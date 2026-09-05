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"Скорректируем операцию": Зеленский поиграл в "перемирие" и снова угрожает

"Скорректируем операцию": Зеленский поиграл в "перемирие" и снова угрожает - 05.09.2026 Украина.ру

"Скорректируем операцию": Зеленский поиграл в "перемирие" и снова угрожает

Владимир Зеленский так и не подтвердил введение режима тишины, о котором накануне сообщили украинские паблики. Более того, утром 5 сентября он пригрозил "скорректировать операцию" в отношении российского воздушного пространства. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.

2026-09-05T12:32

2026-09-05T12:32

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"Мы зафиксировали этот шаг и на следующей неделе соответствующим образом скорректируем нашу операцию в отношении российского воздушного пространства, которое стало опасным из-за присутствия беспилотников и ракет в небе", — заявил он.Украинское издание "Страна" сообщает: слухи о трёхдневном "режиме тишины" были намеренно вброшены Киевом в информационное пространство перед визитом в Москву спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По мнению аналитиков, это сделано для манипуляции мнением американской делегации.Накануне вечером украинские СМИ и Телеграм-каналы распространили новости о якобы введённом перемирии с 5 по 8 сентября по всей линии фронта. Однако российские войска подобных приказов не получали, а ночные удары продолжились в штатном режиме. Уже утром украинские паблики начали массово обвинять Москву в срыве выдуманного режима тишины.Многие эксперты сразу предостерегали: главное — не повесить на эту залипуху. И, судя по всему, к односторонней "инициативе" в Москве отнеслись правильно: удары по военному потенциалу Украины продолжились.Больше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, москва, украина, киев, владимир зеленский, стив уиткофф, джаред кушнер, украина.ру