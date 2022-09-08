https://ukraina.ru/20220908/1038517125.html
"Ее не жалко": политолог рассказал о причине избрания Лиз Трасс премьер-министром Великобритании
"Ее не жалко": политолог рассказал о причине избрания Лиз Трасс премьер-министром Великобритании - 08.09.2022 Украина.ру
"Ее не жалко": политолог рассказал о причине избрания Лиз Трасс премьер-министром Великобритании
Британские элиты собираются продолжать эскалацию конфликта и наращивать помощь Украине. Если вдруг всё пойдет не так, то обвинят нового премьер-министра Лиз Трасс, сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
2022-09-08T04:30
2022-09-08T04:30
2022-09-08T04:30
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Он добавил, что "если вдруг всё пойдет не так" и результатом такой политики будут огромные человеческие жертвы в Европе, то "всегда можно спихнуть на того, кого не жалко". Лиз Трасс станет той самой фигурой.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Бывший министр иностранных дел Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании.Лиз Трасс является третьей женщиной в истории страны, занявшей пост премьер-министра. До нее эту должность занимали Маргарет Тэтчер (с 1979 по 1990 год) и Тереза Мэй (с 2016 по 2019 год). Трасс стала 56-м премьером в истории Великобритании.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, трасс (лиз трасс), великобритания, украина
Новости, Трасс (Лиз Трасс), Великобритания, Украина
"Ее не жалко": политолог рассказал о причине избрания Лиз Трасс премьер-министром Великобритании
Британские элиты собираются продолжать эскалацию конфликта и наращивать помощь Украине. Если вдруг всё пойдет не так, то обвинят нового премьер-министра Лиз Трасс, сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
Я думаю, это связано с тем, что британские элиты собираются продолжать эскалацию конфликта, будут наращивать помощь Украине. Военную и не только – финансами, инструкторами, наемниками. Большое количество британских спецов сейчас находится в рядах ВСУ. Будут подливать керосин в костер, чтобы этот конфликт ни в коем случае не затухал, и Украина продолжала все также выстилать трупами поле боя.
Алексей Кочетков
политолог и историк нацизма на Украине
Он добавил, что "если вдруг всё пойдет не так" и результатом такой политики будут огромные человеческие жертвы в Европе, то "всегда можно спихнуть на того, кого не жалко". Лиз Трасс станет той самой фигурой.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Бывший министр иностранных дел Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании.
Лиз Трасс является третьей женщиной в истории страны, занявшей пост премьер-министра. До нее эту должность занимали Маргарет Тэтчер (с 1979 по 1990 год) и Тереза Мэй (с 2016 по 2019 год). Трасс стала 56-м премьером в истории Великобритании.