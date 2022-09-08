https://ukraina.ru/20220908/1038517125.html

"Ее не жалко": политолог рассказал о причине избрания Лиз Трасс премьер-министром Великобритании

"Ее не жалко": политолог рассказал о причине избрания Лиз Трасс премьер-министром Великобритании - 08.09.2022 Украина.ру

"Ее не жалко": политолог рассказал о причине избрания Лиз Трасс премьер-министром Великобритании

Британские элиты собираются продолжать эскалацию конфликта и наращивать помощь Украине. Если вдруг всё пойдет не так, то обвинят нового премьер-министра Лиз Трасс, сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру

2022-09-08T04:30

2022-09-08T04:30

2022-09-08T04:30

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Он добавил, что "если вдруг всё пойдет не так" и результатом такой политики будут огромные человеческие жертвы в Европе, то "всегда можно спихнуть на того, кого не жалко". Лиз Трасс станет той самой фигурой.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Бывший министр иностранных дел Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании.Лиз Трасс является третьей женщиной в истории страны, занявшей пост премьер-министра. До нее эту должность занимали Маргарет Тэтчер (с 1979 по 1990 год) и Тереза Мэй (с 2016 по 2019 год). Трасс стала 56-м премьером в истории Великобритании.

https://ukraina.ru/20220906/1038502272.html

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новости, трасс (лиз трасс), великобритания, украина