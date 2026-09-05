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Живущий в России отец экс-главкома ВСУ Сырского оказался на грани смерти: что известно
Живущий в России отец экс-главкома ВСУ Сырского оказался на грани смерти: что известно - 05.09.2026 Украина.ру
Живущий в России отец экс-главкома ВСУ Сырского оказался на грани смерти: что известно
87-летнего Станислава Сырского, отца бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, готовят к подключению к аппарату ИВЛ. Об этом 5 сентября сообщил Telegram-канал Mash
2026-09-05T13:15
2026-09-05T13:15
2026-09-05T13:15
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По данным источника, пожилому мужчине стало тяжелее дышать, появились кашель и одышка. Во время одной из процедур у него пошла кровь. К деменции и болезни Паркинсона добавилась астма.За Сырским-старшим ухаживает супруга Людмила, которая сама с трудом ходит из-за проблем с ногами и жалуется на давление. Около пяти месяцев назад пара вернулась в частную клинику в Химках — во Владимире не смогли обеспечить нужный уход. Лечение обходится в 1,2 млн рублей в месяц.По данным канала, Александр Сырский продолжает поддерживать связь с родителями и оплачивает лечение отца. 11 сентября Станислав и Людмила должны отметить золотую свадьбу.Ранее состояние Станислава Сырского улучшалось: врачи разрешили часовые прогулки и вернули более ясную речь.Больше новостей представлено в обзоре Визит Уиткоффа и Кушнера и обещание прекратить налёты. Хроника событий на утро 5 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, химки, владимир, александр сырский, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Химки, Владимир, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Живущий в России отец экс-главкома ВСУ Сырского оказался на грани смерти: что известно
87-летнего Станислава Сырского, отца бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, готовят к подключению к аппарату ИВЛ. Об этом 5 сентября сообщил Telegram-канал Mash
По данным источника, пожилому мужчине стало тяжелее дышать, появились кашель и одышка. Во время одной из процедур у него пошла кровь. К деменции и болезни Паркинсона добавилась астма.
За Сырским-старшим ухаживает супруга Людмила, которая сама с трудом ходит из-за проблем с ногами и жалуется на давление. Около пяти месяцев назад пара вернулась в частную клинику в Химках — во Владимире не смогли обеспечить нужный уход. Лечение обходится в 1,2 млн рублей в месяц.
По данным канала, Александр Сырский продолжает поддерживать связь с родителями и оплачивает лечение отца. 11 сентября Станислав и Людмила должны отметить золотую свадьбу.
Ранее состояние Станислава Сырского улучшалось: врачи разрешили часовые прогулки и вернули более ясную речь.
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