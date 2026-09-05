https://ukraina.ru/20260905/skolko-klanov-bylo-u-brezhneva-stoyakin-i-mlechin---o-kadrovoy-politike-epokhi-zastoya-1083026992.html

Сколько кланов было у Брежнева? Стоякин и Млечин - о кадровой политике эпохи застоя

Сколько кланов было у Брежнева? Стоякин и Млечин - о кадровой политике эпохи застоя - 05.09.2026 Украина.ру

Сколько кланов было у Брежнева? Стоякин и Млечин - о кадровой политике эпохи застоя

Казалось бы - причём тут синагога? В особенностях кадровой политики Леонида Ильича Брежнева в очередной передаче проекта "История: уроки и перемены" разбирались Украина.ру, 05.09.2026

2026-09-05T14:02

2026-09-05T14:02

2026-09-05T14:02

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Казалось бы - причём тут синагога? В особенностях кадровой политики Леонида Ильича Брежнева в очередной передаче проекта "История: уроки и перемены" разбирались публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин и историк, писатель, журналист Леонид Млечин.Не пропустите новый выпуск нашего проекта "История: уроки и перемены".В каждом выпуске мы разгадываем политические загадки, раскрываем исторические секреты и открываем новые страницы общей истории России и Украины.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, вера брежнева, василий стоякин, украина.ру, видео, видео