https://ukraina.ru/20220906/1038497916.html

Алексей Кочетков о том, как и почему Лиз Трасс после Украины бросит в топку войны Польшу

Алексей Кочетков о том, как и почему Лиз Трасс после Украины бросит в топку войны Польшу - 06.09.2022 Украина.ру

Алексей Кочетков о том, как и почему Лиз Трасс после Украины бросит в топку войны Польшу

Украина.ру, 06.09.2022

2022-09-06T22:53

2022-09-06T22:53

2022-09-06T22:53

алексей кочетков

россия

украина

трасс (лиз трасс)

великобритания

газ

энергетический кризис

европа

ес

турбины

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Это европейцы думали, что всё будет хорошо зимой и Россия уступит, но в данном случае они такие же жертвы, как и украинцы - считает политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков.- Алексей Владимирович, что принесет жителям Европы, России и Украины назначение Лиз Траст премьер-министром Великобритании? Фигура мягко говоря, неоднозначная и очень агрессивная.- Если то, что ей сейчас приписывают, правда - то, что она пообещала убрать из правительства всех белых мужчин, если это не фейк, что очень важно, то ситуация гораздо хуже, чем можно было бы предположить.Вероятно, бывали в истории Великобритании премьер-министры, которые не знают географии, хотя мне ничего про это не известно, всякое бывает. Но ее действия на посту иностранных дел, катания на танке, заявления про "Ростовскую и Воронежскую области" - это трагедия для британского народа. Это говорит о том, что в королевстве что-то совсем не слава богу.Вспоминаются слова Наполеона, что лучше пусть будет стадо баранов, руководимое львом, у него больше шансов выжить, чем у стаи львов, руководимых бараном.Когда страной руководит человек, находящийся за гранью вменяемости, тут можно только посочувствовать. Только при этом у этой страны есть атомная бомба, большое количество денег, спецслужбы и серьёзное влияние в Европе, в том числе, в Восточной и Центральной. Это очень опасно не только для соседей, но и для всего европейского континента.- К чему это может привести?- Я думаю, это связано с тем, что британские элиты собираются продолжать эскалацию конфликта, будут наращивать помощь Украине. Военную и не только – финансами, инструкторами, наемниками. Большое количество британских спецов сейчас находится в рядах ВСУ. Будут подливать керосин в костер, чтобы этот конфликт ни в коем случае не затухал, и Украина продолжала все также продолжала выстилать трупами поле боя.Ну а потом, если вдруг всё пойдет не так… Ну, в любом случае, результатом такой политики будут огромные человеческие жертвы в Европе, всегда можно спихнуть на того, кого не жалко. Я думаю Лиз Трасс, которую пропихнули абсолютно недемократическим путем – та самая фигура, которую будет не жалко.- Я читал, что в экономическом плане она пытается повторять за Эрдоганом. Снизить налоги, увеличить долги и так далее, а что будет потом – не важно…- Они рассчитывают на то, что они единственными выйдут из этого всего победителями. Британцы и те, кто стоит за Трасс, думают, что они похоронят Европу и долги отдавать будет некому. У кого они долги берут? Ну а с кузенами – США, они уже как-то договорятся.- Что вы имеете ввиду под словами "похоронят Европу"? Разожгут еще большую войну?- Европейскую экономику. Этот конфликт с Россией. Эта экономическая война, которую они заставили развязать против России, она уничтожает европейскую экономику, энергетический кризис просто губителен для европейской промышленности, делает ее неконкурентоспособной.- Может ли быть такое, что помимо очевидного продолжения поставок оружия Украине, там из-за ее управления будет полная военная и гуманитарная катастрофа?- Там уже катастрофа. Ну, закончится Украина, настанет очередь Восточной Европы, до них то далеко, им какая разница. Главное, чтобы Россия закончилась, они будут делать всё, чтобы Россия потерпела катастрофу, чтобы в дальнейшем ее разорвать на части, ограбить, получить в руки те ресурсы и богатства, которыми Россия располагает. Здесь идет война именно за наши богатства.И тут любые ставки не считаются чрезмерными, они готовы идти на любые жертвы, тем более, не на свои, а других. Надо бросить в топку украинцев – бросили, следующая Польша – да пожалуйста, кто там еще – Чехия… эти все лимитрофы – вообще не вопрос.- То есть они могут и Польшу подтолкнуть к военному конфликту?- Польшу к этому готовят усиленно, начнут какую-нибудь сумасшедшую авантюру, которая закончится для них также, как для Украины.- То есть, это может закончится вообще войной НАТО и России?- Безусловно, я думаю, к этому британцы и толкают всю эту ситуацию. Сейчас европейцев ждет тяжелая, очень непростая зима, которую они, конечно, переживут, но им будет очень тяжело.А в следующем году им начнут объяснять, что избежать повторения ситуации можно только разгромив и уничтожив Россию, отобрав у нее ресурсы и пользоваться ими по своему усмотрению.Мол, если не хотите мерзнуть еще раз, давайте вместе разорвем эту Россию на части и заберем всё, что ей принадлежит.- А почему Европа пострадает зимой, если хранилища газовые заполнены более, чем наполовину?- Эти хранилища все равно не способны обеспечить необходимые потребности их промышленности в тех объемах, которые требуются. И даже обеспечить домохозяйства европейские, чтобы можно было спокойно перенести зиму.Хранилища - это на экстренный случай. Никто же не думал, что газоснабжение вообще остановится. Рассчитывали, что Россия прогнется, дрогнет, а всё пошло не так, как предполагали. "Something went wrong".Поэтому, что-то пошло не так. Хотя, это нам кажется, что пошло не так. Есть все основания предполагать, что как раз США и Британия предполагали, что всё именно так и будет, и их это вполне устраивает. Это европейцы думали, что всё будет хорошо, но в данном случае они такие же жертвы и лабораторные мыши, как и украинцы, только пока еще не в таком кровавом варианте.- То есть им даже своих не жалко…- Им никогда никого не было жалко. А уж особенно тех, кто живет на востоке от них. В Европе даже в ОБСЕ есть такое выражение, неоднократно слышал в Австрии на разных совещаниях: "восточнее Вены". Вот всё, что восточнее Вены, им никогда не было жалко, это так, биологический мусор.- Я правильно понимаю, Газпром исходя из соглашений по факту поставил вопрос ребром, что для разблокирования поставки газа нужно снять санкции, либо турбина будет стоять?- Ну её же надо чинить, она же тоже должна поехать куда-нибудь в Канаду, там затеряться, потом поехать обратно в Германию, там какие-нибудь документы не будут оформлены.Европейцы же сами создали эти условия, они сами ввели санкции. Газпром эти правила игры принял. Есть же стандарты, нельзя же допускать утечки масла, будем чинить. Сами не имеем права, у нас договор, значит должен Сименс. А Сименс не может, потому что бумажки европейцы требовали раньше, условия такие поставили. Мы же не можем нарушать правила, поэтому, граждане, придется ждать!- То есть эта ситуация находится в напряжении и стороны в ожидании того, кто уступит?- Да. Но, что значит уступит? Европейцы ограбили Российскую Федерацию, развязали экономическую войну, значит условия, чтобы получить газ – вернуть украденное и прекратить экономическую войну, отменить санкции. Но как они могут на это пойти, если они не субъекты и исполняют чужую волю.Они на это не могут пойти, потому что не в состоянии принимать такие решения. А единственный, кто это дело инспирировал, то есть США, единственные суверены во всей этой истории, на это не пойдут. Потому что это им не нужно, они не для этого начинали этот конфликт.- Есть заявление Эрдогана, что Европа сама виновата в энергетическом кризисе. Это опять его игра на две стороны или разворот взглядов?- Он прагматик и всегда отличался тем, что говорил то, что думает. Сейчас эта ситуация полностью отвечает его интересам, просто он сторона другого масштаба, нежели США. Но Эрдоган здесь ничего не теряет, только выигрывает от этого. Поэтому есть возможность говорить правду. Но это действительно так. Любой разбирающийся человек скажет, что европейцы сами создали эту ситуацию. Об этом говорят все, даже сами европейские политики, которые не у руля, но имеют вес.- Ну и на него за правду никто не обижается, потому что у него сильные позиции в регионе?- От него зависят очень сильно теперь уже. И у него энергетического кризиса нет и не предполагается.- Песков говорил, что, забирая российские активы, Британия рискует стать ненадежным экономическим партнером. Их это не пугает, это же деньги?- Ставки настолько высоки, что им уже всё равно. Все эти потери имиджа… победителей не судят, тем боле, что они нацелились забирать всё, что им нравится, не ждать, когда им это принесут.

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

алексей кочетков, россия, украина, трасс (лиз трасс), великобритания, газ, энергетический кризис, европа, ес, турбины, интервью, польша