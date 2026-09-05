https://ukraina.ru/20260905/1033466214.html

С третьей попытки: как освобождали Сумы

С третьей попытки: как освобождали Сумы - 05.09.2026 Украина.ру

С третьей попытки: как освобождали Сумы

1 сентября Президент России Владимир Путин заявил, что российским военным осталось 12 км до города Сумы. Стоит вспомнить, что в Сумах День города совпадает с днём освобождения и празднуется в первую субботу сентября. Не изменилась эта традиция и все последние годы, просто стараются вспоминать не освобождение города в 1943, а основание в 1655-м

2026-09-05T08:00

2026-09-05T08:00

2026-09-05T08:00

история

сумы

история

великая отечественная война

история украины

история ссср

наступление

красная армия

1943-ий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102881/59/1028815926_0:221:2991:1903_1920x0_80_0_0_4da1727d602e527e923fa485e3234677.jpg

Сумы были освобождены в 1943 году в ходе Сумско-Прилукской наступательной операции войск Воронежского фронта под командованием генерал-лейтенанта Николая Ватутина. Это составная часть Чениговско-Полтавской операции, которую проводили войска Центрального (Константин Рокоссовский), Воронежского и Степного (Иван Конев) фронтов.Операции эти были развитием успеха, достигнутого в ходе Курской битвы. Большие потери, понесённые Вермахтом в ходе наступательной фазы сражения, сделали невозможной стабильную оборону на широком фронте.Войскам Воронежского фронта в составе восьми общевойсковых, одной танковой и одной воздушной армий была поставлена задача наступать на Полтаву и Кременчуг. Конечной целью операции должно было быть образование плацдармов на левом берегу Днепра.Понятно, что на этом фоне освобождение Сум было очень частной задачей – просто одним этапом более масштабного наступления. Решалась она силами 38-й армии под командованием Никандра Евлампиевича Чибисова. Армия состояла из 232-й, 340-й, 167-й и 38-й стрелковых дивизий.Надо сказать, что к освобождению Сум советские войска подходили минимум трижды.Во время февральского "рывка к Днепру" войск Воронежского фронта был освобождён Харьков, а 23 февраля 1943 года "Совинформбюро" сообщило об освобождении Сум. Но город на самом деле оставался в руках врага. Начальник оперативного отдела штаба Воронежского фронта полковник Фёдоров "несколько опередил события" к празднику, за что был снят с должности. Наступление, кстати, оказалось неудачным – Ватутин увлёкся, забыл о флангах и резервах, и Манштейн его отбросил назад, вновь заняв Харьков. Именно в ходе этих событий был сформирован южный фас Курской дуги.Второе наступление в направлении Сум началось ещё в первых числах августа, однако с ходу прорвать оборону противника на подступах к городу не удалось, да и немецкое командование разгадало советские планы и нанесло ряд контрударов, сковавших советскую наступательную группировку.Только к началу сентября, когда войска Центрального фронта начали обходить левый фланг немецкой группировки, Манштейн начал отвод войск. Ватутин этим воспользовался и начал наступление.За счёт начала немецкого отступления, оперативного искусства Чибисова и хорошо работающей войсковой связи (!) освобождение Сум оказалось относительно безболезненным.При отступлении немецких войск из Сум была поставлена задача угнать с собой всё население, а город разрушить. Представители комендатуры передавали приказ, в котором предлагалось всем гражданам не позднее 3 сентября оставить город и двигаться по дороге на Конотоп. Исполнение приказа было возложено на полицию и жандармерию, но полицаи, видимо, разбежались, а у жандармов тоже дел хватало, ведь проходила эвакуация города. Большинство горожан попряталось в подвалах, погребах, лесах и окружающих селах. Их не особенно-то и искали.Правда, в то время, пока люди прятались, в городе резвились мародёры – почти все квартиры были взломаны, а имущество разграблено (это к вопросу о том, чем занимались жандармы).К концу дня 1 сентября почти все пригороды Сум были заняты советскими войсками. Штурм города начался в ночь на 2 сентября и фактически закончился к 7.30. Немцы не пытались удержать город (надо отметить, что Киев они тоже не удерживали). Артподготовка свелась к огню по колокольне Троицкого собора, где, как предполагалось, был немецкий корректировщик (колокольня уцелела, был ли корректировщик, осталось неясным).Почему мы акцентировали внимание на связи? Потому что 2 сентября предполагалось бомбить центральную часть города, где накануне было обнаружено сосредоточение немецких войск (они, собственно, выходили из города). Бомбардировщики Пе-2 из 202-й авиадивизии были перехвачены буквально на подлёте к городу и перенацелены на район западнее Лебедина.Впрочем, за время оккупации Сумы серьёзно пострадали. Немцы, например, полностью разрушили Завод химического машиностроения имени Фрунзе и примыкающие к нему кварталы. Уничтожены были рафинадный завод, фабрика "Красный текстильщик", завод "Сельэлектро", вокзал и все привокзальные предприятия, мосты через Псёл. Сожжены были театр, краеведческий музей, лучшая больница, химико-технологический техникум. Дом Антона Павловича Чехова превратили в конюшню.Кстати говоря, сторож музея Михаил Сотников сумел сохранить бюст Ленина и первым восстановленным сооружением в городе стал именно памятник вождю мирового пролетариата.Разумеется, этим дело не ограничилось. Уже 18 сентября город посетил Никита Хрущёв, который, оценив разрушения, распорядился оказать помощь Сумам.Приказом Верховного Главнокомандующего 340-я, 167-я и 232-я стрелковые дивизии получили почетное наименование "Сумские". Вечером 2 сентября Москва салютовала войскам, освободившим Сумы от врага, двенадцатью артиллерийскими залпами из 124 орудий.Уже через 20 дней Сумские дивизии вышли к Днепру. Они участвовали в захвате Лютежского плацдарма, сыгравшего ключевую роль в освобождении Киева, и были в числе воинских частей, первыми вошедших в столицу Украины, за что получили наименование "Сумско-Киевских".

https://ukraina.ru/20241216/1051966066.html

https://ukraina.ru/20220828/1038194270.html

https://ukraina.ru/20250908/stroki-iz-1943-goda-o-chm-pisali-gazety-osvoboditeley-donbassa-1068294455.html

сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, сумы, великая отечественная война, история украины, история ссср, наступление, красная армия, 1943-ий