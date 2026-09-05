https://ukraina.ru/20260905/istoriya-na-radio-ptr-kalnyshevskiy--posledniy-koshevoy-i-pravoslavnyy-svyatoy-1082944104.html
История на радио: Пётр Калнышевский – последний кошевой и православный святой
История на радио: Пётр Калнышевский – последний кошевой и православный святой - 05.09.2026 Украина.ру
История на радио: Пётр Калнышевский – последний кошевой и православный святой
Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Натальи Андреевой и Романа Болотова с председателем общества "Краеведы Мелитопольщины", протоиереем... Украина.ру, 05.09.2026
2026-09-05T12:00
2026-09-05T12:00
2026-09-05T12:00
история
история
история украины
история новороссии
запорожская сечь
атаманы
казаки
xviii век
радио
радио "новороссия сегодня"
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Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Натальи Андреевой и Романа Болотова с председателем общества "Краеведы Мелитопольщины", протоиереем Максимом Смирновым. Речь в рубрике "Великие земляки" идёт о последнем кошевом атамане Запорожской Сечи Петр Калнышевском – человеке удивительной судьбы, пережившем взлёты и падения, но оставшимся верным Православной церкви.Приятного просмотра!
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/01/1082943825_0:17:800:617_1920x0_80_0_0_9b944d36942b431649ee9ba65d88ff78.jpg
Пётр Калнышевский
Пётр Калнышевский
2026-09-05T12:00
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PT10M34S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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История, История, история Украины, история Новороссии, Запорожская Сечь, атаманы, казаки, XVIII век, радио, Радио "Новороссия сегодня"
История на радио: Пётр Калнышевский – последний кошевой и православный святой
Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Натальи Андреевой и Романа Болотова с председателем общества "Краеведы Мелитопольщины", протоиереем Максимом Смирновым. Речь в рубрике "Великие земляки" идёт о последнем кошевом атамане Запорожской Сечи Петр Калнышевском – человеке удивительной судьбы, пережившем взлёты и падения, но оставшимся верным Православной церкви.
2026-09-05T12:00
true
PT10M34S
История на радио: Пётр Калнышевский – последний кошевой и православный святой
Сегодня публикуем беседу ведущих радио "Новороссия сегодня" Натальи Андреевой и Романа Болотова с председателем общества "Краеведы Мелитопольщины", протоиереем Максимом Смирновым. Речь в рубрике "Великие земляки" идёт о последнем кошевом атамане Запорожской Сечи Петр Калнышевском – человеке удивительной судьбы, пережившем взлёты и падения, но оставшимся верным Православной церкви.