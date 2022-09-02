https://ukraina.ru/20220902/1038354904.html
"Тяжелые последствия для ВСУ": в Снигиревки рассказали о забитых моргах в Николаеве
"Тяжелые последствия для ВСУ": в Снигиревки рассказали о забитых моргах в Николаеве - 02.09.2022 Украина.ру
"Тяжелые последствия для ВСУ": в Снигиревки рассказали о забитых моргах в Николаеве
Городские морги Николаева оказались забитыми после неудачной попытки контрнаступления ВСУ, сообщил РИА Новости глава администрации подконтрольного России города Снигиревка Юрий Барбашов
2022-09-02T07:22
2022-09-02T07:22
2022-09-02T07:22
новости
морги
всу
николаев
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По его словам, сейчас Николаев испытывает огромные проблемы с донорской кровью, чистой водой и с обеспечением украинских раненых.Попытка наступления была и в районе Снигиревки, добавил Барбашов.Он рассказал, что сведения он получил от источников, знакомых с ситуацией в медицинских учреждениях.Ранее Минобороны РФ сообщили, что в течение суток киевский режим продолжал безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении, ВКС, ракетные войска и артиллерия нанесли значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск.
https://ukraina.ru/20220901/1038336797.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, морги, всу, николаев
"Тяжелые последствия для ВСУ": в Снигиревки рассказали о забитых моргах в Николаеве
Городские морги Николаева оказались забитыми после неудачной попытки контрнаступления ВСУ, сообщил РИА Новости глава администрации подконтрольного России города Снигиревка Юрий Барбашов
По его словам, сейчас Николаев испытывает огромные проблемы с донорской кровью, чистой водой и с обеспечением украинских раненых.
Попытка наступления была и в районе Снигиревки, добавил Барбашов.
Эта атака, по всей видимости, имела отвлекающий характер, основной удар был нанесен немного севернее. Ну, и на нескольких участках ВСУ предприняли атакующие действия, соответственно, снигиревское направление оказалось не главным. Последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ. Насколько мне известно, в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП (больнице скорой медицинской помощи — Прим. ред.). И всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более двух тысяч раненых.
Юрий Барбашов
глава администрации подконтрольного России города Снигиревка
Он рассказал, что сведения он получил от источников, знакомых с ситуацией в медицинских учреждениях.
Ранее Минобороны РФ сообщили, что в течение суток киевский режим продолжал безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении, ВКС, ракетные войска и артиллерия нанесли значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск.