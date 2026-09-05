"Куда пропал Кравченко?" Генпрокурор Украины внезапно "испарился" на фоне коррупционного скандала - 05.09.2026 Украина.ру
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"Куда пропал Кравченко?" Генпрокурор Украины внезапно "испарился" на фоне коррупционного скандала
"Куда пропал Кравченко?" Генпрокурор Украины внезапно "испарился" на фоне коррупционного скандала - 05.09.2026 Украина.ру
"Куда пропал Кравченко?" Генпрокурор Украины внезапно "испарился" на фоне коррупционного скандала
Генпрокурора Украины Руслана Кравченко не могут найти с пятницы, 4 сентября. Об этом 5 сентября сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники
2026-09-05T18:43
2026-09-05T18:43
новости
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кравченко
анатолий шарий
набу
сап
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"Генерального прокурора Руслана Кравченко не могут найти с самого начала операции НАБУ и САП", — говорится в публикации.По словам журналиста Михаила Ткача, Кравченко заехал в правительственный квартал, после чего его никто не видел."Офис генпрокурора вчера заявил, что будет содействовать следствию. А как он будет содействовать, если человек скрылся от обыска и уже более 12 часов может уничтожать доказательства?" — отметил он.При этом в ОГП утверждают, что Кравченко с утра находится на рабочем месте. "Зеркало недели" ранее писало, что генпрокурор прячется в частной клинике в центре Киева на фоне скандала с колл-центрами.Журналист Анатолий Шарий подтвердил информацию журналистов "Зеркало недели":"Кравченко находится в клинике "Добробут" в Новопечерских Липках, - написал он у себя в Телеграм-канале.4 сентября НАБУ объявило об операции "Карфаген" по разоблачению преступной организации во главе с одним из руководителей офиса генпрокурора. По версии следствия, структура крышевала мошеннические кол-центры и легализовала имущество.Ранее Офис Генпрокурора Украины подтвердил обыски НАБУ в кабинетах руководстваБольше новостей представлено в обзоре А будет ли мир? Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, Кремль объявил режим тишины. Итоги 5 сентября
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новости, украина, киев, кравченко, анатолий шарий, набу, сап, офис генпрокурора
Новости, Украина, Киев, Кравченко, Анатолий Шарий, НАБУ, САП, Офис генпрокурора

"Куда пропал Кравченко?" Генпрокурор Украины внезапно "испарился" на фоне коррупционного скандала

18:43 05.09.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 05.09.2026
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Генпрокурора Украины Руслана Кравченко не могут найти с пятницы, 4 сентября. Об этом 5 сентября сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники
"Генерального прокурора Руслана Кравченко не могут найти с самого начала операции НАБУ и САП", — говорится в публикации.
По словам журналиста Михаила Ткача, Кравченко заехал в правительственный квартал, после чего его никто не видел.
"Офис генпрокурора вчера заявил, что будет содействовать следствию. А как он будет содействовать, если человек скрылся от обыска и уже более 12 часов может уничтожать доказательства?" — отметил он.
При этом в ОГП утверждают, что Кравченко с утра находится на рабочем месте.
"Зеркало недели" ранее писало, что генпрокурор прячется в частной клинике в центре Киева на фоне скандала с колл-центрами.
Журналист Анатолий Шарий подтвердил информацию журналистов "Зеркало недели":
"Кравченко находится в клинике "Добробут" в Новопечерских Липках, - написал он у себя в Телеграм-канале.
4 сентября НАБУ объявило об операции "Карфаген" по разоблачению преступной организации во главе с одним из руководителей офиса генпрокурора. По версии следствия, структура крышевала мошеннические кол-центры и легализовала имущество.
Ранее Офис Генпрокурора Украины подтвердил обыски НАБУ в кабинетах руководства
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