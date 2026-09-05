Путин приказал не наносить удары по Киеву в течение трёх суток - 05.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260905/putin-prikazal-ne-nanosit-udary-po-kievu-v-techenie-trkh-sutok-1083028026.html
Путин приказал не наносить удары по Киеву в течение трёх суток
Путин приказал не наносить удары по Киеву в течение трёх суток - 05.09.2026 Украина.ру
Путин приказал не наносить удары по Киеву в течение трёх суток
Президент России Владимир Путин дал указание с полуночи 5 сентября в течение трёх суток не наносить удары по Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
2026-09-05T15:48
2026-09-05T15:48
новости
киев
россия
москва
владимир путин
стив уиткофф
джаред кушнер
ввс
внуково
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082359128_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_dcda49a21838be1c5d3d8c7ef9585705.jpg
"Верховный главнокомандующий президент Владимир Путин дал указание на трое суток, начиная с 12 часов ночи сегодня, не наносить удары по Киеву", — сказал он.Решение связано с подготовкой и проведением в украинской столице контактов американских переговорщиков. Сегодня спецборт ВВС США со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером приземлился во Внуково. Об этом – в материале Москва принимает эмиссаров Трампа Больше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
киев
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082359128_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_5fdf4424fd92d3562c640a218d3e358a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, москва, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, ввс, внуково
Новости, Киев, Россия, Москва, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, ВВС, Внуково

Путин приказал не наносить удары по Киеву в течение трёх суток

15:48 05.09.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Бурятию
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Бурятию - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент России Владимир Путин дал указание с полуночи 5 сентября в течение трёх суток не наносить удары по Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
"Верховный главнокомандующий президент Владимир Путин дал указание на трое суток, начиная с 12 часов ночи сегодня, не наносить удары по Киеву", — сказал он.
Решение связано с подготовкой и проведением в украинской столице контактов американских переговорщиков.
Сегодня спецборт ВВС США со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером приземлился во Внуково. Об этом – в материале Москва принимает эмиссаров Трампа
Больше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевРоссияМоскваВладимир ПутинСтив УиткоффДжаред КушнерВВСВнуково
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:00А будет ли мир? Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, Кремль объявил режим тишины. Итоги 5 сентября
17:51У пострадавшего множественные ранения: ВСУ атаковали автобус в Белгородской области
17:44Украинские F-16 остались без ракет: пилотам приходится атаковать из пушки
16:15Офис Генпрокурора Украины подтвердил обыски НАБУ в кабинетах руководства
16:10ВС России освободили населённый пункт Куртовка в ДНР
16:04Американский политик Кимберли Лоу: Украина уже проиграла, конфликт нужно завершать на условиях России
16:00Наперегонки за благословением лимитрофов: 35 лет признанию независимости Прибалтики
15:48Путин приказал не наносить удары по Киеву в течение трёх суток
15:01В Кремле раскрыли дату переговоров Путина со спецпосланниками Трампа
14:07Уиткофф и Кушнер сели во Внуково: Москва принимает эмиссаров Трампа
14:02Сколько кланов было у Брежнева? Стоякин и Млечин - о кадровой политике эпохи застоя
13:57Вступить в войну или выгнать скрипачей: канцлер Германии Мерц загнал себя в угол
13:15Живущий в России отец экс-главкома ВСУ Сырского оказался на грани смерти: что известно
12:44Украина не сможет противостоять России в 2027 году
12:32"Скорректируем операцию": Зеленский поиграл в "перемирие" и снова угрожает
12:23Рябков: США должны учитывать реалии на земле, где ситуация не в пользу Киева
12:00История на радио: Пётр Калнышевский – последний кошевой и православный святой 10:34
11:44Разоблачения в Венеции, Шекспир в Полтаве, Потап с Настей в шоке
11:43Германия против туристов из РФ: Берлин обещает закрыть россиянам путь в Европу
11:23МАГАТЭ: вступило в силу локальное прекращение огня в районе ЗАЭС
Лента новостейМолния