https://ukraina.ru/20220902/1038354904.html

"Тяжелые последствия для ВСУ": в Снигиревки рассказали о забитых моргах в Николаеве

"Тяжелые последствия для ВСУ": в Снигиревки рассказали о забитых моргах в Николаеве - 02.09.2022 Украина.ру

"Тяжелые последствия для ВСУ": в Снигиревки рассказали о забитых моргах в Николаеве

Городские морги Николаева оказались забитыми после неудачной попытки контрнаступления ВСУ, сообщил РИА Новости глава администрации подконтрольного России города Снигиревка Юрий Барбашов

2022-09-02T07:22

2022-09-02T07:22

2022-09-02T07:22

новости

морги

всу

николаев

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По его словам, сейчас Николаев испытывает огромные проблемы с донорской кровью, чистой водой и с обеспечением украинских раненых.Попытка наступления была и в районе Снигиревки, добавил Барбашов.Он рассказал, что сведения он получил от источников, знакомых с ситуацией в медицинских учреждениях.Ранее Минобороны РФ сообщили, что в течение суток киевский режим продолжал безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении, ВКС, ракетные войска и артиллерия нанесли значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск.

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новости, морги, всу, николаев