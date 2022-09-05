https://ukraina.ru/20220905/1038449084.html

Роман Сапоньков: Россия под Херсоном уничтожает ВСУ, не ввязываясь в бесполезное бодание за пару сел

Роман Сапоньков: Россия под Херсоном уничтожает ВСУ, не ввязываясь в бесполезное бодание за пару сел - 05.09.2022 Украина.ру

Роман Сапоньков: Россия под Херсоном уничтожает ВСУ, не ввязываясь в бесполезное бодание за пару сел

Возможно, ВСУ под Херсоном смогут удержать Высокополье и Сухой Ставок, но дальше не продвинутся. Разменять 500-600 выбывших из строя человек на два села – это... Украина.ру, 05.09.2022

2022-09-05T14:23

2022-09-05T14:23

2022-09-05T14:23

интервью

херсон

всу

запорожская аэс

россия

минобороны рф

раненые

потери всу

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Возможно, ВСУ под Херсоном смогут удержать Высокополье и Сухой Ставок, но дальше не продвинутся. Разменять 500-600 выбывших из строя человек на два села – это плохой результат. Херсонскую область так не вернуть. А именно это ставили своей целью ВСУ при наступлении, считает работающий в Херсоне военный журналист Роман СапоньковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Роман, вы у себя в телеграм-канале раскритиковали тех, кто паникует из-за оставления нашими силами Высокополья. Вы также отметили, что в Минобороны РФ дали объективную информацию об уходе и назвали это "позитивным сдвигом". Поясните, пожалуйста, свою позицию.- Мы тем самым не дали повода украинской пропаганде заявлять о том, что "российские власти что-то скрывают, потому что ситуация намного хуже". Если бы Минобороны и российская пресса уперлись бы в то, что "никакой сдачи села не было и там наши", а после этого они бы подняли над селом украинский флаг, все было бы гораздо хуже.Они действительно подняли украинский флаг на западной окраине села у больницы. Но они могли бы проехаться с флагом по всему селу. А дальше они бы сделали вбросили бы фейк об освобождении еще нескольких сел. Если посмотреть на карту, то могло бы показаться, что наша группировка сидит едва ли не в полуокружении и дела у нее катастрофические. Это было бы неправда, но опровергать это было бы еще сложнее.А тут мы признали, что оставили село после героической обороны. Мы не стали терять людей в бесполезном бодалове за один населенный пункты. Мы отошли и перегруппировались. В информационном плане это очень важно. Мы грамотно перехватили всю эту медиаистерику.Почему Минобороны выстроило свою информационную политику именно так, хотя раньше они предпочитали отрицать проблемы? Потому что мы чувствуем себя уверено. Мы понимаем, что противник при нынешней конфигурации фронта и группировки никуда не продвинется. Занятие одного села, которое до этого находилось в серой зоне и еще с марта переходило из рук в руки (просто мы не обращали на это внимания), ничего им не даст.Победа будет за нами. Не только под Херсоном, но и вообще в этой кампании.- Сохраняется ли еще опасность, что противник сможет завалить нас мясом на этом направлении?- Нет. События Первой мировой и Великой Отечественной войны показывают, что прорыв пехотой при слабой поддержке артиллерии и механизированных корпусов почти всегда либо приводит к схлопыванию группировки и ее откатыванию, либо дает слабых результатов, как это будет сейчас.Аналогичная ситуация была у сирийского правительства с 2011 по 2015 годах, когда в силу неготовности сирийской армии к крупным наступательным операциям правительство пыталась разменивать жизни солдат на небольшие территории. К моменту прихода наших войск сирийская армия оказалась полностью недееспособной.Возможно, противник сможет удержать Высокополье и Сухой Ставок (на андреевском плацдарме в районе Давыдова Брода), но дальше не продвинутся. Разменять 500-600 выбывших из строя человек на два села – это так себе. Перспектив у этого нет. Херсонскую область так не вернуть. А именно это ставили своей целью ВСУ при наступлении.- Есть ли прогнозы, когда мы начнем полноценное контрнаступление и освободим эти два села?- Передо мной никто не отчитывается по понятным причинам. Это военная тайна. Мы до сих пор точно не уверены, где противник наносит основной удар. Не факт, что основной удар запланирован в районе Сухого Ставка или Высокополья. Вполне возможно, что это отвлекающий удар с целью прорыва. Причем этот прорыв может быть даже не под Херсоном, а на харьковском направлении.Поэтому сейчас делать какие-то выводы, тем более с опорой на слухи о перемещении войск или подтягивании артиллерии, – помогать врагу. Можно вспомнить операцию "Багратион" 1944 года, когда мы тайно смогли сосредоточить на белорусском направлении мощную ударную группировку. Если кто-то строит предположения о контрнаступлении России, либо он не владеет информацией, либо пытается привлечь внимание противника.- Украинские СМИ сейчас пестрят сообщениями о забитых госпиталях в Одессе, Николаеве и Кривом Роге. Киевский режим запретил журналистам публиковать информацию, отличную от сводок Генштаба. Причем на потери в Донбассе на Украине такой острой реакции не было. Действительно ли можно говорить о панике в рядах противника?- Да. В интернете полно некрологов комбатов, майоров и подполковников. Естественно, очень много солдат. В украинских пабликах полно просьб найти информацию о пропавших без вести: "помогите найти информацию о таком-то из такого-то подразделения, которое базировалось там-то". Потери у них очень серьезные.Я бы не стал уверенно говорить, что у ВСУ погибло две-четыре тысячи человек. Подразделение считается неспособным к обороне, если оно потеряло 30% личного состава убитыми и ранеными. При 10% потерь подразделение считается неспособным атаковать. Если бы там погибло две тысячи человек, то противник бы остановил боевые действия и не проявлял активности, но он все равно отчаянно атакует.Но даже если ВСУ потеряли убитыми за неделю до тысячи человек, то это все равно очень много. Например, потери российской группировки за два года Второй чеченской кампании составили пять тысяч человек. Потерять столько за неделю – это очень серьезно.Я не скажу о панике. Для этого надо жить именно в украинском обществе. Но там начинают возникать вопросы. Есть версия, что это "наступление" было затеяно для отвлечения общества от внутренних разборок и внутренних проблем. Если это правда, то эти потери могут быть поводом для протеста. Хотя, я не знаю, будет ли он спровоцирован снизу.- Чем закончится ситуация вокруг Запорожской АЭС? Будет ли Украина после визита миссии МАГАТЭ снова посылать туда диверсантов на баржах?- После визита МАГАТЭ должна произойти деэскалация. До визита Украина устроила там ковровые бомбардировки. Это не преувеличение. По АЭС прилетало несколько раз в день. Снаряды падали рядом с бочками для хранения отработанных отходов и рядом с реакторными залами с охладителями турбин. Это даже не игра с огнем. Они по сути жарили шашлык на пороховой бочке. Но сейчас произошла деэскалация. Потому что визит МАГАТЭ нельзя было проигнорировать. Это серьезная международная организация, хоть и контролирующий наблюдательный орган.

https://ukraina.ru/20220830/1038247682.html

https://ukraina.ru/20220901/1038335130.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, херсон, всу, запорожская аэс, россия, минобороны рф, раненые, потери всу