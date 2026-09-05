https://ukraina.ru/20260905/a-budet-li-mir-uitkoff-i-kushner-prileteli-v-moskvu-kreml-obyavil-rezhim-tishiny-itogi-5-sentyabrya-1083029966.html
А будет ли мир? Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, Кремль объявил режим тишины. Итоги 5 сентября
А будет ли мир? Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, Кремль объявил режим тишины. Итоги 5 сентября - 05.09.2026 Украина.ру
А будет ли мир? Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, Кремль объявил режим тишины. Итоги 5 сентября
Президент России Владимир Путин распорядился на трое суток прекратить удары по Киеву — "с полуночи сегодня", сообщил 5 сентября 2026 года Дмитрий Песков. Решение связано с подготовкой и проведением встреч американских переговорщиков в украинской столице. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-09-05T18:00
2026-09-05T18:00
2026-09-05T18:00
эксклюзив
россия
москва
владимир зеленский
киев
стив уиткофф
украина.ру
внуково
джаред кушнер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072557800_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_9e3846c29471969cf28558807ff090e3.jpg
Этот шаг стал ответом на информационную вакханалию, которую Киев устроил вокруг визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Ещё 4 сентября Зеленский пообещал воздержаться от воздушных ударов, пока американцы в России, и потребовал от Москвы "ответной тишины". Украинские СМИ к вечеру уже писали о "прекращении огня" с 5 по 8 сентября — на земле, в воздухе и на море.Вот только ночью, по данным Минобороны России, на российскую территорию полетели 53 ударных беспилотника. Так выглядело "перемирие" со стороны его авторов.Когда бои продолжились, начались объяснения. Глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов* признал: перемирие было предложением Путину, "на которое тот не отреагировал". А утром 5 сентября Зеленский пригрозил "скорректировать операцию":"Мы зафиксировали этот шаг и на следующей неделе соответствующим образом скорректируем нашу операцию в отношении российского воздушного пространства, которое стало опасным из-за присутствия беспилотников и ракет в небе", — заявил глава киевского режима.И вот теперь Россия публично объявила паузу. Киев поставлен в тупик: нечем оправдываться, нечего требовать. Путин дал три дня тишины — и теперь Зеленскому придется объяснять, почему он сам не может сделать то же самое. И почему украинские дроны продолжают лететь на российские города.Украинское издание "Страна" уже сообщило: слухи о трехдневном "режиме тишины" были намеренно вброшены Киевом перед визитом американских переговорщиков. По мнению аналитиков, это сделано для манипуляции мнением делегации США.Переговорщики Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в МосквуСпецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву. Самолет приземлился во "Внуково", гостей встречал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Около 13:15 их кортеж выехал из аэропорта в сторону центра столицы.Трамп ранее заявлял, что у его эмиссаров есть предложение по прекращению конфликта. Но содержание оставил при себе. Однако Дмитрий Песков охладил ожидания:"Вчера сам Трамп сказал, что речи о новых идеях не идет. Это было заявление президента США", — ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов.После Москвы Уиткофф и Кушнер отправятся в Киев. Вашингтон обращался к обеим сторонам с просьбой снизить интенсивность боевых действий на период визита.Показательный момент: Россия обеспечила тишину. А вот способен ли Киев на такой же жест — большой вопрос. И именно этот вопрос теперь висит в воздухе. Путин сделал ход, который переговорщики не смогут проигнорировать. А Зеленский — наоборот — загнан в угол. Его "мирные инициативы" оказались пустыми, а ответ Москвы — конкретным и публичным. И теперь именно Киев должен объяснять, почему дроны продолжают лететь, пока Россия держит паузу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*признан террористом и экстремистом в РФ
https://ukraina.ru/20260905/v-kremle-raskryli-datu-peregovorov-putina-so-spetsposlannikami-trampa-1083027245.html
россия
москва
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072557800_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_9055108493b042e6aaab6722d87c41a6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, россия, москва, владимир зеленский, киев, стив уиткофф, украина.ру, внуково, джаред кушнер
Эксклюзив, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Киев, Стив Уиткофф, Украина.ру, Внуково, Джаред Кушнер
А будет ли мир? Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, Кремль объявил режим тишины. Итоги 5 сентября
Президент России Владимир Путин распорядился на трое суток прекратить удары по Киеву — "с полуночи сегодня", сообщил 5 сентября 2026 года Дмитрий Песков. Решение связано с подготовкой и проведением встреч американских переговорщиков в украинской столице. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Этот шаг стал ответом на информационную вакханалию, которую Киев устроил вокруг визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Ещё 4 сентября Зеленский пообещал воздержаться от воздушных ударов, пока американцы в России, и потребовал от Москвы "ответной тишины". Украинские СМИ к вечеру уже писали о "прекращении огня" с 5 по 8 сентября — на земле, в воздухе и на море.
Вот только ночью, по данным Минобороны России, на российскую территорию полетели 53 ударных беспилотника. Так выглядело "перемирие" со стороны его авторов.
Когда бои продолжились, начались объяснения. Глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов* признал: перемирие было предложением Путину, "на которое тот не отреагировал". А утром 5 сентября Зеленский пригрозил "скорректировать операцию":
"Мы зафиксировали этот шаг и на следующей неделе соответствующим образом скорректируем нашу операцию в отношении российского воздушного пространства, которое стало опасным из-за присутствия беспилотников и ракет в небе", — заявил глава киевского режима.
И вот теперь Россия публично объявила паузу. Киев поставлен в тупик: нечем оправдываться, нечего требовать. Путин дал три дня тишины — и теперь Зеленскому придется объяснять, почему он сам не может сделать то же самое. И почему украинские дроны продолжают лететь на российские города.
Украинское издание "Страна" уже сообщило: слухи о трехдневном "режиме тишины" были намеренно вброшены Киевом перед визитом американских переговорщиков. По мнению аналитиков, это сделано для манипуляции мнением делегации США.
Переговорщики Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву. Самолет приземлился во "Внуково", гостей встречал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Около 13:15 их кортеж выехал из аэропорта в сторону центра столицы.
Трамп ранее заявлял, что у его эмиссаров есть предложение по прекращению конфликта. Но содержание оставил при себе. Однако Дмитрий Песков охладил ожидания:
"Вчера сам Трамп сказал, что речи о новых идеях не идет. Это было заявление президента США", — ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов.
После Москвы Уиткофф и Кушнер отправятся в Киев. Вашингтон обращался к обеим сторонам с просьбой снизить интенсивность боевых действий на период визита.
Показательный момент: Россия обеспечила тишину. А вот способен ли Киев на такой же жест — большой вопрос. И именно этот вопрос теперь висит в воздухе. Путин сделал ход, который переговорщики не смогут проигнорировать.
А Зеленский — наоборот — загнан в угол. Его "мирные инициативы" оказались пустыми, а ответ Москвы — конкретным и публичным. И теперь именно Киев должен объяснять, почему дроны продолжают лететь, пока Россия держит паузу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
*признан террористом и экстремистом в РФ