Почему в коалиции желающих осталось только двое? Евстафьев о рисках потери проекта Украина
В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся, почему киевский режим начинает восприниматься западными кураторами как сорвавшаяся с кранцев пушка.
Будет ли Запад поддерживать переход режима Зеленского к авиационному терроризму? Готовы ли в таком случае европейцы пойти ва-банк, рискуя в принципе потерять актив "Украина", в который очень много вложено. И рассматривает ли Запад практически опцию прямого военного столкновения с Россией? Разберём три важных нюанса в сложившейся ситуации.
Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.
ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir
Будет ли Запад поддерживать переход режима Зеленского к авиационному терроризму? Готовы ли в таком случае европейцы пойти ва-банк, рискуя в принципе потерять актив "Украина", в который очень много вложено. И рассматривает ли Запад практически опцию прямого военного столкновения с Россией? Разберём три важных нюанса в сложившейся ситуации.
Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.
ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir
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