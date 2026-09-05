https://ukraina.ru/20260905/vs-rossii-osvobodili-naselnnyy-punkt-kurtovka-v-dnr-1083028935.html
ВС России освободили населённый пункт Куртовка в ДНР
ВС России освободили населённый пункт Куртовка в ДНР - 05.09.2026 Украина.ру
ВС России освободили населённый пункт Куртовка в ДНР
Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль село Куртовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 5 сентября сообщили в Минобороны РФ
2026-09-05T16:10
2026-09-05T16:10
2026-09-05T16:10
спецоперация
сво
донецкая народная республика
дружковка
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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"В результате активных наступательных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Куртовка", — говорится в сводке.Село расположено неподалёку от Дружковки. С 2014 года украинские военные возводили там укрепления в расчёте на отражение атаки с востока. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что взятие этого района станет ключом к разрушению линии обороны ВСУ у Краматорска.За сутки Южная группировка также нанесла удары по противнику в районах Краматорска, Славянска, Дружковки и Веролюбовки. ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, две бронемашины, 16 автомобилей и два орудия.Освобождение Куртовки расширяет фронт наступления на Дружковку и срезает ещё один промежуточный рубеж. Как отмечают военные аналитики, для ВСУ это означает необходимость распределять силы по более широкому сектору, а глубина их обороны стремительно сокращается.Об успехах россиян - в материале Разгром военных предприятий, ликвидация портовых складов: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сво, донецкая народная республика, дружковка, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, Донецкая Народная Республика, Дружковка, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили населённый пункт Куртовка в ДНР
Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль село Куртовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 5 сентября сообщили в Минобороны РФ
"В результате активных наступательных действий подразделений Южной группировки войск освобождён населённый пункт Куртовка", — говорится в сводке.
Село расположено неподалёку от Дружковки. С 2014 года украинские военные возводили там укрепления в расчёте на отражение атаки с востока.
Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что взятие этого района станет ключом к разрушению линии обороны ВСУ у Краматорска.
За сутки Южная группировка также нанесла удары по противнику в районах Краматорска, Славянска, Дружковки и Веролюбовки. ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, две бронемашины, 16 автомобилей и два орудия.
Освобождение Куртовки расширяет фронт наступления на Дружковку и срезает ещё один промежуточный рубеж. Как отмечают военные аналитики, для ВСУ это означает необходимость распределять силы по более широкому сектору, а глубина их обороны стремительно сокращается.