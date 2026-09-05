У пострадавшего множественные ранения: ВСУ атаковали автобус в Белгородской области - 05.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260905/vsu-atakovali-avtobus-v-belgorodskoy-oblasti-1083031532.html
У пострадавшего множественные ранения: ВСУ атаковали автобус в Белгородской области
У пострадавшего множественные ранения: ВСУ атаковали автобус в Белгородской области - 05.09.2026 Украина.ру
У пострадавшего множественные ранения: ВСУ атаковали автобус в Белгородской области
В районе посёлка Волоконовка Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автобус предприятия, пострадал один человек. Об этом 5 сентября сообщил Оперштаб региона
2026-09-05T17:51
2026-09-05T17:54
белгородская область
запорожская область
украина
стив уиткофф
вооруженные силы украины
украина.ру
спецоперация
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082340122_0:41:1350:800_1920x0_80_0_0_2a95f22f89a045a1af49c9e29477a0bf.jpg
У пострадавшего диагностированы множественные осколочные ранения ног. Его доставили в Волоконовскую ЦРБ, после оказания помощи планируют перевести в Валуйскую больницу. Автобус повреждён.Ещё один FPV-дрон повредил грузовой автомобиль. В селе Ржевка Шебекинского округа после детонации беспилотника загорелся цех на предприятии — пожар потушили. Повреждено остекление квартиры в многоквартирном доме.В Грайворонском округе дрон повредил крышу хозпостройки, в Белгородском округе — прицеп грузовика.Ранее ВСУ обстреляли Запорожскую область, погибла женщина, есть раненыеБольше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
белгородская область
запорожская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082340122_61:0:1261:900_1920x0_80_0_0_d88958f213ca370a5a929611687c6f7a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
белгородская область, запорожская область, украина, стив уиткофф, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация, сво
Белгородская область, Запорожская область, Украина, Стив Уиткофф, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Спецоперация, СВО

У пострадавшего множественные ранения: ВСУ атаковали автобус в Белгородской области

17:51 05.09.2026 (обновлено: 17:54 05.09.2026)
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
Читать в
ДзенTelegram
В районе посёлка Волоконовка Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автобус предприятия, пострадал один человек. Об этом 5 сентября сообщил Оперштаб региона
У пострадавшего диагностированы множественные осколочные ранения ног. Его доставили в Волоконовскую ЦРБ, после оказания помощи планируют перевести в Валуйскую больницу. Автобус повреждён.
Ещё один FPV-дрон повредил грузовой автомобиль. В селе Ржевка Шебекинского округа после детонации беспилотника загорелся цех на предприятии — пожар потушили. Повреждено остекление квартиры в многоквартирном доме.
В Грайворонском округе дрон повредил крышу хозпостройки, в Белгородском округе — прицеп грузовика.
Ранее ВСУ обстреляли Запорожскую область, погибла женщина, есть раненые
Больше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Белгородская областьЗапорожская областьУкраинаСтив УиткоффВооруженные силы УкраиныУкраина.руСпецоперацияСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:00А будет ли мир? Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, Кремль объявил режим тишины. Итоги 5 сентября
17:51У пострадавшего множественные ранения: ВСУ атаковали автобус в Белгородской области
17:44Украинские F-16 остались без ракет: пилотам приходится атаковать из пушки
16:15Офис Генпрокурора Украины подтвердил обыски НАБУ в кабинетах руководства
16:10ВС России освободили населённый пункт Куртовка в ДНР
16:04Американский политик Кимберли Лоу: Украина уже проиграла, конфликт нужно завершать на условиях России
16:00Наперегонки за благословением лимитрофов: 35 лет признанию независимости Прибалтики
15:48Путин приказал не наносить удары по Киеву в течение трёх суток
15:01В Кремле раскрыли дату переговоров Путина со спецпосланниками Трампа
14:07Уиткофф и Кушнер сели во Внуково: Москва принимает эмиссаров Трампа
14:02Сколько кланов было у Брежнева? Стоякин и Млечин - о кадровой политике эпохи застоя
13:57Вступить в войну или выгнать скрипачей: канцлер Германии Мерц загнал себя в угол
13:15Живущий в России отец экс-главкома ВСУ Сырского оказался на грани смерти: что известно
12:44Украина не сможет противостоять России в 2027 году
12:32"Скорректируем операцию": Зеленский поиграл в "перемирие" и снова угрожает
12:23Рябков: США должны учитывать реалии на земле, где ситуация не в пользу Киева
12:00История на радио: Пётр Калнышевский – последний кошевой и православный святой 10:34
11:44Разоблачения в Венеции, Шекспир в Полтаве, Потап с Настей в шоке
11:43Германия против туристов из РФ: Берлин обещает закрыть россиянам путь в Европу
11:23МАГАТЭ: вступило в силу локальное прекращение огня в районе ЗАЭС
Лента новостейМолния