https://ukraina.ru/20220907/1038495854.html
Эксперт спрогнозировал рост российской экономики после потери 4% ВВП
Эксперт спрогнозировал рост российской экономики после потери 4% ВВП - 07.09.2022 Украина.ру
Эксперт спрогнозировал рост российской экономики после потери 4% ВВП
Российская экономика вернется к росту в следующем году. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
2022-09-07T07:07
2022-09-07T07:07
2022-09-07T07:07
экономика
россия
рубль
новости
эксперт
алексей зубец
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"В середине года падение прекратится и дальше мы начнем восстанавливать те потери, которые понесли в этом году. А потери экономики по ВВП в этом году не превысят 4 процентов и это принципиально меньше, чем прогнозы, которые делали различные экономисты о потере 8 или 15 процентов. Наш первоначальный прогноз, который мы делали в марте о том, что будет просадка не более 4 процентов, он сегодня реализуется", - заверил Зубец.По его словам, период "крепкого рубля", то есть достаточно дешевого доллара в российской экономике настанет в первом квартале 2023 года.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
экономика, россия, рубль, новости, эксперт, алексей зубец
Экономика, Россия, рубль, Новости, эксперт, Алексей Зубец
Эксперт спрогнозировал рост российской экономики после потери 4% ВВП
Российская экономика вернется к росту в следующем году. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
"В середине года падение прекратится и дальше мы начнем восстанавливать те потери, которые понесли в этом году. А потери экономики по ВВП в этом году не превысят 4 процентов и это принципиально меньше, чем прогнозы, которые делали различные экономисты о потере 8 или 15 процентов. Наш первоначальный прогноз, который мы делали в марте о том, что будет просадка не более 4 процентов, он сегодня реализуется", - заверил Зубец.
По его словам, период "крепкого рубля", то есть достаточно дешевого доллара в российской экономике настанет в первом квартале 2023 года.
"Покупательная способность рубля в ближайшие месяцы, может быть даже полгода, останется на достаточно высоком уровне", - отметил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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