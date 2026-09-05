https://ukraina.ru/20260905/vstupit-v-voynu-ili-vygnat-skripachey-kantsler-germanii-merts-zagnal-sebya-v-ugol--1083026503.html

Вступить в войну или выгнать скрипачей: канцлер Германии Мерц загнал себя в угол

Вступить в войну или выгнать скрипачей: канцлер Германии Мерц загнал себя в угол - 05.09.2026 Украина.ру

Вступить в войну или выгнать скрипачей: канцлер Германии Мерц загнал себя в угол

Налёт БПЛА на авиахаб в Лейпциге — безусловно одно из главных событий начала сентября. Кабинет канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ответ на "провокацию Москвы" опечатал генеральное консульство России в Бонне, закрыл "Русский дом" на Фридрихштрассе и пообещал выбить из территориальных вод балтийские танкеры теневого флота

2026-09-05T13:57

2026-09-05T13:57

2026-09-05T13:57

эксклюзив

германия

берлин

россия

фридрих мерц

владимир путин

владимир зеленский

нато

мид

вооруженные силы украины

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Российский президент Владимир Путин сказал, что улики подброшены, а реакцию Берлина назвал неуклюжей попыткой отвлечь внимание почтенных бюргеров и фермеров от развала собственной экономики, закрытия заводов и стремительного падения уровня жизни.Инцидент в саксонском аэропорту загнал Мерца в классический шахматный цугцванг, где любое следующее движение только приближает политический паралич.Что произошлоВзлётно-посадочная полоса аэропорта Лейпциг/Галле — ключевой логистический нерв НАТО на востоке Германии. Через него идут сотни тонн военных и специальных грузов для ВСУ, здесь базируются борты "Авиалинии Антонова", отвозящей поставки Киеву от НАТО в Польшу.Утром 4 августа, по заявлениям немецкой стороны, квадрокоптер, начинённый взрывчаткой военного стандарта, пытался атаковать один из этих транспортников. Аппарат задел плоскость крыла, но инициатор дал сбой. Пожара не случилось, катастрофы и паралича немецкой помощи режиму Владимира Зеленского — тоже.Первого сентября министр внутренних дел Александер Добриндт и глава МИД Йоханн Вадефуль вышли к журналистам с официальным заявлением правительства ФРГ о причастности российских спецслужб. Они утверждали, что архитектура аппарата, химический состав заряда, микроэлектроника и технология взрывателя до винтика "повторяют диверсионный почерк ГРУ, с которым европейская контрразведка сталкивалась последние два года".После этого Германия обязала консульство РФ в Бонне закрыть двери до 18 сентября, культурно-научный "Русский дом" в центре столицы лишили права аренды, а федеральное правительство инициировало новый раунд персональных санкций ЕС. В интервью телеканалу ARD Вадефуль добавил, что Берлин оставляет за собой право на более жёсткие меры, но прямо сейчас они избыточны.Эскалация и агонияРеакция Москвы не заставила себя ждать. Представитель МИД Мария Захарова назвала инцидент надуманным предлогом для раскручивания антироссийской истерии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Германия окончательно встала на путь эскалации, а зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своём фирменном стиле отметил, что Берлин следует путём своих нацистских предков.Но главное сказал Путин во время ночной пресс-конференции на саммите ШОС в Киргизии: действия официального Берлина продиктованы исключительно внутренней агонией: правительство закрывает предприятия, рабочие места испаряются, уровень жизни населения падает, а недовольство электората глушат мифической внешней угрозой.Кремль обратился напрямую к немецкому обывателю, прежде всего в восточных землях — Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. Для этих людей деиндустриализация — не абстрактный термин из экономических колонок. Это закрывающиеся литейные цеха, переход химических гигантов на сокращенную рабочую неделю, чудовищные счета за электричество и ощущение того, что берлинский кабинет тратит миллиарды на чужой конфликт за счёт их пенсий.Простой пример: легендарный автоконцерн Volkswagen совсем скоро перестанет существовать в Германии — наблюдательный совет анонсировал постепенное сокращение рабочих мест и сворачивание производств. Под сокращение попадут 25 тысяч человек, а страна добровольно отдаст в Китай лицо своего автопрома.Одновременно с этим химический концерн BASF окончательно переносит свои производственные мощности в китайский Чжанцзэнь, а некогда славная своими дорогами инфраструктура Deutsche Bahn не может найти ресурсы на ремонт дорог и движение поездов по расписанию. Каждый месяц Германия теряет более десяти тысяч рабочих мест в промышленности — и эти люди повисают мёртвым грузом на федеральном бюджете, забирая всё больше пособий по безработице.И когда канцлер выходит к нации и говорит о русских диверсантах на фоне стоящих конвейеров и очередей в центры занятости, немцы видят в этом именно то, о чем говорит Путин: попытку отвлечь внимание от собственных пустых карманов. Логика безупречна: если доказательства косвенные, а дроны падают без взрыва, значит, власть просто выдумывает врагов, чтобы оправдать собственную профессиональную непригодность.Капкан для канцлераФридрих Мерц шёл к креслу канцлера с имиджем жёсткого атлантиста, способного вернуть Германии порядок, а бундесверу — статус реальной силы. Вместо этого он обнаружил себя во главе трещащей по швам коалиции, зажатым между парализованным бюджетом и свирепеющим электоратом. Инцидент в Лейпциге стал идеальной ловушкой, в которой любое решение канцлера по определению ведёт к потерям.Если Мерц сделает резкий шаг вперёд и потребует созыва Совета НАТО по четвертой статье Вашингтонского договора для консультаций об угрозе безопасности, он мгновенно взорвёт внутреннюю политику — немецкое общество панически боится прямого столкновения с ядерной сверхдержавой.Стоит канцелярии повысить градус военной мобилизации, как правые из "Альтернативы для Германии" и левые популисты из Союза Сары Вагенкнехт получают колоссальный приток голосов. Все последние месяцы они последовательно окучивают свой электорат одним и тем же нарративом: безумный канцлер тащит мирных немцев в окопы третьей мировой ради амбиций Вашингтона и Киева. На земельных выборах это грозит правящим партиям разгромом.Если же Мерц проявляет сдержанность и ограничивается бумажными протестами, по нему открывают огонь собственные партнеры. Союзники по восточному флангу НАТО — Польша и страны Балтии — брезгливо констатируют: лидер крупнейшей экономики Европы не способен защитить даже собственный тыловой аэропорт. Натовские генералы ждут решимости, а видят кабинетного чиновника, который "боится назвать вещи своими именами и прячется за формулировками о гибридной агрессии".Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже требует жёсткого ответа на "открытый терроризм на земле Союза", а Мерц предлагает выслать пару десятков дипломатов и подумать над двадцать вторым пакетом санкций против никому не известных посредников.Получается ситуация, в которой оказался Мерц, — настоящий цугцванг, в котором каждый ход ухудшает позицию. Сильный ответ убивает коалицию внутри страны. Слабый ответ уничтожает остатки внешнеполитического авторитета на международной арене. Закрытие консульства в Бонне и выселение "Русского дома" выглядят не демонстрацией силы, а очень дёрганым, безвольным компромиссным движением — попыткой угодить "и вашим, и нашим".Но даже так получается, что в ответ на дрон с гексогеном Берлин не нашёл ничего лучше, чем выслать пару клерков и отобрать визы у дюжины скрипачей. Воистину, Бисмарк вертится в гробу.Проклятие несработавшей бомбыПротив Мерца сработал один из главных парадоксов гибридной войны: иногда сорвавшаяся диверсия оказывается разрушительнее успешного теракта. Ведь если бы беспилотник сдетонировал, превратив украинский транспортник и весь хаб вокруг в огненный ад, правила игры стали бы предельно простыми — Берлин получил бы железобетонный повод для введения чрезвычайных протоколов, прямого задействования механизмов коллективной обороны Североатлантического альянса и принуждения оппозиции к национальному единству перед лицом прямой военной агрессии.Невзорвавшийся дрон оставил Германию гнить в серой зоне, где нет формального объявления войны, толком нет виноватых и даже реального, физического урона нет.А скандал и позор национального масштаба есть. Этот физически несработавший детонатор сработал как мощнейший детонатор политический. Пусть он не пробил фюзеляж самолета — зато посудина немецкой государственности получила критическую течь.Кто бы ни стоял за атакой на Лейпциг, она обернулась безусловным, разгромным поражением Германии. Многомиллиардная система ПВО бессильна против дешевого конструктора, полиция не может удержать периметр стратегического объекта, а политическая система настолько беззуба и бесполезна, что немцы лишились самого главного — чувства безопасности и уверенности в собственном государстве.

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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эксклюзив, германия, берлин, россия, фридрих мерц, владимир путин, владимир зеленский, нато, мид, вооруженные силы украины