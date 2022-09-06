https://ukraina.ru/20220906/1038474185.html

Потери ВСУ, Киев судит "предателей". Главное на Украине на утро 6 сентября

Потери ВСУ, Киев судит "предателей". Главное на Украине на утро 6 сентября - 06.09.2022 Украина.ру

Потери ВСУ, Киев судит "предателей". Главное на Украине на утро 6 сентября

Украина.ру, 06.09.2022

2022-09-06T09:52

2022-09-06T09:52

2022-09-06T11:02

спецоперация

хроники

херсонская область

потери всу

владимир зеленский

контрнаступление

магатэ

оон

запорожская область

эксклюзив

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В Херсоне подсчитали потери, понесённые ВСУ в ходе попытки отбить регион, в Донецке освободили «сепаратистов», продолжается полемика вокруг ситуации на Запорожской АЭСКиевский режим утаивает «катастрофические» потери украинских войск, понесённые во время попыток наступления в Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы Военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Днём ранее работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру заявил, что подтверждение Министерством обороны РФ информации о занятии ВСУ сёл Высокополье и Сухой Ставок Херсонской области является примером объективного освещения текущих событий.По словам корреспондента, потери ВСУ при попытках контрнаступления в регионе явно не соответствуют результатам, так как киевский режим надеялся вернуть себе контроль над всей областью.Он добавил, что события Первой мировой и Великой Отечественной войнн показывают, что наступление пехоты при слабой поддержке артиллерии и механизированных корпусов почти всегда приводит либо к откатыванию атакующей группировки, либо к слабым результатам, как к полученным ВСУ в настоящее время в Херсонской области.Затянувшееся освобождение мариупольских узниковВ Донецке освободили первых четверых осуждённых киевским режимом якобы за связи с Россией или властями ДНР из числа находившихся в заключении в Мариуполе.Как пояснил источник РИА «Новости», столь долгая задержка в освобождении произошла, поскольку властям ДНР было необходимо удостовериться в их непричастности к реальным преступлениям и в отсутствии связей с украинскими спецслужбами.По словам одного из освобождённых, Николая Прищенко, киевские власти обвинили его по двум статьям УК — 111-й «Измена родине» и 28-й «Участие в организованной преступной группею. Он категорически отверг версию киевского режима о связях с российскими спецслужбами, заявив, что единственным поводом, использованным для его осуждения, стало знакомство с человеком, который «вёл переписку с кем-то из Российской Федерации».Граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он указал, что вопрос введения ответных мер против киевского режима обсуждается, но при этом учитывается «гуманитарная составляющая», поскольку введение «зеркальных» ответных мер может негативно сказаться на проживающих в России украинцах, прежде всего беженцах, а также на связях родственников, проживающих в России и на Украине.По данным, указанным на англоязычном сайте катарского телеканала «Аль-Джазира», в настоящее время на территории России находятся более 2 миллионов 400 тысяч украинских беженцев.ЗАЭС: с больной головы на здоровуюТем временем глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал о том, что Запорожская АЭС оказалась «в шаге от радиационной катастрофы» в результате её вчерашнего обстрела.Ранее администрация контролируемого Россией города Энергодара сообщила, что в результате очередного обстрела атомной станции артиллерией киевского режима зафиксировано попадание в её специальный корпус. Была повреждена ёмкость с дистиллированной водой, находящаяся в непосредственной близости от второго энергоблока.Украинская энергетическая компания «Энергоатом» сообщила, что в результате вчерашнего обстрела ЗАЭС во второй раз в истории полностью отключилась от энергосети Украины.Однако по заявлению Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), двое представителей которой продолжают находиться на электростанции, АЭС продолжает работать и обеспечивать себя электроэнергией для собственных нужд.Зеленский и «Энергоатом» обвиняют в обстрелах АЭС российские войска, которые на самом деле осуществляют охрану станции, обеспечивая её безопасность. Примечательно, что западные СМИ, обычно придерживающиеся версий киевского режима в ходе освещения вооружённого конфликта на Украине, в этом случае избегают полностью поддерживать столь абсурдные обвинения.«Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах вокруг Запорожской АЭС», — сообщал на днях американский канал CNBC, и подобные фразы очень часто встречаются в статьях, публикуемых по данной теме другими западными СМИ.На сегодня запланирован выпуск отчёта о результатах работы миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Его представит глава организации Рафаэль Гросси, сообщили в пресс-службе организации. Он также проинформирует Совет безопасности ООН об итогах миссии МАГАТЭ на АЭС.Заседание Совбеза, посвящённое ситуации вокруг АЭС, будет проведено по требованию России.Ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру утверждал что МАГАТЭ, как и другие международные структуры, является «ангажированной» организацией, находящейся под сильным влиянием США. Однако визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС в любом случае является позитивным фактом, поскольку так или иначе поможет «правде пробиться через асфальт».

https://ukraina.ru/20220606/1034102284.html

https://ukraina.ru/20220827/1038181006.html

https://ukraina.ru/20220906/1038452691.html

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2022

Дмитрий Штраус

Дмитрий Штраус

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Штраус

спецоперация, хроники, херсонская область, потери всу, владимир зеленский, контрнаступление, магатэ, оон, запорожская область, эксклюзив