Почему в коалиции желающих осталось только двое? Евстафьев о рисках потери проекта Украина - 05.09.2026 Украина.ру
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Почему в коалиции желающих осталось только двое? Евстафьев о рисках потери проекта Украина
Почему в коалиции желающих осталось только двое? Евстафьев о рисках потери проекта Украина - 05.09.2026 Украина.ру
Почему в коалиции желающих осталось только двое? Евстафьев о рисках потери проекта Украина
В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся, почему киевский режим начинает восприниматься западными кураторами как... Украина.ру, 05.09.2026
2026-09-05T19:06
2026-09-05T19:06
видео
запад
украина
россия
дмитрий евстафьев
владимир зеленский
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В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся, почему киевский режим начинает восприниматься западными кураторами как сорвавшаяся с кранцев пушка. Будет ли Запад поддерживать переход режима Зеленского к авиационному терроризму? Готовы ли в таком случае европейцы пойти ва-банк, рискуя в принципе потерять актив "Украина", в который очень много вложено. И рассматривает ли Запад практически опцию прямого военного столкновения с Россией? Разберём три важных нюанса в сложившейся ситуации. Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле. ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmirДмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir
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видео, запад, украина, россия, дмитрий евстафьев, владимир зеленский, украина.ру, видео
Видео, Запад, Украина, Россия, Дмитрий Евстафьев, Владимир Зеленский, Украина.ру

Почему в коалиции желающих осталось только двое? Евстафьев о рисках потери проекта Украина

19:06 05.09.2026
 
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В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся, почему киевский режим начинает восприниматься западными кураторами как сорвавшаяся с кранцев пушка.

Будет ли Запад поддерживать переход режима Зеленского к авиационному терроризму? Готовы ли в таком случае европейцы пойти ва-банк, рискуя в принципе потерять актив "Украина", в который очень много вложено. И рассматривает ли Запад практически опцию прямого военного столкновения с Россией? Разберём три важных нюанса в сложившейся ситуации.

Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.

ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir
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