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У пострадавшего множественные ранения: ВСУ атаковали автобус в Белгородской области

У пострадавшего множественные ранения: ВСУ атаковали автобус в Белгородской области - 05.09.2026 Украина.ру

У пострадавшего множественные ранения: ВСУ атаковали автобус в Белгородской области

В районе посёлка Волоконовка Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автобус предприятия, пострадал один человек. Об этом 5 сентября сообщил Оперштаб региона

2026-09-05T17:51

2026-09-05T17:51

2026-09-05T17:54

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спецоперация

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У пострадавшего диагностированы множественные осколочные ранения ног. Его доставили в Волоконовскую ЦРБ, после оказания помощи планируют перевести в Валуйскую больницу. Автобус повреждён.Ещё один FPV-дрон повредил грузовой автомобиль. В селе Ржевка Шебекинского округа после детонации беспилотника загорелся цех на предприятии — пожар потушили. Повреждено остекление квартиры в многоквартирном доме.В Грайворонском округе дрон повредил крышу хозпостройки, в Белгородском округе — прицеп грузовика.Ранее ВСУ обстреляли Запорожскую область, погибла женщина, есть раненыеБольше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

белгородская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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белгородская область, запорожская область, украина, стив уиткофф, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация, сво