https://ukraina.ru/20260905/pochemu-v-koalitsii-zhelayuschikh-ostalos-tolko-dvoe-evstafev-o-riskakh-poteri-proekta-ukraina-1083032486.html

Почему в коалиции желающих осталось только двое? Евстафьев о рисках потери проекта Украина

Почему в коалиции желающих осталось только двое? Евстафьев о рисках потери проекта Украина - 05.09.2026 Украина.ру

Почему в коалиции желающих осталось только двое? Евстафьев о рисках потери проекта Украина

В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся, почему киевский режим начинает восприниматься западными кураторами как... Украина.ру, 05.09.2026

2026-09-05T19:06

2026-09-05T19:06

2026-09-05T19:06

видео

запад

украина

россия

дмитрий евстафьев

владимир зеленский

украина.ру

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В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся, почему киевский режим начинает восприниматься западными кураторами как сорвавшаяся с кранцев пушка. Будет ли Запад поддерживать переход режима Зеленского к авиационному терроризму? Готовы ли в таком случае европейцы пойти ва-банк, рискуя в принципе потерять актив "Украина", в который очень много вложено. И рассматривает ли Запад практически опцию прямого военного столкновения с Россией? Разберём три важных нюанса в сложившейся ситуации. Об этом и не только рассказывает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Смотрите его авторскую программу "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле. ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmirДмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir

запад

украина

россия

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2026

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