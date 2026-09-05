https://ukraina.ru/20260905/naperegonki-za-blagosloveniem-limitrofov-35-let-priznaniyu-nezavisimosti-pribaltiki-1082985611.html

Наперегонки за благословением лимитрофов: 35 лет признанию независимости Прибалтики

Наперегонки за благословением лимитрофов: 35 лет признанию независимости Прибалтики - 05.09.2026 Украина.ру

Наперегонки за благословением лимитрофов: 35 лет признанию независимости Прибалтики

6 сентября 1991 года начался формальный распад Советского Союза – Государственный Совет СССР (на тот момент – высший орган власти) признал независимость Латвии, Литвы и Эстонии. Эти страны были присоединены к СССР в 1940 году вследствие принятия "пакта Молотова-Риббентропа" и утрата ими независимости США, например, не признавалась

2026-09-05T16:00

2026-09-05T16:00

2026-09-05T16:00

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В СССР Прибалтика была одним из привилегированных регионов. До 1990 года в них было вложено более чем $ 200 млрд. Уровень инвестиций в основной капитал на душу населения в Прибалтике стабильно превышал средний показатель по всему СССР. С 1960-х годов прибалтийские республики стали называть "витриной СССР".16 ноября 1988 года Верховный Совет Эстонской ССР принял "Декларацию о государственном суверенитете Эстонской ССР". В заголовок принятой 28 июля 1989 года Верховным Советом Латвийской СССР "Декларации о государственном суверенитете Латвии" официальное на тот название советской республики уже не попало*. А Верховный Совет Литовской СССР и вовсе переименовал себя в "Верховный Совет Литовской Республики", и 11 марта 1990 года принял "Акт о восстановлении Литовского государства".23 августа 1989 года почти два миллиона жителей Эстонии, Латвии и Литвы выстроили "живую цепь" длиной 600 км, соединив Таллин, Ригу и Вильнюс. Акция "Балтийский путь" была приурочена к 50-летию подписания пакта Молотова-Риббентропа, а её единственным лозунгом был выход прибалтийских республик из состава СССР.15 марта 1990 года Съезд народных депутатов СССР принял постановление, которое признал незаконным и недействительным Акт о восстановлении независимости Литвы, в конце марта в Вильнюс были введены дополнительные войска, которые заняли ряд общественных зданий. Однако Верховный Совет и Совет министров Литвы продолжили спокойно работать и отказывались признавать действие Конституции СССР, и 17 апреля 1990 года Совет министров СССР принял постановление об ограничении поставок продукции в Литовскую СССР. В Литве это назвали экономической блокадой.14 мая 1990 года президент СССР Михаил Горбачёв подписал указы, признающие недействительными декларации о независимости Латвии и Эстонии. Однако никаких реальных шагов по возвращению прибалтийских республик в правовое поле СССР сделано не было. Между тем, остановить процесс выхода из СССР просили Литву президент Франции Франсуа Миттеран и канцлер Германии Гельмут Коль. Президент США Джордж Буш-старший отказывался признавать независимость прибалтийских республик, хотя Вашингтон официально не считал Латвию, Литву и Эстонию частью СССР.Нерешительность союзного центра использовал в своих целях Борис Ельцин, который в конце мая 1990-го был избран председателем Верховного Совета РСФСР. 12 июня 1990 года по инициативе Ельцина была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. В этом документе речь о выходе республики из состава СССР не шла, но был провозглашён приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами Союза.В конце июня 1990-го вильнюсские власти на фоне нарастающих социально-экономических проблем пошли на попятную. 29 июня Верховный Совет Литвы объявил стодневный мораторий на Акт о независимости от 11 марта 1990 года. В Литву вновь пошли нефть, газ и другие товары.Ситуация в Прибалтике в целом на некоторое время успокоилась, но тут в события вмешался Ельцин. В середине июля 1990 года он под видом отдыха прибыл в Юрмалу, где 27 июля состоялась четырёхсторонняя встреча председателей Верховных Советов России, Литвы, Латвии и Эстонии – Бориса Ельцина, Витаутаса Ландсбергиса, Анатолия Горбунова и Арнольда Рюйтеля. Ельцин призвал вести переговоры не с СССР, а с Россией. Выступая 1 августа 1990 года в Верховном Совете Латвии, он заявил:"Мы считаем, что надо идти к развитию горизонтальных связей. Надо разрушить этот вертикальный жёсткий стержень. Разрушить и идти на прямые связи добровольных, суверенных, независимых государств, на договоры, которые не диктовались бы из центра".28 декабря 1990 года Верховный Совет Литвы отменил мораторий на Акт восстановления государственности Литвы. В начале января 1991-го правительство Литвы в несколько раз подняло розничные цены на продукты питания, и в республике начались митинги протеста. 10 января 1991 года Горбачёв потребовал от вильнюсских властей отмены "антиконституционных актов" и восстановления действия союзной Конституции. Параллельно подразделения армии и спецназа КГБ "Альфа" начали брать под контроль узлы связи и штабы незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Верховному Совету Литвы.Поначалу события развивались мирно, однако в ночь с 12 на 13 января 1991 года неизвестные открыли стрельбу по войскам у телецентра в Вильнюсе, военные ответили, вследствие столкновений погибло 14 человек, а 140 человек были ранены. Штурм Верховного Совета Литвы отменили, а уже утром 13 января тысячи людей начали сооружать баррикады в Риге, что также в итоге вылилось в кровавые столкновения.Воспользовавшись ситуацией, Ельцин 13 января 1991-го вылетел в Таллин, где его ждали Рюйтель, Горбунов и Ландсбергис. Все четверо подписали обращение к Генеральному секретарю ООН Пересу де Куэльяру, в котором призвали его "созвать незамедлительно под эгидой ООН международную конференцию по урегулированию проблемы Балтийских государств".В тот же день председатели Верховных Советов России, Латвии, Эстонии и Литвы приняли совместное заявление, которое юридически оформляло отказ от признания верховенства законов и решений правительства СССР. Заявление также содержало пункт о взаимном признании сторонами государственного суверенитета друг друга и готовности оказать поддержку и помощь друг другу "в случае возникновения угрозы их суверенитету". Кроме этого, в Таллине были подписаны договоры об основах межгосударственных отношений РСФСР с Эстонией и Латвией.Горбачёв за кровопролитие в Вильнюсе и Риге крайними сделал силовиков. Литва, Латвия и Эстония в значительной мере превратились в независимые государства. К примеру, на их территории не проводился всесоюзный референдум о сохранении СССР в марте 1991 года.Окончательно ситуация с независимостью республик Прибалтики разрешилась только с созданием 19 августа 1991 года ГКЧП. Уже 20 августа 1991 года Верховный Совет Эстонии принял Постановление о независимости Эстонской республики, 21 августа Верховный Совет Латвии принял Конституционный закон "О Государственном статусе Латвийской республики". В Вильнюсе же посчитали, что принятого в марте 1990-го Акта о восстановлении независимости Литвы достаточно, и заявили, что республика с того дня не является частью СССР.24 августа 1991 года президент РСФСР Ельцин издал указы, в которых признавалась независимость прибалтийских республик. Президента СССР Ельцин призвал "признать государственную независимость" Латвии, Литвы и Эстонии, и провести переговоры для урегулирования межгосударственных отношений между СССР и этими республиками.27 августа с заявлением о признании независимости Латвии, Литвы и Эстонии, и готовности установить с ними дипломатические отношения выступило Европейское Сообщество. 2 сентября 1991-го аналогичное заявление сделал президент США. В СССР к тому времени конституционная система власти была фактически демонтирована.2 сентября 1991 года в Кремлёвском дворце съездов открылся внеочередной пятый (и последний) Съезд народных депутатов СССР. Съезд поддержал стремление союзных республик к признанию их субъектами международного права и к членству в ООН. 5 сентября, в заключительный день работы, депутаты приняли закон "Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период", которым фактически распустили съезд и передали всю полноту власти Государственному Совету СССР. В состав этого не предусмотренного Конституцией СССР органа вошли президент СССР и высшие должностные лица двенадцати союзных республик.6 сентября 1991 года Госсовет СССР по предложению Горбачёва первыми тремя решениями признал государственную независимость Латвии, Литвы и Эстонии. В решениях Госсовета была отмечена необходимость учёта "конкретной исторической и политической обстановки, предшествовавшей вхождению государств Балтии в СССР", и указано, что после официального признания независимости прибалтийских республик должны начаться переговоры по всем вытекающим проблемам.17 сентября 1991 года Эстония, Литва и Латвия были приняты в ООН. Это произошло на основе резолюций Совета Безопасности ООН, принятых без голосования пятью днями ранее. Хотя Вильнюс, Рига и Таллин обязались строго придерживаться Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 году, вскоре русские жители Прибалтики, многие из которых поддерживали идеи перестройки и независимости, были не только вытеснены из политического поля, но и оказались с клеймом "неграждан".* Потом этот опыт заимствовали украинские депутаты – декларацию о суверенитете и акт о независимости Украины принимала Верховная Рада УССР. В Акте указано, что создаётся новое государство – Украина, но не говорится о преемственности по отношению к УССР и не указано, какое вообще отношение ВР УССР имеет к Украине. А ведь это юридический документ – тут суждения "и так всё понятно" неприемлемы… – Ред.

https://ukraina.ru/20260802/1024476708.html

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