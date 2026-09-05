Украинские F-16 остались без ракет: пилотам приходится атаковать из пушки - 05.09.2026 Украина.ру
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Украинские F-16 остались без ракет: пилотам приходится атаковать из пушки
Украинские F-16 остались без ракет: пилотам приходится атаковать из пушки - 05.09.2026 Украина.ру
Украинские F-16 остались без ракет: пилотам приходится атаковать из пушки
Дефицит ракет для украинских F-16 достиг критической отметки. На некоторых дневных вылетах пилоты вынуждены атаковать воздушные цели только из бортовой пушки. Об этом 5 сентября сообщило издание The War Zone
2026-09-05T17:44
2026-09-05T17:45
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f-16
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Эти истребители стали важной частью эшелонированной системы ПВО Украины. F-16 эксплуатируются с лета 2024 года и в основном вооружены ракетами AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder. Те же боеприпасы используются и в наземной противовоздушной обороне: AMRAAM является исполнительным механизмом системы NASAMS, защищающей Киев и ключевые объекты."Нам нужно больше средств защиты, таких как ракеты Patriot и ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 или AIM-120", — признал командир 107-го крыла ВВС Украины с позывным "Фантом".По его словам, недостаточно просто увеличить количество истребителей — Украине нужен стабильный поток вооружений, чтобы поддерживать боеспособность самолётов. Однако поставки не успевают за расходом.Ранее военный эксперт Александр Степанов заявлял, что шведские JAS 39 Gripen, которые начнут поставлять ВСУ в 2027 году, могут нести немецкие ракеты Taurus для ударов вглубь России.Больше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, киев, стив уиткофф, джаред кушнер, вооруженные силы украины, f-16, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Киев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Вооруженные силы Украины, F-16, Украина.ру

Украинские F-16 остались без ракет: пилотам приходится атаковать из пушки

17:44 05.09.2026 (обновлено: 17:45 05.09.2026)
 
© REUTERS
- РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© REUTERS
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Дефицит ракет для украинских F-16 достиг критической отметки. На некоторых дневных вылетах пилоты вынуждены атаковать воздушные цели только из бортовой пушки. Об этом 5 сентября сообщило издание The War Zone
Эти истребители стали важной частью эшелонированной системы ПВО Украины. F-16 эксплуатируются с лета 2024 года и в основном вооружены ракетами AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder. Те же боеприпасы используются и в наземной противовоздушной обороне: AMRAAM является исполнительным механизмом системы NASAMS, защищающей Киев и ключевые объекты.
"Нам нужно больше средств защиты, таких как ракеты Patriot и ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 или AIM-120", — признал командир 107-го крыла ВВС Украины с позывным "Фантом".
По его словам, недостаточно просто увеличить количество истребителей — Украине нужен стабильный поток вооружений, чтобы поддерживать боеспособность самолётов. Однако поставки не успевают за расходом.
Ранее военный эксперт Александр Степанов заявлял, что шведские JAS 39 Gripen, которые начнут поставлять ВСУ в 2027 году, могут нести немецкие ракеты Taurus для ударов вглубь России.
Больше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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