https://ukraina.ru/20220906/1038461450.html

Что останется от украинской экономики через 2 года и когда российская пойдет в рост - Алексей Зубец

Что останется от украинской экономики через 2 года и когда российская пойдет в рост - Алексей Зубец - 06.09.2022 Украина.ру

Что останется от украинской экономики через 2 года и когда российская пойдет в рост - Алексей Зубец

Украина.ру, 06.09.2022

2022-09-06T07:30

2022-09-06T07:30

2022-09-06T10:31

украина

россия

экономика

интервью

алексей зубец

финансы

санкции

сша

запад

европа

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Почему европейские лидеры безграмотны, сколько смогут летать российские самолеты и почему российская экономика выдержала экономические санкции без особых потерь, рассказал в большом интервью Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец..— Алексей Николаевич, почему Россия выдержала санкции и в каком сейчас состоянии наша экономика?— Выдержала по нескольким причинам. Запад переоценил свои возможности в организации санкций, и опоздал. Если бы они ввели их лет 10 назад, эффект был бы другим. Запад растерял свои экономические и политические возможности и падение его потенциала произошло в последнее время. Это первое.Далее, Россия смогла заручиться поддержкой государств, которые могут также потенциально стать жертвой таких же санкций. Те же индийцы и китайцы помогают нам не потому, что сильно нас любят, а потому, что понимают, что, если Россия поддастся под давлением санкций, они следующие. Потом китайцы, за ними – индийцы.Целый ряд стран выступает против принципа того, что одни страны диктуют другим свою политическую волю. Индия и другие страны прекрасно понимают, что это угроза для них самих, вот они и выступают на нашей стороне, чтобы защитить себя в перспективе. Это второе обстоятельство, которое не учёл Запад.Третье обстоятельство – выяснилось, что санкции вредны не только для России, но и для Запада. Известно, что нефтяное эмбарго протолкнула Урсула фон Дер Ляйен, глава Еврокомиссии. Она настояла на этом.Но даже тогда, когда замаячила тень этого решения, выяснилось, что для Европы это большая беда, это удорожает автоматически на 15-20% нефтяные ресурсы, которые они покупают. То есть покупка нефти на спотовом рынке сверх плана - это удорожание ресурсов.Дальше – история с газом, там тоже цены выше на 15-20%, чем по поставкам согласно контрактам. То есть, один из факторов того, что Россия выдержала экономические санкции без особых потерь – это экономическая безграмотность тех лидеров, которые сегодня управляют Европой. У них нет экономического образования, они не работали в бизнесе, не проконсультировались с бизнесом до введения санкций. И не поняли, во что они ввязались уже после того, как начали это всё.Дальше выяснилось, что заднего хода нет, потому что это потеря политического лица и крах политической карьеры. Плюс – они не понимают, как работает российская экономика. В силу отсутствия знаний и навыков. И получилось так, что наша экономика не то, чтобы совсем не пострадала, но пострадала незначительно.Падение промышленного производства в июле - вроде, порядка двух процентов. Это вообще "ни о чем" в масштабах тех санкций, которые были введены.То есть основные факторы – наличие внешней поддержки, крепость российской экономики, которая достаточно прочна, чтобы так сразу развалиться, и менталитет россиян.Он сильно изменился за последние 20-30 лет, сегодня мы готовы организовывать экономику самостоятельно. Люди гораздо более экономически активны и лучше квалифицированы для этого, чем 20 лет назад. Если бы санкции ввели тогда, они были бы катастрофическими.Сегодня Россия их практически не заметила - другая экономика, другие люди. Да и Запад значительно слабее и не понимает ничего в экономике.— А внутри какие факторы помогли справиться? Компании зарубежные некоторые ушли, цепи поставок прервались, какие-то отрасли пострадали. Как внутри механизм себя сам защитил, кроме того, что вы уже сказали?— Пострадали две отрасли, спад химического производство – порядка десяти процентов, и машиностроение – там порядка семнадцати процентов. Остальные отрасли в общем-то замкнуты на внутренний рынок и там каких-то серьёзных спадов не произошло. Если мы говорим о строительстве, то там действительно произошел некий провал по части ввода жилья и продаж, но сейчас, судя по тенденциям на этом рынке, происходит разворот и строительный рынок скорее оживает.Если об отраслях, завязанных на внешнюю торговлю, там вообще ничего не произошло. Мы знаем, что объем реализуемой продукции на внешних рынках стал только выше, а платежеспособный спрос действительно несколько сократился в стране, но это не катастрофический провал.Потребительская активность российского населения остается на достаточно высоком уровне, это стало одной из причин того, что Россия довольно легко переносит санкции. То есть у людей есть деньги и люди готовы эти деньги тратить на товары и услуги.По дорогой бытовой технике провал такой серьёзный, процентов на 15, по дешевой практически нет провала, но есть по автомобилям. Но их по понятным причинам стало просто гораздо меньше на рынке.— И с самолетами есть проблема. Детали рано или поздно закончатся же?— С ними другая история. Готовность людей на самолетах летать снизилась, но незначительно. Пока российские авиакомпании справляются с поддержанием парка. Одна авиакомпания объявила в нынешних условиях, что у них возникнут проблемы с авиапарком через 5 лет. Им хватит ресурсов на это время, чтобы поддерживать те самолеты, которые есть у них в нормальном состоянии и перевозить пассажиров.— Что это за компания?— Это AZUR вроде— Я правильно понимаю, что есть в России какая-то автономность и крепость экономики?— Полностью автономной экономики у нас нет, но есть целый букет импортозамещений в разных отраслях, который мы видели. Кроме продовольственного замещения сельского хозяйства и пищевой промышленности, мы видели целый ряд внутренних производств, которые приходят на смену импорту, особенно в стратегических отраслях.Когда начались санкции, Запад недооценил возможности российской экономики производить самостоятельно целые блоки экономики, необходимые для развития целых отраслей. Плюс, импорт не накрылся полностью, например, европейский заменяется азиатским.То есть помощь наших новых стратегических партнеров помогает нам преодолеть историю с тем самым разрывом отношений с Западом. Ну то есть, говорить, что у нас какое-то импортозамещение прямо сейчас идет в этом, это не так. Оно есть, но точечное. Для этого нужны годы, а сегодня мы просто переходим с европейского на азиатский, турецкий импорт и из других стран, которые не участвуют в антироссийских санкциях.— В каком сейчас состоянием в целом наша экономика?— В хорошем состоянии, у нас минимальное падение внутреннего производства, это единицы процентов, и всё довольно хорошо с настроениями бизнеса. Если посмотреть отчеты о настроениях российских предпринимателей, они все очень оптимистичны относительно будущего. Они не очень хорошо оценивают сегодняшнюю ситуацию, но рассчитывают, что в ближайшие месяцы и годы начнется развитие производства, и их ожидает большое будущее.Перспективы развития, которые видит бизнес, говорят о том, что Россия идет в правильном направлении автономизации и создания собственных производственных возможностей вместо импорта. Плюс, бизнес рад, что наконец началась политика с ориентацией на внутреннее производство.Если мы возьмём ситуацию в экономике, да, есть падение реальных доходов, но тоже не значительное. Тоже единицы процентов, падение экономики тоже единицы процентов, но хорошие перспективы в отношении бизнеса, которым мы сегодня открылись. Тренд развития нашей страны на сегодняшний день достаточно оптимистичен.— "Согласно макропрогнозу, в Украине в начале 2023 года курс доллара будет составлять 42 гривны, а в конце года гривна девальвирует до 50 гривен", — сообщает об этом украинское издание "Экономическая правда". Это Украина сжалась достаточно сильно? Что будет с ее экономикой?— Будет деградация экономики, которая сейчас происходит, там всё зависит от помощи западных стран. Потому что на сегодняшний день по тем данным, которые они публикуют, половина денег, которые формируют бюджет, это займы или подарки западных правительств. Внешняя помощь, которая, скорее всего, не останется на прежнем уровне и будет иметь тенденцию к сокращению.Что касается дальнейшей ситуации. Не так давно видел прогноз по посевным площадям Украины, в этом году засеяно будет половина от того, что было в прошлом году, а в 2023 году будет половина от того, что сейчас. Они рассчитывают, что потеряют три четверти, и это не самый худший вариант.Тоже самое касается и других производств. Потому что в условиях военных действий вести какую-то экономику совершенно невозможно, это несовместимые вещи.Кроме того, основная база украинской экономики - это сельское хозяйство и металл. Если мы говорим о металлах, основная часть, которая находилась в южных и центральных регионах, находятся в зоне военных действий. Если о земле – как раз восток и юг, центр страны, это основная зерновая база. В этих условиях никакой нормальный предприниматель вкладываться не будет, Украину ожидает сокращение ВВП, по оценкам специалистов вполовину в этом году и, наверное, еще вполовину в следующей году, если военный конфликт продлится. То есть, от экономики прошлогодней останется одна четверть. Ну может чуть больше, где-то треть, но не более того. Основным источником финансирования страны будет внешняя помощь и займы, которых тоже неизвестно, на сколько хватит. Потому что Запад тоже не готов финансировать Украину в бесконечной перспективе. У них полно своих проблем.Перенести эту зиму для Германии будет стоит несколько десятков миллиардов евро просто в виде дотаций на энергию для бизнеса и населения. Причем, оценки стоимости потерь немецкой экономики этой зимой достигает двухсот с чем-то миллиардов евро. И в этих условиях еще какие-то десятки миллиардов евро направлять в украинскую экономику они не смогут, да и не захотят.Поэтому судьба украинской экономики плачевна.— Находящаяся под санкциями Россия оказалась в более благоприятном положении по ценам на продукты питания и отопление, чем благополучная Великобритания. Об этом пишет издание The Sun. В Москве в 2022 году цены на продукты снизились как минимум на 11 процентов. В то же время в Великобритании продовольственная инфляция ускорилась до 9,3 процента - пишет издание.Про цены спорный вопрос, но британцам не нравится то, что происходит. Что думаете о таких цифрах, они объективны?— Нет, ну цены у нас тоже выросли, если брать годовую инфляцию порядка 14 процентов, то есть цены в России в годовом исчислении точно не падали. В месячном исчислении они могут падать.Проблема Великобритании в том, что у них нет института контроля за ценами. У нас правительство может собрать крупных ритейлеров и сказать, мол, вы тут ребята не балуйте, вот на социальный набор продуктов держать будете цены на нормальном уровне, иначе у вас будут проблемы. В Великобритании это невозможно. Это первое.Второе – надо понимать, что один из главных источников инфляции – это топливо, причем, не только бензин, но и электричество. В России цены на них не то, чтобы стоят на месте, но растут гораздо меньшими темпами, чем в Британии.То есть, темп инфляции у нас более разумный, чем в странах, где экономика чисто либеральная.— То есть, британцы возмущаются вполне справедливо?— Да, в наших условиях проще разговаривать с ритейлом, чем там.— Как вообще влияет проблема с газом и нефтью. Кто все-таки выиграет в этой необъявленной энергетической войне между Россией и Западом?— Никто не выиграет, это понятно. Но тут дело в чем, почему Россия сокращает поставки того же газа на европейские рынки. Главное требование России – вывести энергетику из-под санкций. То есть, чем мотивирует Газпром свои разногласия с Сименсом. Что нынешний санкционный режим работы между Газпромом и Сименсом не совпадает с контрактом.Сименс готов вносить в свои вот эти регламенты работы с газопроводом какие-то дополнительные изменения в связи с тем, что есть санкции. Газпром говорит, что есть контракт, если вы его нарушаете, соответственно вы и несете ответственность за то, что происходит. А санкции это ваши проблемы. В этом суть конфликта.И в условиях санкций, безусловно, контракт должен быть каким-то образом модернизирован, изменен, а он не изменен и получается противоречие.Газпром требует, чтобы это противоречие было отменено, и мы вернулись к досанкционным условиям работы.Сименс на это пойти не может, потому что для него есть санкции и требования европейских органов по работе с российскими компаниями. В результате они остались без газа.Кто останется в выигрыше, а кто проиграет? Проиграют, прежде всего, европейские политики, которые втянули свои страны в эти санкции.Понятно, что крайними будут они. У социал-демократов в Германии, у итальянцев, у французов, у того же Макрона - большие проблемы с их репутацией среди местного населения. Они на следующих выборах могут проиграть. Вот они будут главными жертвами этой энергетической войны.Вторым пострадавшим будет европейская экономика, потому что нужны сотни миллиардов евро, чтобы компенсировать эти потери из-за высоких цен на энергию. Мы тоже потеряем, но меньше. Доходы того же Газпрома будут снижаться.— Подействуют ли санкции к 2023 году? Некоторые эксперты говорят ….— Те, кто говорил, что Россия потеряет, а потом она не потеряла, они начинают дальше рассказывать, что это будет в следующем месяце. Когда и этого не произошло, они начинают говорить, что Россия потеряет через год. Это всё фигня, естественно.Самый тяжелый момент мы проходим сейчас. Санкции введены, старые запасы кончились, новых запасов нет. Вот сейчас они наиболее сильные, потому что через какое-то время производства будут перестроены, появятся новые партнеры, новые поставки запчастей из каких-то государств или же их будут производить в России.То есть, значение санкций будут нивелироваться тем, что есть импортозамещение. Говорить, что если санкции не подействовали сейчас, они подействуют позже, это фигня. Это разговоры людей, которые ошиблись в своих прогнозах и теперь переносят их на год.— Это радует. Но есть еще объективные вещи, как износ деталей станков на заводах, детали самолетов. Или это не значительно влияет на картину в целом?— Есть проблемы с поставками оборудования и запчастей, но они не проявились сейчас. Оборудование выходит из строя, но медленно, не мгновенно. И за годы, прежде чем станки выйдут из строя, им найдется замена. Российская или импортная, ну купим такой же китайский станок с тем же функционалом.Эта история неприятная, но она не короткая, она долгоиграющая, и это не страшно. То есть, за годы что-нибудь придумают.А самое страшное, это вот относительно короткие поставки комплектующих, которые нужны сегодня. Ну, например, расходники для станков или краски для машин.Например, машины можно красить в рамках этого завода только определенной краской, другая просто не подходит. Если ее нет, завод остановится. Вот эти среднесрочные комплектующие - самая опасная и тяжелая история. И здесь наибольшие проблемы.— Кроме краски, что еще это может быть?— Да всё, что угодно, краска на пакетах для сока, они стали не такими пестрыми, проволока, гвозди, какие-то винты, шурупы и так далее. Всё, что специально поставлялось для каких-то производств. Эти проблемы проявляются именно сегодня, а через полгода-год никаких таких вот специальных проблем… Да они появятся, но они будут длинными и их будет проще решить.Вот смотрите, когда произошла авария в Чернобыле, ядерщики говорили, что короткие изотопы они опасные, но распадаются очень быстро. Их через несколько дней уже не будет. Они распадутся.Длинные изотопы будут отравлять атмосферу долго, но они длинные и это будет можно как-то нивелировать. А самые тяжелые и страшные это средние, которые разлагаются примерно несколько лет, вот они создают наибольшее излучение для человека, и оно продолжается годами.Так и здесь. Совсем короткие проблемы типа отсутствия виз для российских водителей мы уже прошли. Длинные последствия опасны, но они продолжаются длительное время, их сила не велика, и это можно решить.А вот средние это самая тяжелая штука. Вот сейчас мы находимся на этапе реализации этих среднесрочных последствий для экономики. Если сегодня по данным Росстата мы потеряли всего 2 процента экономики, значит, самую тяжелую часть санкционного давления мы проходим нормально и никакого серьёзного влияния это не оказало.— В дальнейшем насколько сильной может стать наша валюта и экономика?— Российская экономика вернется к росту в следующем году. В середине года падение прекратится и дальше мы начнем восстанавливать те потери, которые понесли в этом году. А потери экономики по ВВП в этом году не превысят 4 процентов и это принципиально меньше, чем прогнозы, которые делали различные экономисты о потере 8 или 15 процентов.Наш первоначальный прогноз, который мы делали в марте о том, что будет просадка не более 4 процентов, он сегодня реализуется. Что касается рубля, скорее всего мы увидим период крепкого рубля, то есть достаточно дешевого доллара в нашей экономике в первом квартале 2023 года. Покупательная способность рубля в ближайшие месяцы, может быть даже полгода, останется на достаточно высоком уровне.— 50 рублей за доллар?— Ну не 50, официальный курс будет колебаться в пределах 60-70 рублей за доллар.

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Александр Светлов

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