Эксперт спрогнозировал рост российской экономики после потери 4% ВВП - 07.09.2022 Украина.ру
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Эксперт спрогнозировал рост российской экономики после потери 4% ВВП
Эксперт спрогнозировал рост российской экономики после потери 4% ВВП - 07.09.2022 Украина.ру
Эксперт спрогнозировал рост российской экономики после потери 4% ВВП
Российская экономика вернется к росту в следующем году. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
2022-09-07T07:07
2022-09-07T07:07
экономика
россия
рубль
новости
эксперт
алексей зубец
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"В середине года падение прекратится и дальше мы начнем восстанавливать те потери, которые понесли в этом году. А потери экономики по ВВП в этом году не превысят 4 процентов и это принципиально меньше, чем прогнозы, которые делали различные экономисты о потере 8 или 15 процентов. Наш первоначальный прогноз, который мы делали в марте о том, что будет просадка не более 4 процентов, он сегодня реализуется", - заверил Зубец.По его словам, период "крепкого рубля", то есть достаточно дешевого доллара в российской экономике настанет в первом квартале 2023 года.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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экономика, россия, рубль, новости, эксперт, алексей зубец
Экономика, Россия, рубль, Новости, эксперт, Алексей Зубец

Эксперт спрогнозировал рост российской экономики после потери 4% ВВП

07:07 07.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Российская экономика вернется к росту в следующем году. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
"В середине года падение прекратится и дальше мы начнем восстанавливать те потери, которые понесли в этом году. А потери экономики по ВВП в этом году не превысят 4 процентов и это принципиально меньше, чем прогнозы, которые делали различные экономисты о потере 8 или 15 процентов. Наш первоначальный прогноз, который мы делали в марте о том, что будет просадка не более 4 процентов, он сегодня реализуется", - заверил Зубец.
По его словам, период "крепкого рубля", то есть достаточно дешевого доллара в российской экономике настанет в первом квартале 2023 года.

"Покупательная способность рубля в ближайшие месяцы, может быть даже полгода, останется на достаточно высоком уровне", - отметил эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
ЭкономикаРоссиярубльНовостиэкспертАлексей Зубец
 
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