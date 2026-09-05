https://ukraina.ru/20260905/ukraina-ne-smozhet-protivostoyat-rossii-v-2027-godu-1083026137.html

Украина не сможет противостоять России в 2027 году

Украина не сможет противостоять России в 2027 году - 05.09.2026 Украина.ру

Украина не сможет противостоять России в 2027 году

Официальные лица киевского режима всерьёз рассуждают о том, что Украина вместе с Польшей может подавать заявку на проведение чемпионата мира по футболу. А свободные даты для этого есть только в 2040-х.

2026-09-05T12:44

2026-09-05T12:44

2026-09-05T12:44

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Параллельно в украинских медиа широко обсуждается статья украинского же эксперта, что через два поколения демографический кризис похоронит страну. И это — удивительная некомпетентность, непонимание реального положения дел.На самом деле, с демографической точки зрения Украина потеряет достаточное количество трудоспособного населения, утратит способность воспроизводить население и наполнять бюджет уже к началу тридцатых годов. После чего то, что выродилось в 1991 году, просто схлопнется.Поэтому фантазии об Украине, проводящей чемпионат мира в сороковые годы, выглядят совсем уж странно. Если такой чемпионат когда-нибудь состоится, вероятнее, это будет польский чемпионат, отдельные матчи которого пройдут на территории бывшей Украины — например, на стадионе во Львове.Но сейчас не об этом. Недавно у автора этих строк состоялся разговор с топ-менеджером российской компании, лидера в своем сегменте промышленности. Он считает, что фундаментальные проблемы Украины с экспортом, прежде всего фактически полная остановка морского экспорта, уже к зиме 2026 года приведут к обрушению украинской экономики, гиперинфляции и, соответственно, поражению Украины. И попыткам Киева и европейцев договориться с Россией.Смелая версия, даже слишком. Пока ситуация — не настолько критическая, хотя уже и подходит к точке невозврата.Несмотря на всю помощь Европы — деньгами, техникой, вооружениями, — в 2027 году у Украины станет настолько мало людей на фронте, что удерживать его в нынешнем виде (тысяча сухопутных километров) она, скорее всего, уже не сможет. Фронт начнёт резко сокращаться.Вероятно, это не будет одномоментный обвал или разрушение, но посыплется точно, просто потому, что людей недостаточно. Сюда же добавим и нерешаемые проблемы ПВО. Но есть ещё одна история, о которой молчит киевская власть — та самая начинающаяся экономическая катастрофа.Возьмём за отправную точку данные 2025 года, пойдём от простого к сложному. Совокупный аграрный экспорт Украины в 2025 году составил около 23 миллиардов долларов. Экспорт продукции горно-металлургического комплекса (руда, прокат, чугун, сталь, окатыши и остальной спектр) — ещё около 6,2 миллиарда. Итого — около 29 миллиардов экспорта.На 2026 год прогнозировалось снижение экспорта горно-металлургического комплекса и небольшой рост, на пару процентов, сельскохозяйственного экспорта, поскольку урожай ожидался немного лучше, чем в 2025 году.Но что мы наблюдаем? К началу августа Украина экспортировала сельхозпродукции примерно на 14 миллиардов долларов. Это зерновые, масличные, соя, рапс, продукты переработки, мясо и молочная продукция. То есть по разным категориям уже было выбрано 60–70% годового экспорта.При этом, по оценкам экспертов рынка, около 12 миллионов тонн только зерновых до сих пор лежат на элеваторах — их не могут вывезти. И значительную часть этих объёмов, вероятно, и не вывезут.В августе экспорт зерновых сократился приблизительно в три с половиной раза, потому что морской экспорт фактически остановился. Единственное остававшееся узкое горлышко — дунайские порты и вывоз в Румынию с дальнейшей погрузкой в Констанце, крупнейшем порту страны.Но и там ситуация ухудшается из-за прилётов, а сама логистика получается сложной и дорогой. Сухопутные железнодорожные коридоры не спасают экспортеров. Для продукции горно-металлургического комплекса сухопутный вывоз вообще лишает экспорт экономического смысла — тратится больше, чем зарабатывается. А еще автомобильные и железнодорожные переходы уже загружены топливом, техникой, импортом и другими грузами.Получается, уже в 2026 году Украина потеряет, по разным оценкам, 7–8 миллиардов долларов сельскохозяйственного экспорта и ещё примерно пару миллиардов экспорта горно-металлургического комплекса. Совокупно — до 10 миллиардов долларов.Больше того, сами украинские власти сейчас декларируют дефицит бюджета, хотя существуют экспертные мнения, что здесь есть определённые бухгалтерские манипуляции. Новая программа правительства, принятая 17 августа, просто повысила ожидаемую доходную часть за счёт внешних заимствований и внешней помощи. Но и эта помощь поступает далеко не так ритмично и не в тех объёмах, как ожидалось.Даже из 45 миллиардов евро в рамках приснопамятного кредита на 90 миллиардов, которые должны поступить Украине до конца 2026 года, программа на сегодняшний день выполнена примерно на 30%. Есть и серьёзные проблемы со следующим траншем МВФ, и с поступлениями до конца года денег по Ukraine Facility.Но, кроме бухгалтерских манипуляций, есть и реальность: Киев действительно сделал ставку на максимальную летнюю эскалацию и значительно перевыполнил расходную часть бюджета по военным нуждам уже в первом полугодии.Вернёмся к цифрам. Совокупный сельскохозяйственный и горно-металлургический экспорт Украины в 2025 году составлял около 29 миллиардов долларов. Его очевидно ждет радикальное сокращение. А еще от экспертов рынка поступает информация, что в 2027 году аграрии предполагают засеять площади на 70% меньше запланированного. А куда засевать, если элеваторы и так забиты продукцией?Даже без учёта информации о радикальном сокращении посевных площадей предполагается, что в сезоне 2026–27 годов физический объём сельскохозяйственного экспорта может сократиться на 54%, а в горно-металлургической сфере — более чем на 50%. И это не учитывая огромных проблем обеих отраслей как таковых.О чем речь? На сегодняшний день из-за разных проблем полностью остановился целый ряд крупнейших ГОКов. Речь идёт о Полтавском ГОКе, крупнейшем производителе железорудных окатышей в Европе, Южном ГОКе, Ингулецком ГОКе, есть информация и по СевГОКу, а также ГОКу, принадлежащему «Криворожстали».Главное же, после ударов ВКС России полностью остановлено производство на «Запорожстали», «Криворожстали» и предприятий в Каменском (Днепродзержинск) и Днепропетровске. По имеющейся информации, восстановить или, во всяком случае, быстро запустить предприятия заново невозможно. Поэтому производство чугуна и проката уже упало практически до ноля.По сельскому хозяйству ситуация похожая. Уже в этом году можно ждать около 10 миллиардов долларов недополученного экспорта. А в 2027 году последует радикальное сокращение и объёмов выращиваемой продукции, и экспортных доходов.Но важнее всего здесь даже не прямые потери, а экономические мультипликаторы. Деньги, полученные от продажи продукции, дальше расходятся по экономике через логистику, амортизацию, топливо, электроэнергию, зарплаты и множество других направлений.Поэтому, если к началу 2027 года Украина теряет около 15 миллиардов долларов выручки, с учётом мультипликативного эффекта удар по экономике получается гораздо больше. А сами эти 15 миллиардов, если считать от показателей 2026 года, составляют около 6,7% ВВП.Дальше — страшнее: суммарный мультипликационный эффект в 2027 году может составить 60–70 миллиардов долларов. А это уже 30–35% ВВП. Треть украинской экономики просто исчезнет, причём за очень короткий период.Но есть ещё косвенные потери: миллиарды недополученных налогов, чудовищная эмиссия гривны, без которой закрыть образовавшуюся дыру просто невозможно. Инфляция может разогнаться до 30–40% — обвал гривны гарантирован. Кроме того, экономика может потерять до 15% рабочих мест.При этом большие проблемы гарантированы даже с теми деньгами, которые уже подписаны и согласованы с Евросоюзом.А есть ещё политический момент. Зеленского хотят утихомирить, ограничив его влияние на силовиков, а он отчаянно сопротивляется. И на этом фоне возникает дыра в 60–70 миллиардов долларов на будущий год и ещё около 10–15 миллиардов, которые просто не поступят в экономику в ближайшие месяцы.И здесь мы даже не говорим о будущих ударах по энергетике, которые напрямую сказываются на любом производстве. Удары по газодобывающему сектору создают риск дефицита газа, а без газа значительная часть промышленности не работает. Вероятны проблемы с топливом — его подорожание гарантированно раскладывается по всей цепочке и повышает цены на всё.К этому добавляются огромные проблемы с логистикой, подвижным составом и транспортом как таковым, бензовозами, грузовиками, складской инфраструктурой…Из всего этого можно сделать вывод, даже прогноз. С высочайшей вероятностью в 2027 году конфликт закончится, причём на условиях, приемлемых для России. Ни у Украины, ни у её спонсоров просто не будет денег продолжать.

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

https://ukraina.ru/20260904/paradoks-2-pochemu-ukrainskaya-armiya-esche-mozhet-uderzhivat-front-1083013897.html

https://ukraina.ru/20260905/ni-deneg-ni-oruzhiya-evropa-bolshe-ne-mozhet-soderzhat-ukrainu-1083016361.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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мнения, украина, россия, киев, владимир зеленский, мвф, вкс, ес