Путин приказал не наносить удары по Киеву в течение трёх суток
Президент России Владимир Путин дал указание с полуночи 5 сентября в течение трёх суток не наносить удары по Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
"Верховный главнокомандующий президент Владимир Путин дал указание на трое суток, начиная с 12 часов ночи сегодня, не наносить удары по Киеву", — сказал он.
Решение связано с подготовкой и проведением в украинской столице контактов американских переговорщиков.
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