https://ukraina.ru/20260905/kuda-propal-kravchenko-genprokuror-ukrainy-vnezapno-isparilsya-na-fone-korruptsionnogo-skandala-1083032140.html
"Куда пропал Кравченко?" Генпрокурор Украины внезапно "испарился" на фоне коррупционного скандала
"Куда пропал Кравченко?" Генпрокурор Украины внезапно "испарился" на фоне коррупционного скандала - 05.09.2026 Украина.ру
"Куда пропал Кравченко?" Генпрокурор Украины внезапно "испарился" на фоне коррупционного скандала
Генпрокурора Украины Руслана Кравченко не могут найти с пятницы, 4 сентября. Об этом 5 сентября сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники
2026-09-05T18:43
2026-09-05T18:43
2026-09-05T18:43
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"Генерального прокурора Руслана Кравченко не могут найти с самого начала операции НАБУ и САП", — говорится в публикации.По словам журналиста Михаила Ткача, Кравченко заехал в правительственный квартал, после чего его никто не видел."Офис генпрокурора вчера заявил, что будет содействовать следствию. А как он будет содействовать, если человек скрылся от обыска и уже более 12 часов может уничтожать доказательства?" — отметил он.При этом в ОГП утверждают, что Кравченко с утра находится на рабочем месте. "Зеркало недели" ранее писало, что генпрокурор прячется в частной клинике в центре Киева на фоне скандала с колл-центрами.Журналист Анатолий Шарий подтвердил информацию журналистов "Зеркало недели":"Кравченко находится в клинике "Добробут" в Новопечерских Липках, - написал он у себя в Телеграм-канале.4 сентября НАБУ объявило об операции "Карфаген" по разоблачению преступной организации во главе с одним из руководителей офиса генпрокурора. По версии следствия, структура крышевала мошеннические кол-центры и легализовала имущество.Ранее Офис Генпрокурора Украины подтвердил обыски НАБУ в кабинетах руководстваБольше новостей представлено в обзоре А будет ли мир? Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, Кремль объявил режим тишины. Итоги 5 сентября
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новости, украина, киев, кравченко, анатолий шарий, набу, сап, офис генпрокурора
Новости, Украина, Киев, Кравченко, Анатолий Шарий, НАБУ, САП, Офис генпрокурора
"Куда пропал Кравченко?" Генпрокурор Украины внезапно "испарился" на фоне коррупционного скандала
Генпрокурора Украины Руслана Кравченко не могут найти с пятницы, 4 сентября. Об этом 5 сентября сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники
"Генерального прокурора Руслана Кравченко не могут найти с самого начала операции НАБУ и САП", — говорится в публикации.
По словам журналиста Михаила Ткача, Кравченко заехал в правительственный квартал, после чего его никто не видел.
"Офис генпрокурора вчера заявил, что будет содействовать следствию. А как он будет содействовать, если человек скрылся от обыска и уже более 12 часов может уничтожать доказательства?" — отметил он.
При этом в ОГП утверждают, что Кравченко с утра находится на рабочем месте.
"Зеркало недели" ранее писало, что генпрокурор прячется в частной клинике в центре Киева на фоне скандала с колл-центрами.
Журналист Анатолий Шарий подтвердил информацию журналистов "Зеркало недели":
"Кравченко находится в клинике "Добробут" в Новопечерских Липках, - написал он у себя в Телеграм-канале.
4 сентября НАБУ объявило об операции "Карфаген" по разоблачению преступной организации во главе с одним из руководителей офиса генпрокурора. По версии следствия, структура крышевала мошеннические кол-центры и легализовала имущество.