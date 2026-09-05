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В Кремле раскрыли дату переговоров Путина со спецпосланниками Трампа
В Кремле раскрыли дату переговоров Путина со спецпосланниками Трампа - 05.09.2026 Украина.ру
В Кремле раскрыли дату переговоров Путина со спецпосланниками Трампа
Президент России Владимир Путин встретится со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 5 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
2026-09-05T15:01
2026-09-05T15:01
2026-09-05T15:01
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"Да, такая встреча сегодня запланирована", — сказал он.Самолёт с американской делегацией приземлился во Внуково в 12:52 мск. Гостей встретил спецпредставитель российского президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Ожидается, что после Москвы Уиткофф и Кушнер посетят Киев. Ранее Путин называл их "всегда желанными гостями" в России, отмечая, что Москва с удовольствием с ними работает.Трамп заявлял, что его эмиссары везут "мирные предложения". Детали визита и повестка переговоров не раскрываются.Больше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
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новости, россия, кремль, москва, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп, внуково
Новости, Россия, Кремль, Москва, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Внуково
В Кремле раскрыли дату переговоров Путина со спецпосланниками Трампа
Президент России Владимир Путин встретится со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 5 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
"Да, такая встреча сегодня запланирована", — сказал он.
Самолёт с американской делегацией приземлился во Внуково в 12:52 мск. Гостей встретил спецпредставитель российского президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ожидается, что после Москвы Уиткофф и Кушнер посетят Киев. Ранее Путин называл их "всегда желанными гостями" в России, отмечая, что Москва с удовольствием с ними работает.
Трамп заявлял, что его эмиссары везут "мирные предложения". Детали визита и повестка переговоров не раскрываются.
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