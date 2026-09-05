С третьей попытки: как освобождали Сумы - 05.09.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260905/1033466214.html
С третьей попытки: как освобождали Сумы
С третьей попытки: как освобождали Сумы - 05.09.2026 Украина.ру
С третьей попытки: как освобождали Сумы
1 сентября Президент России Владимир Путин заявил, что российским военным осталось 12 км до города Сумы. Стоит вспомнить, что в Сумах День города совпадает с днём освобождения и празднуется в первую субботу сентября. Не изменилась эта традиция и все последние годы, просто стараются вспоминать не освобождение города в 1943, а основание в 1655-м
2026-09-05T08:00
2026-09-05T08:00
история
сумы
история
великая отечественная война
история украины
история ссср
наступление
красная армия
1943-ий
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Сумы были освобождены в 1943 году в ходе Сумско-Прилукской наступательной операции войск Воронежского фронта под командованием генерал-лейтенанта Николая Ватутина. Это составная часть Чениговско-Полтавской операции, которую проводили войска Центрального (Константин Рокоссовский), Воронежского и Степного (Иван Конев) фронтов.Операции эти были развитием успеха, достигнутого в ходе Курской битвы. Большие потери, понесённые Вермахтом в ходе наступательной фазы сражения, сделали невозможной стабильную оборону на широком фронте.Войскам Воронежского фронта в составе восьми общевойсковых, одной танковой и одной воздушной армий была поставлена задача наступать на Полтаву и Кременчуг. Конечной целью операции должно было быть образование плацдармов на левом берегу Днепра.Понятно, что на этом фоне освобождение Сум было очень частной задачей – просто одним этапом более масштабного наступления. Решалась она силами 38-й армии под командованием Никандра Евлампиевича Чибисова. Армия состояла из 232-й, 340-й, 167-й и 38-й стрелковых дивизий.Надо сказать, что к освобождению Сум советские войска подходили минимум трижды.Во время февральского "рывка к Днепру" войск Воронежского фронта был освобождён Харьков, а 23 февраля 1943 года "Совинформбюро" сообщило об освобождении Сум. Но город на самом деле оставался в руках врага. Начальник оперативного отдела штаба Воронежского фронта полковник Фёдоров "несколько опередил события" к празднику, за что был снят с должности. Наступление, кстати, оказалось неудачным – Ватутин увлёкся, забыл о флангах и резервах, и Манштейн его отбросил назад, вновь заняв Харьков. Именно в ходе этих событий был сформирован южный фас Курской дуги.Второе наступление в направлении Сум началось ещё в первых числах августа, однако с ходу прорвать оборону противника на подступах к городу не удалось, да и немецкое командование разгадало советские планы и нанесло ряд контрударов, сковавших советскую наступательную группировку.Только к началу сентября, когда войска Центрального фронта начали обходить левый фланг немецкой группировки, Манштейн начал отвод войск. Ватутин этим воспользовался и начал наступление.За счёт начала немецкого отступления, оперативного искусства Чибисова и хорошо работающей войсковой связи (!) освобождение Сум оказалось относительно безболезненным.При отступлении немецких войск из Сум была поставлена задача угнать с собой всё население, а город разрушить. Представители комендатуры передавали приказ, в котором предлагалось всем гражданам не позднее 3 сентября оставить город и двигаться по дороге на Конотоп. Исполнение приказа было возложено на полицию и жандармерию, но полицаи, видимо, разбежались, а у жандармов тоже дел хватало, ведь проходила эвакуация города. Большинство горожан попряталось в подвалах, погребах, лесах и окружающих селах. Их не особенно-то и искали.Правда, в то время, пока люди прятались, в городе резвились мародёры – почти все квартиры были взломаны, а имущество разграблено (это к вопросу о том, чем занимались жандармы).К концу дня 1 сентября почти все пригороды Сум были заняты советскими войсками. Штурм города начался в ночь на 2 сентября и фактически закончился к 7.30. Немцы не пытались удержать город (надо отметить, что Киев они тоже не удерживали). Артподготовка свелась к огню по колокольне Троицкого собора, где, как предполагалось, был немецкий корректировщик (колокольня уцелела, был ли корректировщик, осталось неясным).Почему мы акцентировали внимание на связи? Потому что 2 сентября предполагалось бомбить центральную часть города, где накануне было обнаружено сосредоточение немецких войск (они, собственно, выходили из города). Бомбардировщики Пе-2 из 202-й авиадивизии были перехвачены буквально на подлёте к городу и перенацелены на район западнее Лебедина.Впрочем, за время оккупации Сумы серьёзно пострадали. Немцы, например, полностью разрушили Завод химического машиностроения имени Фрунзе и примыкающие к нему кварталы. Уничтожены были рафинадный завод, фабрика "Красный текстильщик", завод "Сельэлектро", вокзал и все привокзальные предприятия, мосты через Псёл. Сожжены были театр, краеведческий музей, лучшая больница, химико-технологический техникум. Дом Антона Павловича Чехова превратили в конюшню.Кстати говоря, сторож музея Михаил Сотников сумел сохранить бюст Ленина и первым восстановленным сооружением в городе стал именно памятник вождю мирового пролетариата.Разумеется, этим дело не ограничилось. Уже 18 сентября город посетил Никита Хрущёв, который, оценив разрушения, распорядился оказать помощь Сумам.Приказом Верховного Главнокомандующего 340-я, 167-я и 232-я стрелковые дивизии получили почетное наименование "Сумские". Вечером 2 сентября Москва салютовала войскам, освободившим Сумы от врага, двенадцатью артиллерийскими залпами из 124 орудий.Уже через 20 дней Сумские дивизии вышли к Днепру. Они участвовали в захвате Лютежского плацдарма, сыгравшего ключевую роль в освобождении Киева, и были в числе воинских частей, первыми вошедших в столицу Украины, за что получили наименование "Сумско-Киевских".
https://ukraina.ru/20241216/1051966066.html
https://ukraina.ru/20220828/1038194270.html
https://ukraina.ru/20250908/stroki-iz-1943-goda-o-chm-pisali-gazety-osvoboditeley-donbassa-1068294455.html
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Василий Стоякин
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история, сумы, великая отечественная война, история украины, история ссср, наступление, красная армия, 1943-ий
История, Сумы, История, Великая Отечественная война, история Украины, история СССР, наступление, Красная Армия, 1943-ий

С третьей попытки: как освобождали Сумы

08:00 05.09.2026
 
© РИА Новости . Израиль Озерский / Перейти в фотобанкСумско-Прилукская операция
Сумско-Прилукская операция - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
© РИА Новости . Израиль Озерский
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
1 сентября Президент России Владимир Путин заявил, что российским военным осталось 12 км до города Сумы. Стоит вспомнить, что в Сумах День города совпадает с днём освобождения и празднуется в первую субботу сентября. Не изменилась эта традиция и все последние годы, просто стараются вспоминать не освобождение города в 1943, а основание в 1655-м
Сумы были освобождены в 1943 году в ходе Сумско-Прилукской наступательной операции войск Воронежского фронта под командованием генерал-лейтенанта Николая Ватутина. Это составная часть Чениговско-Полтавской операции, которую проводили войска Центрального (Константин Рокоссовский), Воронежского и Степного (Иван Конев) фронтов.
Операции эти были развитием успеха, достигнутого в ходе Курской битвы. Большие потери, понесённые Вермахтом в ходе наступательной фазы сражения, сделали невозможной стабильную оборону на широком фронте.
Войскам Воронежского фронта в составе восьми общевойсковых, одной танковой и одной воздушной армий была поставлена задача наступать на Полтаву и Кременчуг. Конечной целью операции должно было быть образование плацдармов на левом берегу Днепра.
Понятно, что на этом фоне освобождение Сум было очень частной задачей – просто одним этапом более масштабного наступления. Решалась она силами 38-й армии под командованием Никандра Евлампиевича Чибисова. Армия состояла из 232-й, 340-й, 167-й и 38-й стрелковых дивизий.
Надо сказать, что к освобождению Сум советские войска подходили минимум трижды.
Ватутин в августе 1943 - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
16 декабря 2024, 08:04История
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Во время февральского "рывка к Днепру" войск Воронежского фронта был освобождён Харьков, а 23 февраля 1943 года "Совинформбюро" сообщило об освобождении Сум. Но город на самом деле оставался в руках врага. Начальник оперативного отдела штаба Воронежского фронта полковник Фёдоров "несколько опередил события" к празднику, за что был снят с должности. Наступление, кстати, оказалось неудачным – Ватутин увлёкся, забыл о флангах и резервах, и Манштейн его отбросил назад, вновь заняв Харьков. Именно в ходе этих событий был сформирован южный фас Курской дуги.
Второе наступление в направлении Сум началось ещё в первых числах августа, однако с ходу прорвать оборону противника на подступах к городу не удалось, да и немецкое командование разгадало советские планы и нанесло ряд контрударов, сковавших советскую наступательную группировку.
Только к началу сентября, когда войска Центрального фронта начали обходить левый фланг немецкой группировки, Манштейн начал отвод войск. Ватутин этим воспользовался и начал наступление.
© commons.wikimedia.orgНикандр Чибисов
Никандр Чибисов - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© commons.wikimedia.org
Никандр Чибисов
За счёт начала немецкого отступления, оперативного искусства Чибисова и хорошо работающей войсковой связи (!) освобождение Сум оказалось относительно безболезненным.
При отступлении немецких войск из Сум была поставлена задача угнать с собой всё население, а город разрушить. Представители комендатуры передавали приказ, в котором предлагалось всем гражданам не позднее 3 сентября оставить город и двигаться по дороге на Конотоп. Исполнение приказа было возложено на полицию и жандармерию, но полицаи, видимо, разбежались, а у жандармов тоже дел хватало, ведь проходила эвакуация города. Большинство горожан попряталось в подвалах, погребах, лесах и окружающих селах. Их не особенно-то и искали.
Правда, в то время, пока люди прятались, в городе резвились мародёры – почти все квартиры были взломаны, а имущество разграблено (это к вопросу о том, чем занимались жандармы).
Ватутин в августе 1943 - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа 2022, 15:45История
Ватутин против Манштейна. Как начиналась битва за Днепр
К концу дня 1 сентября почти все пригороды Сум были заняты советскими войсками. Штурм города начался в ночь на 2 сентября и фактически закончился к 7.30. Немцы не пытались удержать город (надо отметить, что Киев они тоже не удерживали). Артподготовка свелась к огню по колокольне Троицкого собора, где, как предполагалось, был немецкий корректировщик (колокольня уцелела, был ли корректировщик, осталось неясным).
Почему мы акцентировали внимание на связи? Потому что 2 сентября предполагалось бомбить центральную часть города, где накануне было обнаружено сосредоточение немецких войск (они, собственно, выходили из города). Бомбардировщики Пе-2 из 202-й авиадивизии были перехвачены буквально на подлёте к городу и перенацелены на район западнее Лебедина.
Впрочем, за время оккупации Сумы серьёзно пострадали. Немцы, например, полностью разрушили Завод химического машиностроения имени Фрунзе и примыкающие к нему кварталы. Уничтожены были рафинадный завод, фабрика "Красный текстильщик", завод "Сельэлектро", вокзал и все привокзальные предприятия, мосты через Псёл. Сожжены были театр, краеведческий музей, лучшая больница, химико-технологический техникум. Дом Антона Павловича Чехова превратили в конюшню.
© Фото : Семён ФридляндВзорванный мост через Псёл в Сумах, сентябрь 1943 года
Взорванный мост через Псёл в Сумах, сентябрь 1943 года - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : Семён Фридлянд
Взорванный мост через Псёл в Сумах, сентябрь 1943 года
Кстати говоря, сторож музея Михаил Сотников сумел сохранить бюст Ленина и первым восстановленным сооружением в городе стал именно памятник вождю мирового пролетариата.
Разумеется, этим дело не ограничилось. Уже 18 сентября город посетил Никита Хрущёв, который, оценив разрушения, распорядился оказать помощь Сумам.
Приказом Верховного Главнокомандующего 340-я, 167-я и 232-я стрелковые дивизии получили почетное наименование "Сумские". Вечером 2 сентября Москва салютовала войскам, освободившим Сумы от врага, двенадцатью артиллерийскими залпами из 124 орудий.
Фронтовая типография - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
8 сентября 2025, 08:00История
Строки из 1943 года. О чём писали газеты освободителей Донбасса8 сентября 1943 года у стен Кремля прогремели двадцать залпов из 224-х орудий. Страна праздновала освобождение Донбасса. Спустя пару дней – 10 сентября – Сталинская область оказалась первым регионом СССР, удостоившимся двух артиллерийских салютов: 12 залпов из 124 орудий возвестили об изгнании врага из Мариуполя и всей восточной части Приазовья
Уже через 20 дней Сумские дивизии вышли к Днепру. Они участвовали в захвате Лютежского плацдарма, сыгравшего ключевую роль в освобождении Киева, и были в числе воинских частей, первыми вошедших в столицу Украины, за что получили наименование "Сумско-Киевских".
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