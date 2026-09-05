Разоблачения в Венеции, Шекспир в Полтаве, Потап с Настей в шоке - 05.09.2026 Украина.ру
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Разоблачения в Венеции, Шекспир в Полтаве, Потап с Настей в шоке
Разоблачения в Венеции, Шекспир в Полтаве, Потап с Настей в шоке - 05.09.2026 Украина.ру
Разоблачения в Венеции, Шекспир в Полтаве, Потап с Настей в шоке
В культурном мире сейчас обсуждают два главных события — открытие Венецианского кинофестиваля и памятник Шекспиру в Полтаве.
2026-09-05T11:44
2026-09-05T11:51
эксклюзив
украина
полтава
россия
потап
владимир зеленский
тарас шевченко
the guardian
министерство культуры
вооруженные силы украины
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Мы тоже не остаемся в стороне и расскажем, что 2 сентября на острове Лидо стартовал 83-й Венецианский кинофорум. Уже традиционно большая часть внимания отдается не столько фильмам и гостям красной дорожки, cколько политическим скандалам вокруг мероприятия и программы смотра.Запевалы тут — украинцы. Минкульт страны уже выразил претензии к организаторам фестиваля из-за включения в программу фильма российского режиссера Ильи Хржановского (признан в России иноагентом) о физике Льве Ландау в исполнении Теодора Курентзиса.«Борцы за чистоту европейского кино» подняли шум, что фильм «Дау» продвигает кремлевские нарративы, оплаченные российским же олигархом Сергеем Адоньевым, находящимся под санкциями. Но, пожалуй, впервые за все годы конфликта украинские цензоры европейского кино получили отлуп.Директор фестиваля Альберто Барбера назвал «Дау» произведением антитоталитарной направленности, которому самое место на Венецианском фестивале, отстаивающем свободу творчества. Ну, и напомнил Украине о ее борьбе против тоталитаризма на майдане.Еще смешней выступления рупоров киевского режима против фильма российского режиссера выглядит потому, что на Венецианском кинофоруме Украина представляет документалку «Бог смеется» об ужасах тоталитарного режима в УССР, где «запрещали мову и расстреливали за вышиванку».Впрочем, страсти вокруг «Дау» отошли на второй план, как только в конкурсную программу был включен фильм «NAZA», снятый израильскими документалистами Ювалем Абраамом и Рахель Шор. Напомним, их лента «Нет другой земли» получила «Оскар» в 2025 году.Новая же картина «детально раскрывает системы, стоящие за спланированным массовым уничтожением палестинского гражданского населения в секторе Газа».Продюсером фильма выступил британский режиссер Джонатан Глейзер, а в производстве участвовала газета The Guardian. Таким образом, вокруг фильма сформировалась заметная международная связка: израильские документалисты, британский кинематограф и крупное западное СМИ.Она говорит о том, что тема войны в Газе, политической ответственности Израиля и роли западных стран и медиа в этом конфликте будут определять повестку еще многих фестивалей. Потому что уже четко прослеживается фиксация, через инструменты кино, масштабного международного конфликта с геноцидом в конце.Интересно, как быстро в программах европейских и американских фестивалей появятся аналогичные фильмы об украинской войне и ее спонсорах? И будут ли они осуждены «мастерами кинокамеры» так же, как израильские «ястребы»? Или же Европа не рискнет разоблачать через кинематографические приемы бывшего актера Зеленского и его клику?Скажем лишь одно: у таких кинолент, если они даже появятся, не будет британских режиссеров и продюсеров.Кстати, сам фестиваль открылся фильмом «Чернила» Дэнни Бойла, который показал механику взлета издания The Sun (да и в целом западной прессы) через создание рычагов массового медиавкуса.В 1969 году Руперт Мёрдок получает убыточную газету, а редактор Ларри Лэмб превращает её в медиахит, сделав ставку на то, что гарантированно захватывает внимание массовой аудитории: секс, скандалы, нарушения табу, сенсации и популизм.Обнажённые фото на страницах газеты, разговоры о сексе становятся не просто содержанием, а превращаются в технологию привлечения аудитории. Сначала газета учится продавать внимание через низменные человеческие импульсы, а затем конвертирует это внимание во влияние.«Чернила» стоит воспринимать не только как фильм о газете Мёрдока, а и как препарирование медиасистемы, которая научилась превращать человеческие инстинкты (не только секс, но и стадный порыв, желание доминировать над другими) в общественное влияние. Достаточно вспомнить, как разжигали через СМИ украинские майданы, прибалтийскую русофобию, европейскую ненависть к России…В общем, полезное зрелище для всех, кто хочет понять, как работает и что может пропаганда.И еще немного о Британии, но уже в разрезе Украины. Там, в Полтаве, на скорую руку соорудили памятник Вильяму нашему Шекспиру и торжественно открыли его ко Дню знаний в Ботаническом саду. Причём Шекспир получился у них похожим то ли на забулдыгу с пьяными глазами, то ли на искаженного Тараса Шевченко.Некоторые даже предположили, что бюст английского драматурга переделали из памятника Кобзарю, тем более, подобное — в украинском стиле: в начале декоммунизации многие памятники Ленину были отрихтованы в Тараса Шевченко.Но у памятника автору «Гамлета» быстро нашелся автор — скульптор Ярослав Шкарута. Он изваял Шекспира всего за неделю и отбивается от нападок тем, что прижизненных изображений английского поэта и драматурга не сохранилось. Вот и пришлось включить воображение, которое привело к тому, что одни сравнивают полтавского Шекспира с куклой Чаки из фильма ужасов, другие — с садовым гномом…Но это для полтавских властей и британских спонсоров не важно. Главное, чтоб не русский поэт Пушкин, на месте снесенного памятника которому и установили первый на Украине бюст британского культурного гения.Возле него уже успел отметиться экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Залужный, который назвал пародию на Шекспира очередным культурным мостом между Лондоном и Киевом и выразил надежду на то, что гуманитарное проникновение Британии в Украину станет еще глубже, а украинская молодежь станет заучивать наизусть строки из «Короля Лира», а не из пушкинской «Полтавы».Нужно сказать, подобная ползучая замена уже отторгает от Украины многих творческих людей, прежде всего — молодых, которых Залужный видит читающими Шекспира в оригинале.Пощечиной такой политике стал, к примеру, отъезд финалистки прошлого национального отбора на «Детское Евровидение» Марии Свизовой. Юная певица уехала из Одессы в Москву и сразу получила в спину залп ненависти.После того, как в социальных сетях были обнаружены кадры, на которых исполнительница находится в столице России, а также после ее публикаций нового ролика, снятого в московской «Академии талантов KRB», толпы националистов набросились на мать девочки и начали их травить.Дело в том, что женщина является основательницей Music Studio by VEL в Одессе, где обучает детей вокалу, игре на фортепиано и сольфеджио. И сейчас разгневанные «одэсьци» требуют лишить ее возможности музыкального преподавания и выгнать с Украины под крики «чемодан-вокзал-Россия». Несмотря на то, что Ольга Великая много лет работает с талантливыми украинскими детьми, готовит их к выступлениям и конкурсам, а также участвует со своими воспитанниками в музыкальных проектах на Украине. Но такие профессионалы стране не нужны: куда больше востребованы покорные «пожиратели» чужой культуры.Под аналогичный каток попал и рэпер Потап. Патриотичная публика потребовала отобрать у него звание заслуженного артиста Украины. Музыканта обвинили в том, что он разговаривает на русском языке и тем самым якобы демонстрирует пренебрежение к украинскому.Мы уже писали, что Потап и Настя Каменских опубликовали в соцсетях шуточное видео, в котором в издевательской форме прокомментировали ограничения на использование русского языка на Украине. И сразу же им прилетела ответка от культурных цензоров — петиция о лишении государственных регалий, а конфликт из языкового спора немедленно превратился в публичную кампанию травли артистов.В инструмент «кнута и пряника» также превратилась система госнаград: их теперь выдают не за творческие заслуги, а за подпевание идеологическим нарративам режима Зеленского.
https://ukraina.ru/20250916/izrailskaya-armiya-unichtozhila-istoricheskuyu-mechet-xiii-veka-v-sektore-gaza-1068764551.html
https://ukraina.ru/20260528/na-ukraine-sobak-prepodnosyat-patriotami-i-zhertvami-agressii-1079527755.html
https://ukraina.ru/20260903/potap-nastya-i-yazykovoy-genotsid-na-ukraine-svidomye-patrioty-nachali-massovo-pereobuvatsya-1082999122.html
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Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, полтава, россия, потап, владимир зеленский, тарас шевченко, the guardian, министерство культуры, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Украина, Полтава, Россия, Потап, Владимир Зеленский, Тарас Шевченко, The Guardian, Министерство культуры, Вооруженные силы Украины

Разоблачения в Венеции, Шекспир в Полтаве, Потап с Настей в шоке

11:44 05.09.2026 (обновлено: 11:51 05.09.2026)
 
© Алексей Потапенко/Инстаграм / Перейти в фотобанкПотап и Каменских
Потап и Каменских
© Алексей Потапенко/Инстаграм
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Елена Кирюшкина
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В культурном мире сейчас обсуждают два главных события — открытие Венецианского кинофестиваля и памятник Шекспиру в Полтаве.
Мы тоже не остаемся в стороне и расскажем, что 2 сентября на острове Лидо стартовал 83-й Венецианский кинофорум. Уже традиционно большая часть внимания отдается не столько фильмам и гостям красной дорожки, cколько политическим скандалам вокруг мероприятия и программы смотра.
Запевалы тут — украинцы. Минкульт страны уже выразил претензии к организаторам фестиваля из-за включения в программу фильма российского режиссера Ильи Хржановского (признан в России иноагентом) о физике Льве Ландау в исполнении Теодора Курентзиса.
«Борцы за чистоту европейского кино» подняли шум, что фильм «Дау» продвигает кремлевские нарративы, оплаченные российским же олигархом Сергеем Адоньевым, находящимся под санкциями. Но, пожалуй, впервые за все годы конфликта украинские цензоры европейского кино получили отлуп.
Директор фестиваля Альберто Барбера назвал «Дау» произведением антитоталитарной направленности, которому самое место на Венецианском фестивале, отстаивающем свободу творчества. Ну, и напомнил Украине о ее борьбе против тоталитаризма на майдане.
Еще смешней выступления рупоров киевского режима против фильма российского режиссера выглядит потому, что на Венецианском кинофоруме Украина представляет документалку «Бог смеется» об ужасах тоталитарного режима в УССР, где «запрещали мову и расстреливали за вышиванку».
Впрочем, страсти вокруг «Дау» отошли на второй план, как только в конкурсную программу был включен фильм «NAZA», снятый израильскими документалистами Ювалем Абраамом и Рахель Шор. Напомним, их лента «Нет другой земли» получила «Оскар» в 2025 году.
Израильская армия разрушила мечеть Аль-Айбики на западе Газы - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
16 сентября 2025, 22:17
Израильская армия уничтожила историческую мечеть XIII века в секторе ГазаВ результате авиационного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью разрушена мечеть Аль-Айбики, являвшаяся архитектурным памятником XIII века. Об этом сообщил 16 сентября телеграм-канал Украина.ру
Новая же картина «детально раскрывает системы, стоящие за спланированным массовым уничтожением палестинского гражданского населения в секторе Газа».
Продюсером фильма выступил британский режиссер Джонатан Глейзер, а в производстве участвовала газета The Guardian. Таким образом, вокруг фильма сформировалась заметная международная связка: израильские документалисты, британский кинематограф и крупное западное СМИ.
Она говорит о том, что тема войны в Газе, политической ответственности Израиля и роли западных стран и медиа в этом конфликте будут определять повестку еще многих фестивалей. Потому что уже четко прослеживается фиксация, через инструменты кино, масштабного международного конфликта с геноцидом в конце.
Интересно, как быстро в программах европейских и американских фестивалей появятся аналогичные фильмы об украинской войне и ее спонсорах? И будут ли они осуждены «мастерами кинокамеры» так же, как израильские «ястребы»? Или же Европа не рискнет разоблачать через кинематографические приемы бывшего актера Зеленского и его клику?
Скажем лишь одно: у таких кинолент, если они даже появятся, не будет британских режиссеров и продюсеров.
Кстати, сам фестиваль открылся фильмом «Чернила» Дэнни Бойла, который показал механику взлета издания The Sun (да и в целом западной прессы) через создание рычагов массового медиавкуса.
В 1969 году Руперт Мёрдок получает убыточную газету, а редактор Ларри Лэмб превращает её в медиахит, сделав ставку на то, что гарантированно захватывает внимание массовой аудитории: секс, скандалы, нарушения табу, сенсации и популизм.
Обнажённые фото на страницах газеты, разговоры о сексе становятся не просто содержанием, а превращаются в технологию привлечения аудитории. Сначала газета учится продавать внимание через низменные человеческие импульсы, а затем конвертирует это внимание во влияние.
«Чернила» стоит воспринимать не только как фильм о газете Мёрдока, а и как препарирование медиасистемы, которая научилась превращать человеческие инстинкты (не только секс, но и стадный порыв, желание доминировать над другими) в общественное влияние. Достаточно вспомнить, как разжигали через СМИ украинские майданы, прибалтийскую русофобию, европейскую ненависть к России…
- РИА Новости, 1920, 28.05.2026
28 мая, 13:21
Украинские пропагандисты лепят из собак "патриотов" и "жертв агрессии"Украинская пресса преподносит собак как политически лояльных к нынешнему киевскому режиму и жертв "российской агрессии". Издание Украина.ру 28 мая обращает внимание на несколько последних характерных новостей в украинских СМИ
В общем, полезное зрелище для всех, кто хочет понять, как работает и что может пропаганда.
И еще немного о Британии, но уже в разрезе Украины. Там, в Полтаве, на скорую руку соорудили памятник Вильяму нашему Шекспиру и торжественно открыли его ко Дню знаний в Ботаническом саду. Причём Шекспир получился у них похожим то ли на забулдыгу с пьяными глазами, то ли на искаженного Тараса Шевченко.
Некоторые даже предположили, что бюст английского драматурга переделали из памятника Кобзарю, тем более, подобное — в украинском стиле: в начале декоммунизации многие памятники Ленину были отрихтованы в Тараса Шевченко.
Но у памятника автору «Гамлета» быстро нашелся автор — скульптор Ярослав Шкарута. Он изваял Шекспира всего за неделю и отбивается от нападок тем, что прижизненных изображений английского поэта и драматурга не сохранилось. Вот и пришлось включить воображение, которое привело к тому, что одни сравнивают полтавского Шекспира с куклой Чаки из фильма ужасов, другие — с садовым гномом…
Но это для полтавских властей и британских спонсоров не важно. Главное, чтоб не русский поэт Пушкин, на месте снесенного памятника которому и установили первый на Украине бюст британского культурного гения.
Возле него уже успел отметиться экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Залужный, который назвал пародию на Шекспира очередным культурным мостом между Лондоном и Киевом и выразил надежду на то, что гуманитарное проникновение Британии в Украину станет еще глубже, а украинская молодежь станет заучивать наизусть строки из «Короля Лира», а не из пушкинской «Полтавы».
Нужно сказать, подобная ползучая замена уже отторгает от Украины многих творческих людей, прежде всего — молодых, которых Залужный видит читающими Шекспира в оригинале.
Пощечиной такой политике стал, к примеру, отъезд финалистки прошлого национального отбора на «Детское Евровидение» Марии Свизовой. Юная певица уехала из Одессы в Москву и сразу получила в спину залп ненависти.
После того, как в социальных сетях были обнаружены кадры, на которых исполнительница находится в столице России, а также после ее публикаций нового ролика, снятого в московской «Академии талантов KRB», толпы националистов набросились на мать девочки и начали их травить.
Дело в том, что женщина является основательницей Music Studio by VEL в Одессе, где обучает детей вокалу, игре на фортепиано и сольфеджио. И сейчас разгневанные «одэсьци» требуют лишить ее возможности музыкального преподавания и выгнать с Украины под крики «чемодан-вокзал-Россия». Несмотря на то, что Ольга Великая много лет работает с талантливыми украинскими детьми, готовит их к выступлениям и конкурсам, а также участвует со своими воспитанниками в музыкальных проектах на Украине. Но такие профессионалы стране не нужны: куда больше востребованы покорные «пожиратели» чужой культуры.
Под аналогичный каток попал и рэпер Потап. Патриотичная публика потребовала отобрать у него звание заслуженного артиста Украины. Музыканта обвинили в том, что он разговаривает на русском языке и тем самым якобы демонстрирует пренебрежение к украинскому.
Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День первый - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
3 сентября, 22:11
Потап, Настя и "языковой геноцид" на Украине: "свидомые патриоты" начали массово переобуватьсяИзвестные украинские артисты Потап и Настя Каменских записали видео, в котором потешаются над украинским режимом "языкового геноцида". Казалось бы, в это невозможно поверить — посягнули, можно сказать, на святое!
Мы уже писали, что Потап и Настя Каменских опубликовали в соцсетях шуточное видео, в котором в издевательской форме прокомментировали ограничения на использование русского языка на Украине. И сразу же им прилетела ответка от культурных цензоров — петиция о лишении государственных регалий, а конфликт из языкового спора немедленно превратился в публичную кампанию травли артистов.
В инструмент «кнута и пряника» также превратилась система госнаград: их теперь выдают не за творческие заслуги, а за подпевание идеологическим нарративам режима Зеленского.
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ЭксклюзивУкраинаПолтаваРоссияПотапВладимир ЗеленскийТарас ШевченкоThe GuardianМинистерство культурыВооруженные силы Украины
 
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