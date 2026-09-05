Американский политик Кимберли Лоу: Украина уже проиграла, конфликт нужно завершать на условиях России
16:04 05.09.2026 (обновлено: 16:09 05.09.2026)
На площадке Восточного экономического форума, который с 1 по 4 сентября прошел во Владивостоке, выступила американский политик и специальный посланник Кимберли Лоу.
Политик заявила, что США финансировали работу биолабораторий на Украине и сравнила их с японскими экспериментами над людьми в 1940-х годах. Кроме того, Лоу выразила сожаление по поводу русофобии, с которой сталкиваются граждане России со стороны Запада. По словам гостьи ВЭФ, рядовые жители западных стран не ненавидят россиян, их просто убедили в том, что «Россия плохая, а Украина хорошая».
В эксклюзивном интервью изданию Украина.ру Кимберли Лоу рассказала о позиции Вашингтона относительно конфликта на Украине, перспективах переговоров и роли народной дипломатии.
— Госпожа Лоу, на прошедшем во Владивостоке форуме вы заявили, что Украина уже проиграла войну — конфликт следует завершать на условиях Москвы. Почему вы так считаете?
— Правда в том, что Украина уже проиграла этот конфликт в военном и экономическом смысле. Продолжение боевых действий — это не борьба за победу, а попытка киевского режима удержаться у власти и сохранить личные финансовые потоки.
Мое мнение разделяет множество моих коллег в Конгрессе и Госдепе — мы не можем бесконечно спонсировать проект, который обречен. Вооружение Киева лишь затягивает агонию и ведет к новым жертвам.
Мир должен наступить на условиях, которые гарантируют безопасность и суверенные интересы России, потому что именно Россия отстаивает свои культурные и религиозные ценности, которые пытаются разрушить.
— В Россию прибыли спецпосланники президента США Дональда Трампа — Кушнер и Уиткофф. Как вы оцениваете их усилия по перезапуску диалога?
— Конечно, любая попытка перезапустить диалог — это позитивный шаг. Однако я бы не питала иллюзий. Ситуация на поле боя и так всем известна. Если американская сторона приедет в Москву с прежними подходами, требуя уступок от России, результаты переговоров будут под вопросом.
— Могут ли ваши слова, прозвучавшие в России, на площадке ВЭФ, повлиять на понимание позиции России в США? Были ли вы услышаны?
— Я уверена, что мои слова достигли цели. Я говорю то, что думает значительная часть американского истеблишмента, но боится сказать открыто из-за пропагандистского давления. Мы должны остановить эту безумную русофобию.
— Конечно, любая попытка перезапустить диалог — это позитивный шаг. Однако я бы не питала иллюзий. Ситуация на поле боя и так всем известна. Если американская сторона приедет в Москву с прежними подходами, требуя уступок от России, результаты переговоров будут под вопросом.
— Могут ли ваши слова, прозвучавшие в России, на площадке ВЭФ, повлиять на понимание позиции России в США? Были ли вы услышаны?
— Я уверена, что мои слова достигли цели. Я говорю то, что думает значительная часть американского истеблишмента, но боится сказать открыто из-за пропагандистского давления. Мы должны остановить эту безумную русофобию.
Мои заявления, широко разошедшиеся по миру благодаря журналистам — это и есть пример, как работает народная дипломатия. Я использую свои контакты для налаживания диалога, и мой опыт показывает, что неафишируемые встречи и прямые заявления могут сдвинуть ситуацию с мертвой точки быстрее, чем официальные протоколы.
— Что бы вы хотели сказать американским переговорщикам?
— Я бы очень хотела, чтобы они принудили Киев к капитуляции. Всему миру ясно, что Украина проиграла, и завершать конфликт надо на условиях Москвы.
— Что бы вы хотели сказать американским переговорщикам?
— Я бы очень хотела, чтобы они принудили Киев к капитуляции. Всему миру ясно, что Украина проиграла, и завершать конфликт надо на условиях Москвы.
Американским посланникам стоит понять простую вещь: мы не можем постоянно закрывать глаза на присутствие неонацистских группировок и на то, что мы сами неконтролируемо вооружили эту страну. Мы не можем делать вид, что не финансировали биологические лаборатории, сравнивая их деятельность с экспериментами времен Второй мировой войны.
Европе и США пора проснуться, пока эта угроза не вышла из-под контроля окончательно. Это глобальный вызов, игнорировать его больше нельзя.
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