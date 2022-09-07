https://ukraina.ru/20220907/1038492742.html
Эксперт о состоянии российской экономики: у бизнеса хорошее настроение
Эксперт о состоянии российской экономики: у бизнеса хорошее настроение - 07.09.2022 Украина.ру
Эксперт о состоянии российской экономики: у бизнеса хорошее настроение
Российская экономика сейчас в хорошем состоянии: минимальное падение внутреннего производства на единицы процентов, и всё довольно хорошо с настроениями бизнеса. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
2022-09-07T07:45
2022-09-07T07:45
2022-09-07T07:45
алексей зубец
бизнес
экономика
россия
новости
эксперт
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Российские предприниматели оптимистично настроены. Они не очень хорошо оценивают ситуацию, но рассчитывают на развитие производства в ближайшие месяцы, рассказал Зубец.Перспективы развития, которые видит бизнес, говорят о том, что Россия идет в правильном направлении автономизации и создания собственных производственных возможностей вместо импорта, считает эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей зубец, бизнес, экономика, россия, новости, эксперт
Алексей Зубец, бизнес, Экономика, Россия, Новости, эксперт
Эксперт о состоянии российской экономики: у бизнеса хорошее настроение
Российская экономика сейчас в хорошем состоянии: минимальное падение внутреннего производства на единицы процентов, и всё довольно хорошо с настроениями бизнеса. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
Российские предприниматели оптимистично настроены. Они не очень хорошо оценивают ситуацию, но рассчитывают на развитие производства в ближайшие месяцы, рассказал Зубец.
"Плюс, бизнес рад, что наконец началась политика с ориентацией на внутреннее производство. Если мы возьмём ситуацию в экономике, да, есть падение реальных доходов, но тоже не значительное. Тоже единицы процентов, падение экономики тоже единицы процентов, но хорошие перспективы в отношении бизнеса, которым мы сегодня открылись. Тренд развития нашей страны на сегодняшний день достаточно оптимистичен", - заверил Зубец.
Перспективы развития, которые видит бизнес, говорят о том, что Россия идет в правильном направлении автономизации и создания собственных производственных возможностей вместо импорта, считает эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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