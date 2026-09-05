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Уиткофф и Кушнер сели во Внуково: Москва принимает эмиссаров Трампа
Уиткофф и Кушнер сели во Внуково: Москва принимает эмиссаров Трампа - 05.09.2026 Украина.ру
Уиткофф и Кушнер сели во Внуково: Москва принимает эмиссаров Трампа
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приземлились во Внуков, об этом передают российские корреспонденты из столичного аэропорта Внуково, где совершил посадку спецборт с американскими переговорщиками
2026-09-05T14:07
2026-09-05T14:07
2026-09-05T14:07
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Гостей встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Около 13:15 кортеж выехал в сторону центра Москвы.Президент США Дональд Трамп заявлял, что его эмиссары везут предложение по прекращению конфликта на Украине. Визит запланирован на 5–6 сентября, после чего Уиткофф и Кушнер отправятся в Киев.По данным The New York Times, американцы проведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Вашингтон просил Москву и Киев снизить интенсивность боевых действий на период визита.Ранее Дмитрий Песков предположил, что США могут потребовать от Киева обеспечить безопасность российского неба на время перелёта и пребывания делегации в РФ.Больше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, москва, россия, киев, стив уиткофф, украина.ру, джаред кушнер, дональд трамп
Новости, Москва, Россия, Киев, Стив Уиткофф, Украина.ру, Джаред Кушнер, Дональд Трамп
Уиткофф и Кушнер сели во Внуково: Москва принимает эмиссаров Трампа
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приземлились во Внуков, об этом передают российские корреспонденты из столичного аэропорта Внуково, где совершил посадку спецборт с американскими переговорщиками
Гостей встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Около 13:15 кортеж выехал в сторону центра Москвы.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что его эмиссары везут предложение по прекращению конфликта на Украине. Визит запланирован на 5–6 сентября, после чего Уиткофф и Кушнер отправятся в Киев.
По данным The New York Times, американцы проведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Вашингтон просил Москву и Киев снизить интенсивность боевых действий на период визита.
Ранее Дмитрий Песков предположил, что США могут потребовать от Киева обеспечить безопасность российского неба на время перелёта и пребывания делегации в РФ.
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