https://ukraina.ru/20260905/putin-prikazal-ne-nanosit-udary-po-kievu-v-techenie-trkh-sutok-1083028026.html

Путин приказал не наносить удары по Киеву в течение трёх суток

Путин приказал не наносить удары по Киеву в течение трёх суток - 05.09.2026 Украина.ру

Путин приказал не наносить удары по Киеву в течение трёх суток

Президент России Владимир Путин дал указание с полуночи 5 сентября в течение трёх суток не наносить удары по Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

2026-09-05T15:48

2026-09-05T15:48

2026-09-05T15:48

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"Верховный главнокомандующий президент Владимир Путин дал указание на трое суток, начиная с 12 часов ночи сегодня, не наносить удары по Киеву", — сказал он.Решение связано с подготовкой и проведением в украинской столице контактов американских переговорщиков. Сегодня спецборт ВВС США со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером приземлился во Внуково. Об этом – в материале Москва принимает эмиссаров Трампа Больше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киев, россия, москва, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, ввс, внуково