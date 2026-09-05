https://ukraina.ru/20260905/detyam-tetsekashnikov-pridetsya-familii-menyat-eksperty-i-politiki-o-sudbe-ukrainy-1083031685.html

"Детям тэцэкашников придется фамилии менять": эксперты и политики о судьбе Украины

"Детям тэцэкашников придется фамилии менять": эксперты и политики о судьбе Украины - 05.09.2026 Украина.ру

"Детям тэцэкашников придется фамилии менять": эксперты и политики о судьбе Украины

В экспертном сообществе обсуждают, чем аукнется стране угрозы Владимира Зеленского терактами в российском небе и думают о том, остались ли ещё шансы на мир

2026-09-05T18:15

2026-09-05T18:15

2026-09-05T18:16

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россия

запад

владимир зеленский

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андрей золотарев

сбу

верховная рада

цру

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Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук напомнил, что он давно определил Зеленского как международного террориста. Поэтому в случае с угрозой нанесения ударов по гражданской авиации "ничего нового не происходит"."Зеленский продолжает действовать в рамках своей "стратегии" – постоянного повышения ставок. Я неоднократно говорил: эскалация для Зеленского – это прямой инструмент политического и физического выживания. Чем ближе возможность переговоров, чем сильнее усталость украинского общества от войны, чем громче звучит требование остановить кровопролитие –тем выше необходимо поднять ставки", – написал политик в своем Telegram-канале.Он добавил, что "задача Зеленского предельно понятна: не позволить войне остановиться", при этом "украинцы по-прежнему остаются живым щитом для Зеленского и его камарильи".Задача Зеленского, по мнению политика, – поднять ставки настолько высоко, чтобы вернуться к мирным переговорам было практически невозможно.Дмитрук подчеркнул, что Зеленского необходимо остановить даже не ради России."Это интерес Запада! Да-да! Именно Запада! Россия выстоит и выдержит. А вот европейская часть Запада – вряд ли. Здравомыслящие люди на Западе должны понимать: Зеленский – это ракеты на их семьи", - написал народный депутат. Он подчеркнул, что "в окончании войны в Украине должно быть заинтересовано уже огромное количество людей - во имя собственной жизни, даже если им плевать на Украину".Чего ждать киевскому режиму от западных партнеров-покровителей?Сигналы противоречивы.Президент США Дональд Трамп в интервью GB News выразил надежду на то, что можно добиться завершения конфликта. Ранее он во время мероприятия в Овальном кабинете заявил, что знает о видеозаписях, на которых показано, как украинские военкомы проводят насильственную мобилизацию, просто похищая людей с улиц – "очень много о них слышал".Трамп также сказал, что он готов встретиться с президентом России и хочет сделать это, когда конфликт будет подходить к концу. Что касается урегулирования, то его спецпредставители доставят в Москву соответствующие предложения.Что все это значит?Трамп устал и разражён, а Киев этому раздражению еще и помогает, считает полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков.В эфире интернет-канала Politeka он пояснил, что американское посольство в Киеве каждую ночь отправляет шифровки о делах на Украине. А тут какие дела – то перестрелка между спецслужбами, то покушения, то еще что-то в таком же духе.В связи с этим партнеры что-то предпринимают. Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву – не просто так, это, как говорится, уже разведпризнак. И недавняя встреча министров финансов РФ и США Антона Силуанова и Скотта Бессента, все это звенья одной цепи, сказал эксперт.Однако, по словам Старикова, в настоящее время эскалация только нарастает. И сложно сказать, чем это закончится.Призраки УНРМожет закончиться совсем плохо, и не только в результате эскалации на фронте, но и по внутренним причинам, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. Так он прокомментировал в эфире интернет-канала "Дикий Live" недавний инцидент – перестрелку между сотрудниками ГУР и СБУ в Киеве.Понятно, что государство дает таким организациям лицензию на убийство, лицензию на взаимодействие с криминальными структурами, "но, когда этими же методами начинают работать внутри страны, естественно, возникает вопрос", подчеркнул эксперт.По его мнению, "подобные вещи начинают попахивать призраками УНР". А чем закончилась короткая история УНР, известно.Эксперт также высказался о методах и о сути проводимой на Украине насильственной мобилизации. По его словам, это и способ расправляться с неугодными, есть примеры, но это и грандиозный коррупционный аттракцион, когда украинцам буквально предлагают делать выбор – "кошелёк или жизнь".Главные выгодополучатели этого "аттракциона" сидят где-то наверху, а вот крайними потом сделают тех же сотрудников ТЦК (аналог военкомата – Ред.)."Вот на ком будут вымещать обиду, злобу. Не исключены и суды Линча спустя некоторое время, когда вернутся с фронта те, кого они туда отправили. И боюсь, что детям многих тэцэкашников придется фамилии менять", – предостерёг Золотарёв.В заключение – все же о возможности мира. Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что шансы на урегулирование конфликта на Украине, на его взгляд, есть. При этом, по словам российского лидера, договариваться, прежде всего, должны Москва и Киев, а другие страны могут этому помочь.На эту тему - Дмитрий Киселев: Жители Украины будут благодарить Россию за то, что она избавила их от режима Зеленского https://ukraina.ru/20260903/1082996187.html

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эксклюзив, украина, россия, запад, владимир зеленский, дональд трамп, андрей золотарев, сбу, верховная рада, цру