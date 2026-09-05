https://ukraina.ru/20260905/vs-rossii-osvobodili-naselnnyy-punkt-kurtovka-v-dnr-1083028935.html

ВС России освободили населённый пункт Куртовка в ДНР

ВС России освободили населённый пункт Куртовка в ДНР - 05.09.2026 Украина.ру

ВС России освободили населённый пункт Куртовка в ДНР

Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль село Куртовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 5 сентября сообщили в Минобороны РФ

2026-09-05T16:10

2026-09-05T16:10

2026-09-05T16:10

спецоперация

сво

донецкая народная республика

дружковка

россия

денис пушилин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/1c/1082875960_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9224bd787a197b9e7698d8d3133ae7e.jpg

"В результате активных наступательных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Куртовка", — говорится в сводке.Село расположено неподалёку от Дружковки. С 2014 года украинские военные возводили там укрепления в расчёте на отражение атаки с востока. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что взятие этого района станет ключом к разрушению линии обороны ВСУ у Краматорска.За сутки Южная группировка также нанесла удары по противнику в районах Краматорска, Славянска, Дружковки и Веролюбовки. ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, две бронемашины, 16 автомобилей и два орудия.Освобождение Куртовки расширяет фронт наступления на Дружковку и срезает ещё один промежуточный рубеж. Как отмечают военные аналитики, для ВСУ это означает необходимость распределять силы по более широкому сектору, а глубина их обороны стремительно сокращается.Об успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.

донецкая народная республика

дружковка

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, донецкая народная республика, дружковка, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины