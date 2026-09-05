У пострадавшего множественные ранения: ВСУ атаковали автобус в Белгородской области
17:51 05.09.2026 (обновлено: 17:54 05.09.2026)
В районе посёлка Волоконовка Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автобус предприятия, пострадал один человек. Об этом 5 сентября сообщил Оперштаб региона
У пострадавшего диагностированы множественные осколочные ранения ног. Его доставили в Волоконовскую ЦРБ, после оказания помощи планируют перевести в Валуйскую больницу. Автобус повреждён.
Ещё один FPV-дрон повредил грузовой автомобиль. В селе Ржевка Шебекинского округа после детонации беспилотника загорелся цех на предприятии — пожар потушили. Повреждено остекление квартиры в многоквартирном доме.
В Грайворонском округе дрон повредил крышу хозпостройки, в Белгородском округе — прицеп грузовика.
Больше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на