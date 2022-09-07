https://ukraina.ru/20220907/1038495854.html

Эксперт спрогнозировал рост российской экономики после потери 4% ВВП

Эксперт спрогнозировал рост российской экономики после потери 4% ВВП - 07.09.2022 Украина.ру

Эксперт спрогнозировал рост российской экономики после потери 4% ВВП

Российская экономика вернется к росту в следующем году. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

2022-09-07T07:07

2022-09-07T07:07

2022-09-07T07:07

экономика

россия

рубль

новости

эксперт

алексей зубец

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"В середине года падение прекратится и дальше мы начнем восстанавливать те потери, которые понесли в этом году. А потери экономики по ВВП в этом году не превысят 4 процентов и это принципиально меньше, чем прогнозы, которые делали различные экономисты о потере 8 или 15 процентов. Наш первоначальный прогноз, который мы делали в марте о том, что будет просадка не более 4 процентов, он сегодня реализуется", - заверил Зубец.По его словам, период "крепкого рубля", то есть достаточно дешевого доллара в российской экономике настанет в первом квартале 2023 года.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

экономика, россия, рубль, новости, эксперт, алексей зубец