https://ukraina.ru/20260905/a-budet-li-mir-uitkoff-i-kushner-prileteli-v-moskvu-kreml-obyavil-rezhim-tishiny-itogi-5-sentyabrya-1083029966.html

А будет ли мир? Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, Кремль объявил режим тишины. Итоги 5 сентября

А будет ли мир? Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, Кремль объявил режим тишины. Итоги 5 сентября - 05.09.2026 Украина.ру

А будет ли мир? Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, Кремль объявил режим тишины. Итоги 5 сентября

Президент России Владимир Путин распорядился на трое суток прекратить удары по Киеву — "с полуночи сегодня", сообщил 5 сентября 2026 года Дмитрий Песков. Решение связано с подготовкой и проведением встреч американских переговорщиков в украинской столице. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-09-05T18:00

2026-09-05T18:00

2026-09-05T18:00

эксклюзив

россия

москва

владимир зеленский

киев

стив уиткофф

украина.ру

внуково

джаред кушнер

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Этот шаг стал ответом на информационную вакханалию, которую Киев устроил вокруг визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Ещё 4 сентября Зеленский пообещал воздержаться от воздушных ударов, пока американцы в России, и потребовал от Москвы "ответной тишины". Украинские СМИ к вечеру уже писали о "прекращении огня" с 5 по 8 сентября — на земле, в воздухе и на море.Вот только ночью, по данным Минобороны России, на российскую территорию полетели 53 ударных беспилотника. Так выглядело "перемирие" со стороны его авторов.Когда бои продолжились, начались объяснения. Глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов* признал: перемирие было предложением Путину, "на которое тот не отреагировал". А утром 5 сентября Зеленский пригрозил "скорректировать операцию":"Мы зафиксировали этот шаг и на следующей неделе соответствующим образом скорректируем нашу операцию в отношении российского воздушного пространства, которое стало опасным из-за присутствия беспилотников и ракет в небе", — заявил глава киевского режима.И вот теперь Россия публично объявила паузу. Киев поставлен в тупик: нечем оправдываться, нечего требовать. Путин дал три дня тишины — и теперь Зеленскому придется объяснять, почему он сам не может сделать то же самое. И почему украинские дроны продолжают лететь на российские города.Украинское издание "Страна" уже сообщило: слухи о трехдневном "режиме тишины" были намеренно вброшены Киевом перед визитом американских переговорщиков. По мнению аналитиков, это сделано для манипуляции мнением делегации США.Переговорщики Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в МосквуСпецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву. Самолет приземлился во "Внуково", гостей встречал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Около 13:15 их кортеж выехал из аэропорта в сторону центра столицы.Трамп ранее заявлял, что у его эмиссаров есть предложение по прекращению конфликта. Но содержание оставил при себе. Однако Дмитрий Песков охладил ожидания:"Вчера сам Трамп сказал, что речи о новых идеях не идет. Это было заявление президента США", — ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов.После Москвы Уиткофф и Кушнер отправятся в Киев. Вашингтон обращался к обеим сторонам с просьбой снизить интенсивность боевых действий на период визита.Показательный момент: Россия обеспечила тишину. А вот способен ли Киев на такой же жест — большой вопрос. И именно этот вопрос теперь висит в воздухе. Путин сделал ход, который переговорщики не смогут проигнорировать. А Зеленский — наоборот — загнан в угол. Его "мирные инициативы" оказались пустыми, а ответ Москвы — конкретным и публичным. И теперь именно Киев должен объяснять, почему дроны продолжают лететь, пока Россия держит паузу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*признан террористом и экстремистом в РФ

https://ukraina.ru/20260905/v-kremle-raskryli-datu-peregovorov-putina-so-spetsposlannikami-trampa-1083027245.html

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эксклюзив, россия, москва, владимир зеленский, киев, стив уиткофф, украина.ру, внуково, джаред кушнер