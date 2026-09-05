https://ukraina.ru/20260905/amerikanskiy-politik-kimberli-lou-ukraina-uzhe-proigrala-konflikt-nuzhno-zavershat-na-usloviyakh-rossii-1083028528.html

Американский политик Кимберли Лоу: Украина уже проиграла, конфликт нужно завершать на условиях России

Американский политик Кимберли Лоу: Украина уже проиграла, конфликт нужно завершать на условиях России - 05.09.2026 Украина.ру

Американский политик Кимберли Лоу: Украина уже проиграла, конфликт нужно завершать на условиях России

На площадке Восточного экономического форума, который с 1 по 4 сентября прошел во Владивостоке, выступила американский политик и специальный посланник Кимберли Лоу.

2026-09-05T16:04

2026-09-05T16:04

2026-09-05T16:09

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сша

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Политик заявила, что США финансировали работу биолабораторий на Украине и сравнила их с японскими экспериментами над людьми в 1940-х годах. Кроме того, Лоу выразила сожаление по поводу русофобии, с которой сталкиваются граждане России со стороны Запада. По словам гостьи ВЭФ, рядовые жители западных стран не ненавидят россиян, их просто убедили в том, что «Россия плохая, а Украина хорошая».В эксклюзивном интервью изданию Украина.ру Кимберли Лоу рассказала о позиции Вашингтона относительно конфликта на Украине, перспективах переговоров и роли народной дипломатии.— Госпожа Лоу, на прошедшем во Владивостоке форуме вы заявили, что Украина уже проиграла войну — конфликт следует завершать на условиях Москвы. Почему вы так считаете?— Правда в том, что Украина уже проиграла этот конфликт в военном и экономическом смысле. Продолжение боевых действий — это не борьба за победу, а попытка киевского режима удержаться у власти и сохранить личные финансовые потоки.Мое мнение разделяет множество моих коллег в Конгрессе и Госдепе — мы не можем бесконечно спонсировать проект, который обречен. Вооружение Киева лишь затягивает агонию и ведет к новым жертвам.Мир должен наступить на условиях, которые гарантируют безопасность и суверенные интересы России, потому что именно Россия отстаивает свои культурные и религиозные ценности, которые пытаются разрушить.— В Россию прибыли спецпосланники президента США Дональда Трампа — Кушнер и Уиткофф. Как вы оцениваете их усилия по перезапуску диалога?— Конечно, любая попытка перезапустить диалог — это позитивный шаг. Однако я бы не питала иллюзий. Ситуация на поле боя и так всем известна. Если американская сторона приедет в Москву с прежними подходами, требуя уступок от России, результаты переговоров будут под вопросом.— Могут ли ваши слова, прозвучавшие в России, на площадке ВЭФ, повлиять на понимание позиции России в США? Были ли вы услышаны?— Я уверена, что мои слова достигли цели. Я говорю то, что думает значительная часть американского истеблишмента, но боится сказать открыто из-за пропагандистского давления. Мы должны остановить эту безумную русофобию.Мои заявления, широко разошедшиеся по миру благодаря журналистам — это и есть пример, как работает народная дипломатия. Я использую свои контакты для налаживания диалога, и мой опыт показывает, что неафишируемые встречи и прямые заявления могут сдвинуть ситуацию с мертвой точки быстрее, чем официальные протоколы.— Что бы вы хотели сказать американским переговорщикам?— Я бы очень хотела, чтобы они принудили Киев к капитуляции. Всему миру ясно, что Украина проиграла, и завершать конфликт надо на условиях Москвы.Американским посланникам стоит понять простую вещь: мы не можем постоянно закрывать глаза на присутствие неонацистских группировок и на то, что мы сами неконтролируемо вооружили эту страну. Мы не можем делать вид, что не финансировали биологические лаборатории, сравнивая их деятельность с экспериментами времен Второй мировой войны.Европе и США пора проснуться, пока эта угроза не вышла из-под контроля окончательно. Это глобальный вызов, игнорировать его больше нельзя.

https://ukraina.ru/20260905/ukraina-ne-smozhet-protivostoyat-rossii-v-2027-godu-1083026137.html

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Татьяна Стоянович

интервью, россия, украина, сша, джаред кушнер, стив уиткофф, дональд трамп, украина.ру