Сколько кланов было у Брежнева? Стоякин и Млечин - о кадровой политике эпохи застоя - 05.09.2026 Украина.ру
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Сколько кланов было у Брежнева? Стоякин и Млечин - о кадровой политике эпохи застоя
Сколько кланов было у Брежнева? Стоякин и Млечин - о кадровой политике эпохи застоя - 05.09.2026 Украина.ру
Сколько кланов было у Брежнева? Стоякин и Млечин - о кадровой политике эпохи застоя
Казалось бы - причём тут синагога? В особенностях кадровой политики Леонида Ильича Брежнева в очередной передаче проекта "История: уроки и перемены" разбирались Украина.ру, 05.09.2026
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Казалось бы - причём тут синагога? В особенностях кадровой политики Леонида Ильича Брежнева в очередной передаче проекта "История: уроки и перемены" разбирались публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин и историк, писатель, журналист Леонид Млечин.Не пропустите новый выпуск нашего проекта "История: уроки и перемены".В каждом выпуске мы разгадываем политические загадки, раскрываем исторические секреты и открываем новые страницы общей истории России и Украины.
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россия, украина, вера брежнева, василий стоякин, украина.ру, видео, видео
Россия, Украина, Вера Брежнева, Василий Стоякин, Украина.ру, Видео

Сколько кланов было у Брежнева? Стоякин и Млечин - о кадровой политике эпохи застоя

14:02 05.09.2026
 
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Казалось бы - причём тут синагога? В особенностях кадровой политики Леонида Ильича Брежнева в очередной передаче проекта "История: уроки и перемены" разбирались публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин и историк, писатель, журналист Леонид Млечин.

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В каждом выпуске мы разгадываем политические загадки, раскрываем исторические секреты и открываем новые страницы общей истории России и Украины.
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