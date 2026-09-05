https://ukraina.ru/20260905/ofis-genprokurora-ukrainy-podtverdil-obyski-nabu-v-kabinetakh-rukovodstva-1083028243.html
Офис Генпрокурора Украины подтвердил обыски НАБУ в кабинетах руководства
Офис Генпрокурора Украины подтвердил обыски НАБУ в кабинетах руководства - 05.09.2026 Украина.ру
Офис Генпрокурора Украины подтвердил обыски НАБУ в кабинетах руководства
Офис Генпрокурора Украины подтвердил, что детективы НАБУ провели обыски в кабинетах главы ведомства Руслана Кравченко и его первой заместительницы Марии Вдовиченко. Об этом 5 сентября сообщает издание "Страна"
2026-09-05T16:15
2026-09-05T16:15
2026-09-05T16:15
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Накануне прокуратура опровергала эту информацию, но теперь признала факт. При этом в ОГП поставили под сомнение основания для обысков: в судебном определении фигурировал разговор о ремонте помещения генпрокурора — "тёмная плитка", сигнализация, датчики. НАБУ увязало расходы с деньгами, которые могли иметь преступное происхождение.В Офисе утверждают, что прямых доказательств получения денег от колл-центров нет, а связь строится на предположениях. Что касается Вдовиченко, записанные разговоры касались организации следственных действий против тех же структур, но следствие трактовало их как возможное содействие.Во время обысков детективы получили доступ к материалам других уголовных дел — в том числе на людей, связанных с руководством САП и НАБУ. Теперь ОГП проверит законность такого доступа.При этом подтверждено: один из сотрудников ведомства фигурирует в деле о колл-центрах, начато служебное расследование. Вопрос об увольнении уже решается.Больше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, стив уиткофф, джаред кушнер, набу, офис генпрокурора, сап
Новости, Украина, Россия, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, НАБУ, Офис генпрокурора, САП
Офис Генпрокурора Украины подтвердил обыски НАБУ в кабинетах руководства
Офис Генпрокурора Украины подтвердил, что детективы НАБУ провели обыски в кабинетах главы ведомства Руслана Кравченко и его первой заместительницы Марии Вдовиченко. Об этом 5 сентября сообщает издание "Страна"
Накануне прокуратура опровергала эту информацию, но теперь признала факт. При этом в ОГП поставили под сомнение основания для обысков: в судебном определении фигурировал разговор о ремонте помещения генпрокурора — "тёмная плитка", сигнализация, датчики. НАБУ увязало расходы с деньгами, которые могли иметь преступное происхождение.
В Офисе утверждают, что прямых доказательств получения денег от колл-центров нет, а связь строится на предположениях. Что касается Вдовиченко, записанные разговоры касались организации следственных действий против тех же структур, но следствие трактовало их как возможное содействие.
Во время обысков детективы получили доступ к материалам других уголовных дел — в том числе на людей, связанных с руководством САП и НАБУ. Теперь ОГП проверит законность такого доступа.
При этом подтверждено: один из сотрудников ведомства фигурирует в деле о колл-центрах, начато служебное расследование. Вопрос об увольнении уже решается.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.