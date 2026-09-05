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Украина ввела режим тишины: что скрывается за внезапным перемирием
Украина ввела режим тишины: что скрывается за внезапным перемирием - 05.09.2026 Украина.ру
Украина ввела режим тишины: что скрывается за внезапным перемирием
Вооружённые силы Украины (ВСУ) получили приказ прекратить огонь на линии боевого соприкосновения с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября. Об этом 4 сентября сообщила "Украинская правда"
2026-09-05T10:22
2026-09-05T10:22
2026-09-05T10:32
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Режим тишины введён на фоне визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера в Москву и Киев. Ранее Зеленский обещал не наносить удары по российской территории во время их поездки."С нашей стороны воздушных ударов не будет, но и Россия должна зеркально обеспечить тишину без ее воздушных ударов", – заявил глава киевского режима.Трамп также заявил, что эмиссары везут предложения по прекращению конфликта, и назвал шансы на завершение войны хорошими. "Они везут с собой предложение по прекращению войны", – заявил в пятницу глава Белого дома.По данным Axios, американцы могут встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский выразил надежду на "конструктивный визит", но пожаловался: представители Белого дома "провели слишком много времени" с российским лидером и потому доверяют ему. По словам главы киевского режима, это "проблема".Больше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина ввела режим тишины: что скрывается за внезапным перемирием
10:22 05.09.2026 (обновлено: 10:32 05.09.2026)
Вооружённые силы Украины (ВСУ) получили приказ прекратить огонь на линии боевого соприкосновения с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября. Об этом 4 сентября сообщила "Украинская правда"
Режим тишины введён на фоне визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера в Москву и Киев.
Ранее Зеленский обещал не наносить удары по российской территории во время их поездки.
"С нашей стороны воздушных ударов не будет, но и Россия должна зеркально обеспечить тишину без ее воздушных ударов", – заявил глава киевского режима.
Трамп также заявил, что эмиссары везут предложения по прекращению конфликта, и назвал шансы на завершение войны хорошими.
"Они везут с собой предложение по прекращению войны", – заявил в пятницу глава Белого дома.
По данным Axios, американцы могут встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Зеленский выразил надежду на "конструктивный визит", но пожаловался: представители Белого дома "провели слишком много времени" с российским лидером и потому доверяют ему. По словам главы киевского режима, это "проблема".
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