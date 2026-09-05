История на радио: Пётр Калнышевский – последний кошевой и православный святой - 05.09.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260905/istoriya-na-radio-ptr-kalnyshevskiy--posledniy-koshevoy-i-pravoslavnyy-svyatoy-1082944104.html
История на радио: Пётр Калнышевский – последний кошевой и православный святой
История на радио: Пётр Калнышевский – последний кошевой и православный святой - 05.09.2026 Украина.ру
История на радио: Пётр Калнышевский – последний кошевой и православный святой
Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Натальи Андреевой и Романа Болотова с председателем общества "Краеведы Мелитопольщины", протоиереем... Украина.ру, 05.09.2026
2026-09-05T12:00
2026-09-05T12:00
история
история
история украины
история новороссии
запорожская сечь
атаманы
казаки
xviii век
радио
радио "новороссия сегодня"
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Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Натальи Андреевой и Романа Болотова с председателем общества "Краеведы Мелитопольщины", протоиереем Максимом Смирновым. Речь в рубрике "Великие земляки" идёт о последнем кошевом атамане Запорожской Сечи Петр Калнышевском – человеке удивительной судьбы, пережившем взлёты и падения, но оставшимся верным Православной церкви.Приятного просмотра!
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Новости
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Пётр Калнышевский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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история, история украины, история новороссии, запорожская сечь, атаманы, казаки, xviii век, радио, радио "новороссия сегодня", видео
История, История, история Украины, история Новороссии, Запорожская Сечь, атаманы, казаки, XVIII век, радио, Радио "Новороссия сегодня"
История на радио: Пётр Калнышевский – последний кошевой и православный святой
Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Натальи Андреевой и Романа Болотова с председателем общества "Краеведы Мелитопольщины", протоиереем Максимом Смирновым. Речь в рубрике "Великие земляки" идёт о последнем кошевом атамане Запорожской Сечи Петр Калнышевском – человеке удивительной судьбы, пережившем взлёты и падения, но оставшимся верным Православной церкви.
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История на радио: Пётр Калнышевский – последний кошевой и православный святой

12:00 05.09.2026
 
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Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Натальи Андреевой и Романа Болотова с председателем общества "Краеведы Мелитопольщины", протоиереем Максимом Смирновым. Речь в рубрике "Великие земляки" идёт о последнем кошевом атамане Запорожской Сечи Петр Калнышевском – человеке удивительной судьбы, пережившем взлёты и падения, но оставшимся верным Православной церкви.
Приятного просмотра!
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