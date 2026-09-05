Сколько кланов было у Брежнева? Стоякин и Млечин - о кадровой политике эпохи застоя
Казалось бы - причём тут синагога? В особенностях кадровой политики Леонида Ильича Брежнева в очередной передаче проекта "История: уроки и перемены" разбирались публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин и историк, писатель, журналист Леонид Млечин.
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