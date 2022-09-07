https://ukraina.ru/20220907/1038492742.html

Эксперт о состоянии российской экономики: у бизнеса хорошее настроение

Эксперт о состоянии российской экономики: у бизнеса хорошее настроение - 07.09.2022 Украина.ру

Эксперт о состоянии российской экономики: у бизнеса хорошее настроение

Российская экономика сейчас в хорошем состоянии: минимальное падение внутреннего производства на единицы процентов, и всё довольно хорошо с настроениями бизнеса. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

2022-09-07T07:45

2022-09-07T07:45

2022-09-07T07:45

алексей зубец

бизнес

экономика

россия

новости

эксперт

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Российские предприниматели оптимистично настроены. Они не очень хорошо оценивают ситуацию, но рассчитывают на развитие производства в ближайшие месяцы, рассказал Зубец.Перспективы развития, которые видит бизнес, говорят о том, что Россия идет в правильном направлении автономизации и создания собственных производственных возможностей вместо импорта, считает эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

алексей зубец, бизнес, экономика, россия, новости, эксперт