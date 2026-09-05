https://ukraina.ru/20260905/istoriya-na-radio-ptr-kalnyshevskiy--posledniy-koshevoy-i-pravoslavnyy-svyatoy-1082944104.html

История на радио: Пётр Калнышевский – последний кошевой и православный святой

История на радио: Пётр Калнышевский – последний кошевой и православный святой - 05.09.2026 Украина.ру

История на радио: Пётр Калнышевский – последний кошевой и православный святой

Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Натальи Андреевой и Романа Болотова с председателем общества "Краеведы Мелитопольщины", протоиереем... Украина.ру, 05.09.2026

2026-09-05T12:00

2026-09-05T12:00

2026-09-05T12:00

история

история

история украины

история новороссии

запорожская сечь

атаманы

казаки

xviii век

радио

радио "новороссия сегодня"

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Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Натальи Андреевой и Романа Болотова с председателем общества "Краеведы Мелитопольщины", протоиереем Максимом Смирновым. Речь в рубрике "Великие земляки" идёт о последнем кошевом атамане Запорожской Сечи Петр Калнышевском – человеке удивительной судьбы, пережившем взлёты и падения, но оставшимся верным Православной церкви.Приятного просмотра!

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

история, история украины, история новороссии, запорожская сечь, атаманы, казаки, xviii век, радио, радио "новороссия сегодня", видео