинские беспилотники продолжают атаковать регионы России."В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря", — указывалось в утренней сводке Минобороны РФ.Не верят в искренность Зеленского и военные эксперты."В свете прибытия миротворческих Уиткоффа и Кушнера в Москву, Зеленский объявил о прекращении воздушных ударов, которое у ряда бьюти-блогеров трансформировалось в двустороннее прекращение огня. В данный момент вообще не понятно о чем речь, о остановке ударов по воздушному сообщению ранее анонсированному Зеленским, которое малореально на практике, или речь идет о использовании дронов и ракет в отношении Москвы/Киева и объектов энергетической инфраструктуры. Или вообще что-то среднее", — отметил автор посвящённого военной авиации телеграм-канала Fighterbomber.Он обратил внимание на то, что происходит сейчас."Можно констатировать что удары обоими сторонами не наносятся по столицам государств. Точнее не наносились пока с нулей часов сегодня", — указал эксперт.По состоянию на 10:00 по московскому времени информации о прибытии в столицу России американских переговорщиков не было.Об украинских атаках — в статье Михаила Павлива "Украина развязала новую войну с Россией – и проиграла".
https://ukraina.ru/20260903/my-potrebuem-eti-dengi--tramp-potreboval-ot-es-vernut-milliardy-za-pomosch-ukraine--1082996717.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, джаред кушнер, стив уиткофф, владимир зеленский, bloomberg, rt, сбу, россия, москва, сша
Уиткофф и Кушнер летят, Украина пообещала не запускать беспилотники. Хроника событий на утро 5 сентября
10:00 05.09.2026 (обновлено: 11:13 05.09.2026)
СМИ сообщили о визите спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию и на Украину, позднее визит подтвердил президент США Дональд Трамп. Украина объявила одностороннее прекращение огня
О грядущем визите спецпосланников американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев сообщил ряд западных СМИ в пятницу, 4 сентября.
"Спецпосланники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в эти выходные отправятся в Москву и Киев для переговоров о прекращении войны", — сообщил портал Axios со ссылкой на чиновников.
Агентство Bloomberg заявило, что Уиткофф и Кушнер, как ожидается, прибудут в Москву для переговоров в субботу.
О визите американцев сообщил и телеканал RT — со ссылкой на источники.
"Посланники США Уиткофф и Кушнер, как ожидается, поедут в Москву и Киев в ближайшие дни", — говорилось в публикации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что будут обсуждать переговорщики от США.
"Наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность", — заявил он.
Позднее о визите заявил и сам президент США Дональд Трамп. Он назвал тему разговора.
"Они везут с собой предложение о завершении войны", — заявил американский президент.
При этом он указал, что предложение не будет новым. Также Трамп сообщил, что у США "есть идея по достижению мира".
Визит американцев подтвердил и Владимир Зеленский.
"Мы обсудили сегодня, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву и в воскресенье посетят Киев", — заявил он в вечернем обращении 4 сентября
По информации газеты The New York Times, американцы во время визита попросили о прекращении огня.
"По словам официальных лиц, переговоры об этой поездке шли неделями. Соединенные Штаты настаивали, чтобы украинская сторона на время пребывания обоих в России приостановила атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты страны, а российская сторона аналогичным образом прекратила ракетные удары по Киеву", — отмечалось в сообщении.
На Украине уже заявили, что делают такую уступку.
В вечернем обращении Зеленский, комментируя визит Уиткоффа и Кушнера, заявил о прекращении налётов беспилотников.
"Так же, как это было во время предыдущих дипломатических визитов американской стороны, мы обеспечим нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы переговорщики могли безопасно прибыть. Мы заботимся именно о них, а не о России. С нашей стороны воздушных ударов не будет", — пообещал Зеленский.
Он заявил, что Россия "должна зеркально обеспечить тишину без её воздушных ударов на то время, которое нужно для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, которые связаны с этим американским визитом".
Зеленский также назвал цель Украины.
"Наша цель — максимально конструктивный, содержательный визит и переговоры с американской стороной. Нужно искать реальные варианты, как эту войну направить к окончанию. Посмотрим, какие предложения есть у Стива, у Джареда, и что им скажут на это в Москве", — подытожил Зеленский.
Ряд украинских СМИ сообщил о том, что даже украинским солдатам на фронте даны указания по прекращению огня. Но на деле украинские беспилотники продолжают атаковать регионы России.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря", — указывалось в утренней сводке Минобороны РФ.
Не верят в искренность Зеленского и военные эксперты.
"В свете прибытия миротворческих Уиткоффа и Кушнера в Москву, Зеленский объявил о прекращении воздушных ударов, которое у ряда бьюти-блогеров трансформировалось в двустороннее прекращение огня. В данный момент вообще не понятно о чем речь, о остановке ударов по воздушному сообщению ранее анонсированному Зеленским, которое малореально на практике, или речь идет о использовании дронов и ракет в отношении Москвы/Киева и объектов энергетической инфраструктуры. Или вообще что-то среднее
", — отметил автор посвящённого военной авиации телеграм-канала Fighterbomber
.
Он обратил внимание на то, что происходит сейчас.
"Можно констатировать что удары обоими сторонами не наносятся по столицам государств. Точнее не наносились пока с нулей часов сегодня", — указал эксперт.
По состоянию на 10:00 по московскому времени информации о прибытии в столицу России американских переговорщиков не было.
Об украинских атаках — в статье Михаила Павлива "Украина развязала новую войну с Россией – и проиграла".