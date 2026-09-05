https://ukraina.ru/20260905/ukraina-vvela-rezhim-tishiny-chto-skryvaetsya-za-vnezapnym-peremiriem-1083024539.html

Украина ввела режим тишины: что скрывается за внезапным перемирием

Украина ввела режим тишины: что скрывается за внезапным перемирием - 05.09.2026 Украина.ру

Украина ввела режим тишины: что скрывается за внезапным перемирием

Вооружённые силы Украины (ВСУ) получили приказ прекратить огонь на линии боевого соприкосновения с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября. Об этом 4 сентября сообщила "Украинская правда"

2026-09-05T10:22

2026-09-05T10:22

2026-09-05T10:32

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Режим тишины введён на фоне визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера в Москву и Киев. Ранее Зеленский обещал не наносить удары по российской территории во время их поездки."С нашей стороны воздушных ударов не будет, но и Россия должна зеркально обеспечить тишину без ее воздушных ударов", – заявил глава киевского режима.Трамп также заявил, что эмиссары везут предложения по прекращению конфликта, и назвал шансы на завершение войны хорошими. "Они везут с собой предложение по прекращению войны", – заявил в пятницу глава Белого дома.По данным Axios, американцы могут встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский выразил надежду на "конструктивный визит", но пожаловался: представители Белого дома "провели слишком много времени" с российским лидером и потому доверяют ему. По словам главы киевского режима, это "проблема".Больше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, москва, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер