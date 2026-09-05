Американский политик Кимберли Лоу: Украина уже проиграла, конфликт нужно завершать на условиях России - 05.09.2026 Украина.ру
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Американский политик Кимберли Лоу: Украина уже проиграла, конфликт нужно завершать на условиях России
Американский политик Кимберли Лоу: Украина уже проиграла, конфликт нужно завершать на условиях России - 05.09.2026 Украина.ру
Американский политик Кимберли Лоу: Украина уже проиграла, конфликт нужно завершать на условиях России
На площадке Восточного экономического форума, который с 1 по 4 сентября прошел во Владивостоке, выступила американский политик и специальный посланник Кимберли Лоу.
2026-09-05T16:04
2026-09-05T16:09
интервью
россия
украина
сша
джаред кушнер
стив уиткофф
дональд трамп
украина.ру
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Политик заявила, что США финансировали работу биолабораторий на Украине и сравнила их с японскими экспериментами над людьми в 1940-х годах. Кроме того, Лоу выразила сожаление по поводу русофобии, с которой сталкиваются граждане России со стороны Запада. По словам гостьи ВЭФ, рядовые жители западных стран не ненавидят россиян, их просто убедили в том, что «Россия плохая, а Украина хорошая».В эксклюзивном интервью изданию Украина.ру Кимберли Лоу рассказала о позиции Вашингтона относительно конфликта на Украине, перспективах переговоров и роли народной дипломатии.— Госпожа Лоу, на прошедшем во Владивостоке форуме вы заявили, что Украина уже проиграла войну — конфликт следует завершать на условиях Москвы. Почему вы так считаете?— Правда в том, что Украина уже проиграла этот конфликт в военном и экономическом смысле. Продолжение боевых действий — это не борьба за победу, а попытка киевского режима удержаться у власти и сохранить личные финансовые потоки.Мое мнение разделяет множество моих коллег в Конгрессе и Госдепе — мы не можем бесконечно спонсировать проект, который обречен. Вооружение Киева лишь затягивает агонию и ведет к новым жертвам.Мир должен наступить на условиях, которые гарантируют безопасность и суверенные интересы России, потому что именно Россия отстаивает свои культурные и религиозные ценности, которые пытаются разрушить.— В Россию прибыли спецпосланники президента США Дональда Трампа — Кушнер и Уиткофф. Как вы оцениваете их усилия по перезапуску диалога?— Конечно, любая попытка перезапустить диалог — это позитивный шаг. Однако я бы не питала иллюзий. Ситуация на поле боя и так всем известна. Если американская сторона приедет в Москву с прежними подходами, требуя уступок от России, результаты переговоров будут под вопросом.— Могут ли ваши слова, прозвучавшие в России, на площадке ВЭФ, повлиять на понимание позиции России в США? Были ли вы услышаны?— Я уверена, что мои слова достигли цели. Я говорю то, что думает значительная часть американского истеблишмента, но боится сказать открыто из-за пропагандистского давления. Мы должны остановить эту безумную русофобию.Мои заявления, широко разошедшиеся по миру благодаря журналистам — это и есть пример, как работает народная дипломатия. Я использую свои контакты для налаживания диалога, и мой опыт показывает, что неафишируемые встречи и прямые заявления могут сдвинуть ситуацию с мертвой точки быстрее, чем официальные протоколы.— Что бы вы хотели сказать американским переговорщикам?— Я бы очень хотела, чтобы они принудили Киев к капитуляции. Всему миру ясно, что Украина проиграла, и завершать конфликт надо на условиях Москвы.Американским посланникам стоит понять простую вещь: мы не можем постоянно закрывать глаза на присутствие неонацистских группировок и на то, что мы сами неконтролируемо вооружили эту страну. Мы не можем делать вид, что не финансировали биологические лаборатории, сравнивая их деятельность с экспериментами времен Второй мировой войны.Европе и США пора проснуться, пока эта угроза не вышла из-под контроля окончательно. Это глобальный вызов, игнорировать его больше нельзя.
https://ukraina.ru/20260905/ukraina-ne-smozhet-protivostoyat-rossii-v-2027-godu-1083026137.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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5
4.7
96
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1920
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, сша, джаред кушнер, стив уиткофф, дональд трамп, украина.ру
Интервью, Россия, Украина, США, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Украина.ру

Американский политик Кимберли Лоу: Украина уже проиграла, конфликт нужно завершать на условиях России

16:04 05.09.2026 (обновлено: 16:09 05.09.2026)
 
© Украина.руЛоу
Лоу - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© Украина.ру
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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На площадке Восточного экономического форума, который с 1 по 4 сентября прошел во Владивостоке, выступила американский политик и специальный посланник Кимберли Лоу.
Политик заявила, что США финансировали работу биолабораторий на Украине и сравнила их с японскими экспериментами над людьми в 1940-х годах. Кроме того, Лоу выразила сожаление по поводу русофобии, с которой сталкиваются граждане России со стороны Запада. По словам гостьи ВЭФ, рядовые жители западных стран не ненавидят россиян, их просто убедили в том, что «Россия плохая, а Украина хорошая».
В эксклюзивном интервью изданию Украина.ру Кимберли Лоу рассказала о позиции Вашингтона относительно конфликта на Украине, перспективах переговоров и роли народной дипломатии.
— Госпожа Лоу, на прошедшем во Владивостоке форуме вы заявили, что Украина уже проиграла войну — конфликт следует завершать на условиях Москвы. Почему вы так считаете?
— Правда в том, что Украина уже проиграла этот конфликт в военном и экономическом смысле. Продолжение боевых действий — это не борьба за победу, а попытка киевского режима удержаться у власти и сохранить личные финансовые потоки.
Мое мнение разделяет множество моих коллег в Конгрессе и Госдепе — мы не можем бесконечно спонсировать проект, который обречен. Вооружение Киева лишь затягивает агонию и ведет к новым жертвам.
Мир должен наступить на условиях, которые гарантируют безопасность и суверенные интересы России, потому что именно Россия отстаивает свои культурные и религиозные ценности, которые пытаются разрушить.
- РИА Новости, 1920, 05.09.2026
12:44
Украина не сможет противостоять России в 2027 годуОфициальные лица киевского режима всерьёз рассуждают о том, что Украина вместе с Польшей может подавать заявку на проведение чемпионата мира по футболу. А свободные даты для этого есть только в 2040-х.
— В Россию прибыли спецпосланники президента США Дональда Трампа — Кушнер и Уиткофф. Как вы оцениваете их усилия по перезапуску диалога?

— Конечно, любая попытка перезапустить диалог — это позитивный шаг. Однако я бы не питала иллюзий. Ситуация на поле боя и так всем известна. Если американская сторона приедет в Москву с прежними подходами, требуя уступок от России, результаты переговоров будут под вопросом.

— Могут ли ваши слова, прозвучавшие в России, на площадке ВЭФ, повлиять на понимание позиции России в США? Были ли вы услышаны?

— Я уверена, что мои слова достигли цели. Я говорю то, что думает значительная часть американского истеблишмента, но боится сказать открыто из-за пропагандистского давления. Мы должны остановить эту безумную русофобию.
Мои заявления, широко разошедшиеся по миру благодаря журналистам — это и есть пример, как работает народная дипломатия. Я использую свои контакты для налаживания диалога, и мой опыт показывает, что неафишируемые встречи и прямые заявления могут сдвинуть ситуацию с мертвой точки быстрее, чем официальные протоколы.

— Что бы вы хотели сказать американским переговорщикам?

— Я бы очень хотела, чтобы они принудили Киев к капитуляции. Всему миру ясно, что Украина проиграла, и завершать конфликт надо на условиях Москвы.
Американским посланникам стоит понять простую вещь: мы не можем постоянно закрывать глаза на присутствие неонацистских группировок и на то, что мы сами неконтролируемо вооружили эту страну. Мы не можем делать вид, что не финансировали биологические лаборатории, сравнивая их деятельность с экспериментами времен Второй мировой войны.
Европе и США пора проснуться, пока эта угроза не вышла из-под контроля окончательно. Это глобальный вызов, игнорировать его больше нельзя.
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