https://ukraina.ru/20260905/v-kremle-raskryli-datu-peregovorov-putina-so-spetsposlannikami-trampa-1083027245.html

В Кремле раскрыли дату переговоров Путина со спецпосланниками Трампа

В Кремле раскрыли дату переговоров Путина со спецпосланниками Трампа - 05.09.2026 Украина.ру

В Кремле раскрыли дату переговоров Путина со спецпосланниками Трампа

Президент России Владимир Путин встретится со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 5 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

2026-09-05T15:01

2026-09-05T15:01

2026-09-05T15:01

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"Да, такая встреча сегодня запланирована", — сказал он.Самолёт с американской делегацией приземлился во Внуково в 12:52 мск. Гостей встретил спецпредставитель российского президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Ожидается, что после Москвы Уиткофф и Кушнер посетят Киев. Ранее Путин называл их "всегда желанными гостями" в России, отмечая, что Москва с удовольствием с ними работает.Трамп заявлял, что его эмиссары везут "мирные предложения". Детали визита и повестка переговоров не раскрываются.Больше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, кремль, москва, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп, внуково