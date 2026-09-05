https://ukraina.ru/20260905/kuda-propal-kravchenko-genprokuror-ukrainy-vnezapno-isparilsya-na-fone-korruptsionnogo-skandala-1083032140.html

"Куда пропал Кравченко?" Генпрокурор Украины внезапно "испарился" на фоне коррупционного скандала

"Куда пропал Кравченко?" Генпрокурор Украины внезапно "испарился" на фоне коррупционного скандала - 05.09.2026 Украина.ру

"Куда пропал Кравченко?" Генпрокурор Украины внезапно "испарился" на фоне коррупционного скандала

Генпрокурора Украины Руслана Кравченко не могут найти с пятницы, 4 сентября. Об этом 5 сентября сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники

2026-09-05T18:43

2026-09-05T18:43

2026-09-05T18:43

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украина

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кравченко

анатолий шарий

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сап

офис генпрокурора

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"Генерального прокурора Руслана Кравченко не могут найти с самого начала операции НАБУ и САП", — говорится в публикации.По словам журналиста Михаила Ткача, Кравченко заехал в правительственный квартал, после чего его никто не видел."Офис генпрокурора вчера заявил, что будет содействовать следствию. А как он будет содействовать, если человек скрылся от обыска и уже более 12 часов может уничтожать доказательства?" — отметил он.При этом в ОГП утверждают, что Кравченко с утра находится на рабочем месте. "Зеркало недели" ранее писало, что генпрокурор прячется в частной клинике в центре Киева на фоне скандала с колл-центрами.Журналист Анатолий Шарий подтвердил информацию журналистов "Зеркало недели":"Кравченко находится в клинике "Добробут" в Новопечерских Липках, - написал он у себя в Телеграм-канале.4 сентября НАБУ объявило об операции "Карфаген" по разоблачению преступной организации во главе с одним из руководителей офиса генпрокурора. По версии следствия, структура крышевала мошеннические кол-центры и легализовала имущество.Ранее Офис Генпрокурора Украины подтвердил обыски НАБУ в кабинетах руководстваБольше новостей представлено в обзоре А будет ли мир? Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, Кремль объявил режим тишины. Итоги 5 сентября

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новости, украина, киев, кравченко, анатолий шарий, набу, сап, офис генпрокурора